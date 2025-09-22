quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κρίμα κι άδικο: Πέντε supercars «βράζουν» μετά από φωτιά στο φορτηγό που τα μετέφερε

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.09.2025
Autotypos Team
krima-ki-adiko-pente-supercars-vrazoun-meta-apo-fotia-sto-fortigo-pou-ta-metefere-776047

Ένα φορτηγό μεταφοράς πολυτελών οχημάτων άρπαξε φωτιά στο Τενεσί, παίρνοντας μαζί του 5 supercars.

  • Καταστράφηκαν ολοσχερώς πέντε supercars κατά τη μεταφορά τους με φορτηγό
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στο Τενεσί, κατά τη διάρκεια του ετήσιου Crown Rally.
  • Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, χάρη στην άμεση αντίδραση ενός διερχόμενου οδηγού

Πέντε supercars έγιναν στάχτη

Ένα φορτηγό μεταφοράς πολυτελών οχημάτων τυλίχθηκε στις φλόγες την περασμένη Πέμπτη στην περιοχή του Chattanooga, καταστρέφοντας πέντε πανάκριβα supercars που συμμετείχαν στο Crown Rally, μια διαδρομή από τη Βοστώνη μέχρι την Ατλάντα. Σύμφωνα με τον οδηγό του φορτηγού, όλα έδειχναν φυσιολογικά μέχρι τη στιγμή που ένας άλλος οδηγός τον ενημέρωσε ότι το φορτηγό του έβγαζε καπνούς.

Μεταξύ των «θυμάτων» ήταν, δύο McLaren, δύο Chevrolet Corvette και ένα Audi R8

Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα, σταμάτησε σε κοντινό πρατήριο καυσίμων και κάλεσε τις αρχές. Παρ’ όλα αυτά, οι πυροσβέστες δεν πρόλαβαν να σώσουν τα οχήματα. Οι φωτογραφίες που ανάρτησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Chattanooga αποτυπώνουν την ολοκληρωτική καταστροφή, με μόνο μια από τις Corvette να είναι αναγνωρίσιμη.

Διαβάστε επίσης: Έσπασαν τα κοντέρ: Το BYD Yangwang U9 Xtreme είναι το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο*

Τι προκάλεσε τη φωτιά;

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της πυρκαγιάς. Οι πρώτες υποψίες δείχνουν το κέντρο του τρέιλερ, με ενδεχόμενο κάποια μηχανική βλάβη σε ένα από τα αυτοκίνητα να ήταν η αφορμή. Η συνολική ζημιά αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Τι κρατάμε:

  • Κάηκαν ολοσχερώς δύο McLaren, δύο Corvette και ένα Audi R8
  • Το φορτηγό συμμετείχε στη μεταφορά οχημάτων του Crown Rally
  • Καμία ανθρώπινη απώλεια, αλλά ζημιές άνω του $1.5 εκατ.
  • Η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη

Πηγή: Carscoops.com

Δακτύλιος στην Αθήνα: Πότε επιστρέφει – Τι να προσέχουμε

Νέος ΚΟΚ: Σαρωτικοί έλεγχοι, χιλιάδες παραβάσεις – Τι κατέγραψε το σαφάρι της Τροχαίας

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

Tags
#Audi R8#Chevrolet Corvette#Mclaren#supercar#ΗΠΑ
