«Κόφτης» στην επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα στα αυτοκίνητα – Σε ποια χώρα μπαίνει;

Tα αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο γρήγορα, «γράφοντας» απίστευτους χρόνους 0-100 χλμ./ώρα και αναγκάζοντας την κυβέρνηση να αντιδράσει

Εκτός από ασφαλέστερα, μεγαλύτερα και… βαρύτερα, τα αυτοκίνητα του σήμερα τείνουν να είναι και αρκετά πιο γρήγορα από αυτά που κυκλοφορούσαν πριν μερικές δεκαετίες. Η άνοδος των ηλεκτρικών και η τεχνολογία που πραγματικά καλπάζει έχει «κόψει» τους χρόνους επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα στο… μισό, σε κάποιες περιπτώσεις, με οικογενειακά σεντάν και SUV να «γράφουν» χρόνους που σε άλλες εποχές θα ζήλευαν και… supercars.

Tώρα, στην Κίνα ετοιμάζονται να πάρουν ένα πρωτοφανές νέο μέτρο, βάζοντας προσωρινό κατώτατο όριο στον χρόνο επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα.

«Κόφτης» στο 0-100

Στα πλαίσια μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας με στόχο την οδική ασφάλεια στην Κίνα, το νέο σχέδιο «Τεχνικές Προδιαγραφές για Μηχανοκίνητα Οχήματα που Κυκλοφορούν σε Δρόμους» έρχεται να αντικαταστήσει το ισχύον πρότυπο, βάζοντας κατώτατο όριο στον χρόνο επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με αυτό, όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα θα έχουν μια προεπιλεγμένη λειτουργία κατά την εκκίνηση η οποία θα ανεβάζει τον χρόνο 0-100 στα τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Η Ενότητα 10.5.4 της νέας πρότασης αναφέρει: «Μετά από κάθε εκκίνηση (του κινητήρα) ενός επιβατικού οχήματος (εξαιρουμένου του Start-Stop), το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία όπου ο χρόνος επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα δεν θα είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα».

Κάτι σαν Eco mode

Η εν λόγω λειτουργία θα μπορούσε να είναι αντίστοιχη με το Eco mode, κάτι που συναντάμε στα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα -μια λειτουργία που περιορίζει την απόδοση του κινητήρα ηλεκτρονικά. Οι ιδιοκτήτες γρήγορων αυτοκινήτων θα μπορούν να απενεργοποιήσουν την εν λόγω λειτουργία και να απολαύσουν την απόδοσή τους στο έπακρο, ωστόσο, θα πρέπει να το κάνουν κάθε φορά που «βάζουν μπροστά» τον κινητήρα.

Αυτό φυσικά θα επηρεάσει μόνο όσους οδηγούν αυτοκίνητα που μπορούν να κάνουν το 0-100 σε κάτω από 5 δευτερόλεπτα, τα οποία δεν είναι και λίγα σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή παράγει κάποια από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα στον κόσμο.

Ενδεικτικά, μερικά από τα αυτοκίνητα που κάνουν αυτά τα 5 δευτερόλεπτα να ακούγονται σαν… αιωνιότητα είναι τα:

Τι κρατάμε:

Τα νέα αυτοκίνητα έχουν γίνει τόσο γρήγορα που στην Κίνα ετοιμάζονται να τους βάλουν… κατώτατο όριο επιτάχυνσης

Πριν 10 χρόνια αν διαβάζαμε κάτι τέτοιο θα γελάγαμε, αλλά το όριο στην πραγματικότητα επηρεάζει αρκετά μοντέλα

Για παράδειγμα… υπερδιπλασιάζει(!) τον χρόνο που ένα Xiaomi SU7 Ultra χρειάζεται για να «πιάσει» τα 100 χλμ./ώρα από στάση

Μένει να δούμε αν το νέο μέτρο θα εφαρμοστεί και το πόσο θα συμβάλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Κίνα

Πηγή: Carscoops.com

