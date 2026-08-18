Κοινωνικό Leasing – Τι ισχύει σήμερα, γιατί δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα και τι περιμένουμε

Το Κοινωνικό Leasing δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Τι ισχύει σήμερα για επιδότηση έως 13.000 ευρώ, γιατί δεν άνοιξαν αιτήσεις και τι περιμένουμε.

Το Κοινωνικό Leasing έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες, καθώς υπόσχεται να δώσει σε χιλιάδες νοικοκυριά πρόσβαση σε καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με σημαντική επιδότηση και μηνιαίο μίσθωμα που μπορεί να περιορίζεται έως τα 150 ευρώ.

Όπως έχουμε ήδη γράψει στο Autotypos.gr, το σχέδιο προβλέπει τετραετή μίσθωση, μέση επιδότηση 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο, πρόσθετη ενίσχυση για άτομα με αναπηρία και συνολικό προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ.

Υπάρχει όμως ένα βασικό ερώτημα που επανέρχεται διαρκώς. Αφού το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες, γιατί ακόμη δεν υπάρχει πλατφόρμα για αιτήσεις;

Η εικόνα σήμερα, 18 Αυγούστου 2026, είναι πιο ξεκάθαρη. Το Κοινωνικό Leasing αποτελεί επίσημα μέρος του ελληνικού σχεδιασμού για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά δεν είναι ακόμη ενεργό πρόγραμμα και οι πολίτες δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να υποβάλουν αίτηση.

Τι ισχύει σήμερα για το Κοινωνικό Leasing

Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε τον Μάρτιο το Κοινωνικό Leasing ως μία από τις 25 παρεμβάσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ και ένταξη περίπου 12.500 μεταφορικά ευάλωτων νοικοκυριών. Η μέση επιδότηση έχει τοποθετηθεί στα 13.000 ευρώ για τέσσερα χρόνια μίσθωσης, με επιπλέον 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία και έως 500 ευρώ για αγορά οικιακού φορτιστή.

Στόχος είναι το τελικό κόστος για τον δικαιούχο να παραμένει χαμηλό. Στο ίδιο το παράδειγμα που έχει δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με συνολικό κόστος leasing 20.000 ευρώ για τέσσερα χρόνια, μετά την ενίσχυση των 13.000 ευρώ, αφήνει στον ωφελούμενο κόστος 7.000 ευρώ ή περίπου 145 ευρώ τον μήνα.

Κοινωνικό Leasing Σχεδιασμός Συνολικός προϋπολογισμός 174 εκατ. € Ωφελούμενα νοικοκυριά 12.500 Διάρκεια leasing 4 χρόνια Μέση επιδότηση 13.000 € Πρόσθετη ενίσχυση ΑμεΑ 2.000 € Οικιακός φορτιστής έως 500 € Στόχος μηνιαίου μισθώματος έως 150 €

Γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα

Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη εξέλιξη σε σχέση με όσα γνωρίζαμε τους προηγούμενους μήνες.

Η επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εθνικά Social Climate Plans καταγράφει σήμερα την Ελλάδα στην κατάσταση «submitted – Commission assessment phase». Με άλλα λόγια, το ελληνικό σχέδιο έχει κατατεθεί αλλά βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία αξιολόγησης και δεν εμφανίζεται ως οριστικά υιοθετημένο.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κατά καιρούς δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η ευρωπαϊκή έγκριση είχε ήδη ολοκληρωθεί και απέμενε απλώς να ανοίξει η πλατφόρμα.

Η ίδια η ελληνική ανακοίνωση του Μαρτίου μιλούσε για πρόταση που κατατέθηκε στην ΕΕ, προβλέποντας ότι οι δράσεις θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του 2026.

Επομένως, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η απουσία πλατφόρμας δεν σημαίνει ότι υπάρχει έτοιμο πρόγραμμα που απλώς δεν έχει ενεργοποιηθεί. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή αξιολόγηση και παράλληλα να κλείσουν οι λεπτομέρειες εφαρμογής στην Ελλάδα.

Η τελική έγκριση αναμένεται τον Σεπτέμβριο

Ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έδωσε στα τέλη Ιουνίου ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Τσελίκης.

Όπως ανέφερε στο Electric Vehicles Conference 2026, η Ελλάδα βρισκόταν στην τελική φάση διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκτίμηση ήταν ότι η τελική έγκριση θα μπορούσε να έρθει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αυτό δεν αποτελεί ακόμη επίσημη ημερομηνία έναρξης του Κοινωνικού Leasing. Είναι όμως το σημαντικότερο χρονικό ορόσημο που έχουμε αυτή τη στιγμή.

Ακόμη και αν η ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, θα χρειαστεί στη συνέχεια να ανακοινωθούν οι τελικοί όροι και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αιτήσεων.

Δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμη όλοι οι δικαιούχοι

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αφορά το ποιοι ακριβώς θα χαρακτηρίζονται μεταφορικά ευάλωτοι.

