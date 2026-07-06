Κολόνιες, λουκούμια και limo Togg χωρίς πόρτες: Η Τουρκία φορά τα κιτς «καλά της» για το NATO

Oι τούρκικες λίμο της Togg που θα μεταφέρουν αξιωματούχος για την σύνοδο κορυφής του NATO στην Άγκυρα… δεν έχουν πόρτες!

Αν πιστεύατε ότι οι σύνοδοι του NATO αφορούν αποκλειστικά τη γεωπολιτική σκακιέρα και τις αμυντικές δαπάνες, η Άγκυρα είναι εδώ για να σας αποδείξει πόσο πεζοί και στερημένοι από φαντασία είστε.

Στις 7 και 8 Ιουλίου 2026, η τουρκική πρωτεύουσα φιλοξενεί την 36η Σύνοδο Κορυφής της Βορειoατλαντικής Συμμαχίας και για τον λόγο αυτό, ετοίμασε ένα φουτουριστικό οθωμανικό reality show.

Έχουν μάλιστα ετοιμάσει και video σαν αυτά που βλέπουμε για τις συμμετοχές στην eurovision, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση λένε ότι μπορείς να φας τουρκικό street food και να θαυμάσεις και την αμυντική τους βιομηχανία τους και ότι στην Τουρκία ήκμασαν διάφοροι πολιτισμοί, χωρίς φυσικά να αναφέρουν ποιοι, γιατί ε, δεν κάνει…

NATO’nun resmi hesabından yapılan Ankara paylaşımı: pic.twitter.com/sEHbANZiW5 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 6, 2026

Ένα από τα highlight, είναι ο στόλος από 10 ειδικά τροποποιημένες λιμουζίνες Togg T10X. Το «εθνικό έξυπνο gadget» της Τουρκίας απέκτησε έκδοση stretch-limo, βάφτηκε πατριωτικά, στα χρώματα της σημαίας και είναι έτοιμο να υποδεχτεί και να μεταφέρει την παγκόσμια ελίτ. Όλα καλά μέχρι εδώ, υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια…

Σε μια σύνοδο όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι τόσο δρακόντεια που αν στραβοκοιτάξεις κάποιον, πας για εξακρίβωση, η Τουρκία αποφάσισε να πρωτοτυπήσει σημειολογικά. Τα αυτοκίνητα αυτά, δεν έχουν πόρτες, ούτε και ζώνες (!), αφήνοντας σε κοινή θέα και χωρίς καμία θωράκιση ή προστασία, τους επιβαίνοντες σε αυτά.

🟥NATO Zirvesi için özel ‘Togg limuzin’ 📌Araçlar zirve boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. pic.twitter.com/j6pFUxipt9 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 6, 2026

Πέραν αυτού, θα μεταφέρουν γαλονάδες και υψηλά ιστάμενους του ΝΑΤΟ, με την ιλιγγιώδη, απαγορευμένη ταχύτητα των… 50 χιλιομέτρων την ώρα. Προφανώς, οι διοργανωτές σκέφτηκαν ότι αν γίνει κάποια στραβή ή αν σκάσει καμιά απειλή, οι ηγέτες δεν χρειάζεται να πανικοβληθούν: θα μπορούν απλώς να ανοίξουν την πόρτα, να βγουν έξω και να προσπεράσουν τη λιμουζίνα περπατώντας γρήγορα.

Φυσικά, για να καταφέρει η Άγκυρα να δείξει αυτό το αποστειρωμένο, high-tech πρόσωπο στους ξένους, έπρεπε πρώτα να εξαφανίσει το… πραγματικό της πρόσωπο. Η πόλη μετατράπηκε σε μια τεχνητή Disneyland διπλωματίας με express διαδικασίες ανάπλασης και εξωραϊσμού.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν υποχρεωτική άδεια (γιατί η κίνηση στους δρόμους χαλάει το αφήγημα της τέλειας οργανωμένης πόλης), οι προσόψεις των κτιρίων βάφτηκαν άρον-άρον, τα αδέσποτα απομακρύνθηκαν και οι διαδηλώσεις απαγορεύτηκαν με το έτσι θέλω για δύο εβδομάδες.

Άλλο ένα στοιχεία που έχει γαργαλιστικό ενδιαφέρον, βρίσκεται στο φιρμάνι – πρωτόκολλο συμπεριφοράς που εκδόθηκε για τους ταξιτζήδες της πόλης. Οι οδηγίες των αρχών είναι σαφής: υποχρεωτικό γκρι παντελόνι, λευκό πουκάμισο, αυστηρά επαγγελματικό χαμόγελο και το κυριότερο… δωρεάν παροχή παραδοσιακών λουκουμιών και κολόνιας στους επιβάτες.

Oι λίμο Togg πάντως, μας θύμισαν αυτό το επικό επεισόδιο του Top Gear: