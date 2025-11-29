quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυκλοφοριακό στην Αττική: Πώς χάσαμε 111 ώρες λόγω κίνησης – Τι προτείνει ειδικός

ΣΑΒΒΑΤΟ | 29.11.2025
AutoTypos Team
Τι αναφέρει ο πρόεδρος των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων για το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο Αττικής επιδεινώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Θανάση Τσιάνο, ο οποίος σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει ότι ο μέσος οδηγός έχασε 104 ώρες το 2023 και 111 ώρες το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 6,7%. Όπως αναφέρει, οι αναλύσεις δείχνουν πως η τάση είναι ανοδική, ενώ μόνο οι καθυστερήσεις στον Κηφισό προκαλούν οικονομική ζημία 90 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η επιβάρυνση του δικτύου και οι αιτίες

Ο κ. Τσιάνος επισημαίνει ότι το οδικό δίκτυο της Αττικής λειτουργεί πάνω από τα όρια κορεσμού, με τον Κηφισό να καταγράφει 260.000 διελεύσεις ημερησίως και την Αττική Οδό περίπου 280.000, αύξηση 20% από το 2022. Τα βαρέα οχήματα έχουν δυσανάλογη επίδραση στη ροή, με αύξηση 8,1% στη χρήση της Αττικής Οδού από το 2024 έως σήμερα. Η συμφόρηση, υπογραμμίζει, είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων ελλείψεων μετά το 2008 και της υποβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών.

Το οικονομικό κόστος και το διακύβευα

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση μεταφράζεται σε δεκάδες εκατομμύρια χαμένες εργατοώρες, μειωμένη παραγωγικότητα και επιβάρυνση των πολιτών. Ο κ. Τσιάνος τονίζει ότι ο πολίτης πρέπει να μετακινείται γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια, κάτι που απαιτεί πυκνό και αξιόπιστο δίκτυο ΜΜΜ, ενίσχυση των περιφερειακών οδικών υποδομών και στοχευμένα περιοριστικά μέτρα στη χρήση του ΙΧ.

Η ανάγκη για ολοκληρωμένο σχέδιο

Όπως σημειώνει, το κυκλοφοριακό«δεν λύνεται με αποσπασματικά μέτρα». Χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός, συνεχή αξιολόγηση και μια φιλοσοφία που αντιμετωπίζει τις μεταφορές ως ενιαίο οικοσύστημα. Οι παρεμβάσεις στα ΜΜΜ, τα περιφερειακά δίκτυα και τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να προχωρούν παράλληλα.

Επιχειρησιακή διαχείριση και άμεσα μέτρα

Ο κ. Τσιάνος προτείνει τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου με επιχειρησιακή ομάδα δράσης για αντιμετώπιση των προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνονται:

  • Λειτουργία της Λεωφ. Κηφισού με πρότυπα Αττικής Οδού (χωρίς διόδια).

  • Περιορισμοί κυκλοφορίας φορτηγών στις ώρες αιχμής.

  • Τήρηση ωραρίου τροφοδοσίας και δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης.

  • Επικαιροποίηση φωτεινής σηματοδότησης, βελτιώσεις σε κόμβους και λωρίδες.

  • Αυστηρή αστυνόμευση παράνομης στάθμευσης.

  • Άμεση απόκριση σε συμβάντα, σωστά όρια ταχύτητας και εγκατάσταση καμερών.

  • Ενθάρρυνση χρήσης ΜΜΜ και δημιουργία χώρων στάθμευσης μετεπιβίβασης.

  • Ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων.

  • Κατασκευή έργων σε βραδινές ώρες και αυστηρότερες εγκρίσεις προσωρινών ρυθμίσεων.

  • Ευέλικτο ωράριο εργασίας, τηλεργασία και car-pooling.

  • Νέος δακτύλιος και δρομολόγηση μεγάλων υποδομών όπως επεκτάσεις ΜΕΤΡΟ, Λεωφ. Κύμης, Ελευσίνα–Οινόφυτα και σήραγγα Ηλιουπόλεως.

Η αύξηση των αυτοκινήτων και το πραγματικό πρόβλημα

Παρά την αύξηση των ΙΧ, ο κ. Τσιάνος σημειώνει ότι το ζήτημα δεν είναι η κατοχή αλλά η αλόγιστη χρήση, ο παλαιός στόλος, η ελλιπής αστυνόμευση και η απουσία εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.

Όλες οι ειδήσεις

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Tags
#Αττική#Θανάσης Τσιάνος#Κυκλοφοριακό
