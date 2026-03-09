quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Πότε και σε ποιο σημείο

ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.03.2026
Autotypos Team
kykloforiakes-rythmiseis-stin-attiki-odo-pote-kai-se-poio-simeio-698313

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών συντήρησης – Η Νέα Αττική Οδός έχει μεριμνήσει για όλα τα απαραίτητα μέτρα

Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα του κόμβου 6, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, και μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες: από τις 22:00 της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026 έως τις 05:00 της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026 και από τις 22:00 της Τρίτης 10 Μαρτίου έως τις 05:00 της Τετάρτης 11 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο ή το Μαρκόπουλο θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σχετική σήμανση, εξέρχοντας προσωρινά στην έξοδο του κόμβου της λεωφόρου Φυλής (έξοδος 6) και επανεισέρχονται στην ίδια κατεύθυνση, χωρίς να καταβάλουν διόδια.

Η Νέα Αττική Οδός έχει μεριμνήσει για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και διευκόλυνσης των οδηγών, ενώ έχουν τοποθετηθεί κατάλληλες προσωρινές σημάνσεις για πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

