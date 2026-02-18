Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Τι λέει εκπρόσωπος της αστυνομίας

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην Αττική

Για το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, μίλησε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί εξαιτίας των αποκλεισμών κλάδων της Αττικής οδού στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής: Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Τροχονόμοι προσπάθησαν να διαχειριστούν περισσότερα από 27.000 οχήματα

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι ο αποκλεισμός θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. «Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει παράταση, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε με ασφάλεια τι πρόκειται να γίνει. Βέβαια, η είσοδος απαγορεύεται, η έξοδος, ουσιαστικά το ρεύμα από Αεροδρόμιο προς Ελευσίνα είναι ανοικτό και χρησιμοποιείται κανονικά. Μάλιστα, παρατηρήσαμε και αυξημένη ροή, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τη Δευτέρα είχαμε πολύ περισσότερα οχήματα τα οποία εισήλθαν στην Αθηνών-Κορίνθου για να εισέλθουν στη συνέχεια στο Λεκανοπέδιο ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή της λεωφόρου Αθηνών. Προσπάθησαν οι τροχονόμοι να διαχειριστούν περισσότερα από 27.000 οχήματα, περισσότερα στην Λεωφόρο Αθηνών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό με ένα μικρό ατύχημα, με την ακινητοποίηση ενός οχήματος δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση».

Στη συνέχεια η κυρία Δημογλίδου ανέφερε: «Ουσιαστικά όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούσαν τις προηγούμενες εισόδους της Αττικής οδού βγαίνουν στο ποτάμι για να χρησιμοποιήσουν την είσοδο της Μεταμόρφωσης, οπότε καταλαβαίνετε δυσχεραίνει η κατάσταση. Προφανώς ο Κηφισός στη συνέχεια έχει προβλήματα και ξέρετε είναι μια λεωφόρος που δεν μπορούμε να παρέμβουμε με τροχονόμους».

