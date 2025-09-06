48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Αντιπαράθεση με τα ιδιωτικά βαν

48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 9–10 Σεπτεμβρίου. ΣΑΤΑ κατά κυβέρνησης και βαν, ΠΟΕΕΜΟ υπέρ της ΚΥΑ. Όλο το παρασκήνιο της αντιπαράθεσης.

48ωρη απεργία ταξί στις 9–10 Σεπτεμβρίου στην Αττική, με αιχμή την ΚΥΑ 134328/2025.

Ο ΣΑΤΑ καταγγέλλει «αθέμιτο ανταγωνισμό» από τα ιδιωτικά βαν και ζητά την απόσυρση της απόφασης.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλά για «ισονομία που δεν υπάρχει» και προειδοποιεί με κινητοποιήσεις.

Η ΠΟΕΕΜΟ (εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. με οδηγό) υπερασπίζεται την ΚΥΑ, επικαλούμενη δικαστικές αποφάσεις που νομιμοποιούν τα transfers.

Δύο στρατόπεδα σε ανοιχτή σύγκρουση: Ταξί vs ιδιωτικά βαν με οδηγό.

Η αφορμή: η ΚΥΑ 134328/2025

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 134328/20-8-2025 αποτέλεσε τον καταλύτη για την όξυνση των σχέσεων ανάμεσα στους αυτοκινητιστές ταξί και τους επαγγελματίες μίσθωσης Ι.Χ. με οδηγό. Η απόφαση απλοποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών βαν, δίνοντας τη δυνατότητα να καταγράφεται το σημείο αποβίβασης στις συμβάσεις, κάτι που –σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί– ανοίγει τον δρόμο για «υποκλοπή έργου».

Οι θέσεις του ΣΑΤΑ

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, χαρακτήρισε το ταξί «θεσμικό όργανο δημοσίας χρήσης» και τόνισε ότι οι οδηγοί ελέγχονται και τιμωρούνται από το Δημόσιο, σε αντίθεση –όπως είπε– με τα βαν.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν θέλει το θεσμικό όργανο που προσφέρει υπηρεσίες», ενώ μίλησε για απουσία ισονομίας: μια παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση άδειας ταξί για έξι μήνες, ενώ στα βαν το πρόστιμο κυμαίνεται από 450 έως 800 ευρώ, με επιστροφή πινακίδων την ίδια μέρα.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ κάνει λόγο για «βίαιη επίθεση» από την κυβέρνηση και τα «καρτέλ των πολυεθνικών», ενώ καλεί τους αυτοκινητιστές σε 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Η θέση της ΠΟΕΕΜΟ

Απέναντι στις αιτιάσεις του ΣΑΤΑ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό (ΠΟΕΕΜΟ) υποστηρίζει ότι η ΚΥΑ απλώς αποσαφηνίζει γκρίζες ζώνες και μειώνει υπέρογκα πρόστιμα. Ο γραμματέας της ΠΟΕΕΜΟ, Μαρίνος Μικάλεφ, τόνισε ότι τα βαν «φορολογούνται κανονικά, πληρώνουν εισφορές και ελέγχονται από το κράτος».

Παράλληλα, επικαλέστηκε δικαστικές αποφάσεις (Πρωτοδικεία Ρόδου, Σύρου, ΣτΕ) που νομιμοποιούν τις μεταφορές με προκράτηση (transfers) από και προς αεροδρόμια, λιμάνια και ξενοδοχεία. «Δεν διεκδικούμε την αστική μεταφορά», είπε, προσθέτοντας ότι χωρίς τα Ι.Χ. με οδηγό «ο τουρισμός θα κατέρρεε μέσα σε τρεις ώρες».

Το διακύβευμα

Η κόντρα δείχνει να κορυφώνεται, με τα ταξί να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι παραδίδει το επάγγελμα σε πολυεθνικές, και την ΠΟΕΕΜΟ να μιλά για δικαίωση από τα δικαστήρια και για «απεργία χωρίς νόημα».

Με φόντο τις τουριστικές μεταφορές, τις επενδύσεις και την ανάγκη για καθαρές νομοθετικές γραμμές, η Αθήνα μπαίνει σε δύο ημέρες απεργιακού μπλοκαρίσματος που αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Τι κρατάμε;