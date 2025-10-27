quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.10.2025
AutoTypos Team
kykloforiakes-rythmiseis-logo-ton-parelaseon-tis-28is-oktovriou-poioi-dromoi-tha-kleisoun-se-athina-kai-peiraia-780786

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή τις μαθητικές παρελάσεις, θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής, με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Δήμος Αθηναίων

  • Από τις 09:00 έως το τέλος της παρέλασης:

    • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος και στις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

    • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος και στις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

    • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, μεταξύ Λεωφ. Βασ. Κων/νου και Ελ. Βενιζέλου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

    • Λεωφ. Συγγρού, μεταξύ Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

    • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος και στις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

  • Από τις 06:00 έως το τέλος της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών:

    • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος και στις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά

  • Από τις 09:00 έως τις 14:00:

    • 34ου Πεζικού Συντάγματος, μεταξύ Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

    • Ηρώων Πολυτεχνείου, μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

    • Βασ. Γεωργίου, μεταξύ Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφεύγουν τους ανωτέρω δρόμους και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.

#28η Οκτωβρίου#κυκλοφοριακές ρυθμίσεις#Μαθητικές παρελάσεις
