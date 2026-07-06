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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κολόνιες, λουκούμια και limo Togg χωρίς πόρτες: Η Τουρκία φορά τα κιτς «καλά της» για το NATO

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Oι τούρκικες λίμο της Togg που θα μεταφέρουν αξιωματούχος για την σύνοδο κορυφής  του NATO στην Άγκυρα… δεν έχουν πόρτες!

Αν πιστεύατε ότι οι σύνοδοι του NATO αφορούν αποκλειστικά τη γεωπολιτική σκακιέρα και τις αμυντικές δαπάνες, η Άγκυρα είναι εδώ για να σας αποδείξει πόσο πεζοί και στερημένοι από φαντασία είστε.

Στις 7 και 8 Ιουλίου 2026, η τουρκική πρωτεύουσα φιλοξενεί την 36η Σύνοδο Κορυφής της Βορειoατλαντικής Συμμαχίας και  για τον λόγο αυτό, ετοίμασε ένα φουτουριστικό οθωμανικό reality show.

Έχουν μάλιστα ετοιμάσει και video σαν αυτά που βλέπουμε για τις συμμετοχές στην eurovision, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση λένε ότι μπορείς να φας τουρκικό street food και να θαυμάσεις και την αμυντική τους βιομηχανία τους και ότι στην Τουρκία ήκμασαν διάφοροι πολιτισμοί, χωρίς φυσικά να αναφέρουν ποιοι, γιατί ε, δεν κάνει…

Ένα από τα highlight, είναι ο στόλος από 10 ειδικά τροποποιημένες λιμουζίνες Togg T10X. Το «εθνικό έξυπνο gadget» της Τουρκίας απέκτησε έκδοση stretch-limo, βάφτηκε  πατριωτικά, στα χρώματα της σημαίας και είναι έτοιμο να υποδεχτεί και να μεταφέρει την παγκόσμια ελίτ. Όλα καλά μέχρι εδώ, υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια…

Σε μια σύνοδο όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι τόσο δρακόντεια που αν στραβοκοιτάξεις κάποιον, πας για εξακρίβωση, η Τουρκία αποφάσισε να πρωτοτυπήσει σημειολογικά. Τα αυτοκίνητα αυτά, δεν έχουν πόρτες, ούτε και ζώνες (!), αφήνοντας σε κοινή θέα και χωρίς καμία θωράκιση ή προστασία, τους επιβαίνοντες σε αυτά.

Πέραν αυτού, θα μεταφέρουν γαλονάδες και υψηλά ιστάμενους του ΝΑΤΟ, με την ιλιγγιώδη, απαγορευμένη ταχύτητα των… 50 χιλιομέτρων την ώρα. Προφανώς, οι διοργανωτές σκέφτηκαν ότι αν γίνει κάποια στραβή ή αν σκάσει καμιά απειλή, οι ηγέτες δεν χρειάζεται να πανικοβληθούν: θα μπορούν απλώς να ανοίξουν την πόρτα, να βγουν έξω και να προσπεράσουν τη λιμουζίνα περπατώντας γρήγορα.

Φυσικά, για να καταφέρει η Άγκυρα να δείξει αυτό το αποστειρωμένο, high-tech πρόσωπο στους ξένους, έπρεπε πρώτα να εξαφανίσει το… πραγματικό της πρόσωπο. Η πόλη μετατράπηκε σε μια τεχνητή Disneyland διπλωματίας με express διαδικασίες ανάπλασης και εξωραϊσμού.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν υποχρεωτική άδεια (γιατί η κίνηση στους δρόμους χαλάει το αφήγημα της τέλειας οργανωμένης πόλης), οι προσόψεις των κτιρίων βάφτηκαν άρον-άρον, τα αδέσποτα απομακρύνθηκαν και οι διαδηλώσεις απαγορεύτηκαν με το έτσι θέλω για δύο εβδομάδες.

Άλλο ένα στοιχεία που έχει γαργαλιστικό ενδιαφέρον, βρίσκεται στο φιρμάνι – πρωτόκολλο συμπεριφοράς που εκδόθηκε για τους ταξιτζήδες της πόλης. Οι οδηγίες των αρχών είναι σαφής: υποχρεωτικό γκρι παντελόνι, λευκό πουκάμισο, αυστηρά επαγγελματικό χαμόγελο και το κυριότερο… δωρεάν παροχή παραδοσιακών λουκουμιών και κολόνιας στους επιβάτες.

Oι λίμο Togg πάντως, μας θύμισαν αυτό το επικό επεισόδιο του Top Gear:

 

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Tags
#Ankara#NATO#NATO Summit#TOGG#Togg T10X#Άγκυρα#Σύνοδος Κορυφής#ΤΟΥΡΚΙΑ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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