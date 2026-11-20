Μετά τον Γιώργο Φλωρίδη, και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιβεβαιώνει ότι προετοιμάζονται διορθώσεις στον ΚΟΚ, με τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις να βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία

Η επανεξέταση των προστίμων και των διοικητικών κυρώσεων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται υπό επεξεργασία αλλαγές σε τρεις διατάξεις του ΚΟΚ, μιλώντας στον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη και την εκπομπή Direct του Πρώτου Θέματος.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια όσων είχε γράψει το Autotypos.gr, επισημαίνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εξορθολογισμό συγκεκριμένων ποινών που αποδείχθηκαν υπερβολικά αυστηρές κατά την εφαρμογή τους. Στο προηγούμενο δημοσίευμά μας είχαμε αναφερθεί στις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη και στην αναγνώριση, από κυβερνητικής πλευράς, ότι ορισμένες κυρώσεις χρειάζονται διορθώσεις.

Πλέον, το ζήτημα προχωρά προς τη νομοθετική διαδικασία, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις να αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση στη Βουλή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσης ή συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου.

Ποιες αλλαγές εξετάζονται Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε σε τρεις περιπτώσεις στις οποίες εξετάζονται παρεμβάσεις: Η πρώτη αφορά την αφαίρεση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου από οδηγούς που εντοπίζονται να οδηγούν μοτοσυκλέτα μεγαλύτερης κατηγορίας από αυτήν που καλύπτει το δίπλωμά τους. Εξετάζεται η κατάργηση της συγκεκριμένης κύρωσης ως προς το δίπλωμα αυτοκινήτου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιτρέπεται η οδήγηση δικύκλου χωρίς την απαιτούμενη κατηγορία άδειας. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αφαίρεση του διπλώματος για ορισμένες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης. Στο τραπέζι βρίσκεται η επανεξέταση της αναλογικότητας της συγκεκριμένης ποινής, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιες ακριβώς περιπτώσεις θα περιληφθούν στις τελικές ρυθμίσεις. Η τρίτη αλλαγή σχετίζεται με την καταγραφή παραβάσεων μέσω καμερών. Στόχος είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια στη βεβαίωσή τους, ώστε να αποφεύγονται υπερβολές και λανθασμένες επιβαρύνσεις των οδηγών.

Από τις εξαγγελίες στη νομοθετική διαδικασία

Η νέα τοποθέτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει ότι η επανεξέταση των κυρώσεων δεν περιορίζεται πλέον σε μια γενική κυβερνητική πρόθεση. Έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα προβλήματα και εξετάζονται οι αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Το θέμα είχε θέσει λίγες ημέρες νωρίτερα ο Γιώργος Φλωρίδης, αναφέροντας ότι η Τροχαία έχει ήδη καταγράψει περιπτώσεις στις οποίες οι προβλεπόμενες ποινές οδηγούν σε αποτελέσματα διαφορετικά από τα επιδιωκόμενα.

Η αυστηρότητα του ΚΟΚ παραμένει βασικό στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Ωστόσο, η αναλογικότητα των κυρώσεων είναι εξίσου σημαντική για την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή τους από τους οδηγούς. Άλλωστε, διαφορετική βαρύτητα έχει μια παράβαση που θέτει άμεσα σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και διαφορετική μια διοικητική παράβαση για την οποία προβλέπεται δυσανάλογα μεγάλη κύρωση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τελικό κείμενο των τροποποιήσεων που θα φτάσουν στη Βουλή. Μέχρι την ψήφιση και την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε αλλαγής, τα υφιστάμενα πρόστιμα και οι προβλεπόμενες αφαιρέσεις αδειών οδήγησης εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.