Η κυβέρνηση έχει ήδη παρουσιάσει ενδεικτικά εισοδηματικά όρια:

Τύπος νοικοκυριού Ενδεικτικό εισοδηματικό όριο Μονομελές, χωρίς παιδιά και αναπηρία 10.500 € Μονογονεϊκό με 1 παιδί 13.650 € Μονογονεϊκό με 1 παιδί και μέλος με αναπηρία 16.650 € Έγγαμο χωρίς παιδιά 20.800 € Έγγαμο με 2 παιδιά 27.100 € Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία 30.100 € Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία 36.400 €

Τα ποσά αυτά έχουν παρουσιαστεί επισήμως ως ενδεικτικά και προβλέπεται να επικαιροποιούνται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις.

Παράλληλα, ο Γιάννης Τσελίκης είχε επισημάνει ότι παρέμενε υπό επεξεργασία ο ακριβής ορισμός των ευάλωτων νοικοκυριών και των περιοχών που θα καλύπτονται, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Άρα δεν πρέπει ακόμη να αντιμετωπίζουμε τον παραπάνω πίνακα σαν οριστικό «κόφτη» συμμετοχής.

Πριν από τις αιτήσεις πρέπει να δημιουργηθεί νέο Μητρώο

Το Κοινωνικό Leasing συνδέεται με έναν ευρύτερο μηχανισμό που σχεδιάζεται για τις δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπεται να δημιουργήσει το Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, στο οποίο θα εγγράφονται ηλεκτρονικά όσοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Τα μέλη του Μητρώου θα αποκτούν ειδική κάρτα ευάλωτου, ώστε να έχουν πρόσβαση στις δράσεις του Ταμείου.

Η δημιουργία και λειτουργία αυτού του μηχανισμού αποτελεί συνεπώς ένα από τα βασικά βήματα που πρέπει να προηγηθούν ή να συνοδεύσουν την έναρξη του Κοινωνικού Leasing.

Ποια αυτοκίνητα θα μπορείς να πάρεις

Με τα επίσημα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το Κοινωνικό Leasing αφορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ο δικαιούχος δεν θα μπορεί να επιλέξει ανεξέλεγκτα οποιοδήποτε μοντέλο της αγοράς. Προβλέπεται να δημιουργηθεί δημόσια λίστα με επιλέξιμα αυτοκίνητα, με έμφαση στα οικονομικότερα ηλεκτρικά μοντέλα που διατίθενται στην αγορά.

Η συγκεκριμένη λίστα δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, επομένως οποιαδήποτε αναφορά σήμερα σε συγκεκριμένα μοντέλα που «θα μπαίνουν στο Κοινωνικό Leasing» αποτελεί εκτίμηση και όχι οριστική πληροφορία.

Το ίδιο ισχύει για τις εταιρείες leasing, τους ακριβείς όρους των συμβάσεων, πιθανές προκαταβολές, ασφαλιστικές καλύψεις και όσα θα συμβαίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα

Υπάρχουν πλέον ορισμένα πολύ συγκεκριμένα σημεία που θα δείξουν ότι το πρόγραμμα περνά από τον σχεδιασμό στην πραγματική εφαρμογή:

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού Social Climate Plan από την ΕΕ

τους τελικούς όρους για τον χαρακτηρισμό των μεταφορικά ευάλωτων νοικοκυριών

τη δημιουργία του Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης

τον οριστικό οδηγό του προγράμματος

τη λίστα των επιλέξιμων ηλεκτρικών αυτοκινήτων

το πλαίσιο συνεργασίας με τις εταιρείες leasing

και, τελευταίο αλλά σημαντικότερο για τον πολίτη, το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων.

Μέχρι να γίνουν τα παραπάνω, δεν υπάρχει σήμερα αίτηση που μπορεί να υποβάλει κάποιος για Κοινωνικό Leasing.

Άρα πότε ξεκινά;

Η ασφαλέστερη απάντηση σήμερα είναι ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία έναρξης.

Η κυβερνητική πρόταση προβλέπει υλοποίηση των δράσεων μέσα στο 2026, ενώ η τελευταία δημόσια εκτίμηση από το αρμόδιο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης τοποθετούσε την τελική ευρωπαϊκή έγκριση τον Σεπτέμβριο.

Επομένως, το φθινόπωρο αποτελεί το επόμενο κρίσιμο διάστημα για το πρόγραμμα, όχι όμως μια εγγυημένη ημερομηνία ανοίγματος της πλατφόρμας.

Το σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους είναι να ξεχωρίζουν όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί ως σχεδιασμός από όσα έχουν τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή. Το Κοινωνικό Leasing υπάρχει, χρηματοδοτικά και πολιτικά έχει μπει στον σχεδιασμό της χώρας, αλλά στις 18 Αυγούστου 2026 δεν έχει ακόμη φτάσει στο σημείο όπου ο πολίτης μπορεί να κάνει αίτηση και να μισθώσει επιδοτούμενο αυτοκίνητο.

Τι κρατάμε;