Περισσότερα από 3.000.000 ευρώ φαίνεται πως είχαν βάλει στις τσέπες τους τα μέλη ενός καλοστημένου κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο εξαρθρώθηκε από στελέχη του λεγόμενου ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα λειτουργούσε σε τρία επίπεδα. Στην κορυφή βρισκόταν ένας 38χρονος αρχηγός, που τυχαίνει μάλιστα να έχει το ίδιο επίθετο με στέλεχος της Greek Mafia που δολοφονήθηκε πριν από λίγα χρόνια.

Γύρω του είχαν στηθεί δύο υποομάδες: η μία με αντικείμενο την τροφοδοσία με βενζίνη, η άλλη με χημικούς διαλύτες.

Οι «βάσεις» της οργάνωσης

Η δράση απλωνόταν σε Αττική, Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη, με διασυνδέσεις στο εξωτερικό: Πολωνία, Βουλγαρία, Αλβανία. Οι παράνομες μεταφορές ήταν καλά οργανωμένες – από τις 19 Απριλίου έως τις 23 Ιουνίου 2025, έγιναν τουλάχιστον επτά δρομολόγια από την Πολωνία, μεταφέροντας πάνω από 212.000 λίτρα διαλυτών.

Οι ποσότητες αποθηκεύονταν σε υπόγειες δεξαμενές στα Τρίκαλα, σε χώρο όπου παλαιότερα λειτουργούσε πρατήριο καυσίμων, χωρίς όμως πλέον καμία νόμιμη δραστηριότητα. Από εκεί, τα καύσιμα περνούσαν ξανά σε βυτιοφόρα υπό τον έλεγχο του αρχηγού και διακινούνταν σε όλη τη χώρα.

Οι παράνομες βενζίνες

Το κύκλωμα προμηθευόταν τεράστιες ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης – πάνω από 1,3 εκατ. λίτρα σε 38 φορτώσεις μόνο μέσα στο 2025 – από Ρουμανία και Βουλγαρία. Για να καλύψουν τα ίχνη τους, δήλωναν ψευδώς ότι τα καύσιμα προορίζονταν για μια υποτιθέμενη εταιρεία στην Αλβανία.

Στην πραγματικότητα, τα βυτία περνούσαν από το Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας φορτωμένα με άλλα προϊόντα, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Έτσι, οι ποσότητες βενζίνης κατέληγαν σε αποθήκες στη Σίνδο και στη συνέχεια διοχετεύονταν στη Δυτική Αττική, για να πουληθούν παράνομα σε πρατήρια χωρίς απόδειξη και χωρίς καταβολή φόρων.

Η απάτη με την… πασιέντζα

Σαν να μην έφτανε αυτό, το κύκλωμα είχε βρει τρόπο να κλέβει και τους ίδιους τους καταναλωτές. Είχαν αναπτύξει ένα λογισμικό με την κωδική ονομασία «Solitaire», που μάλιστα προσομοίαζε με το γνωστό παιχνίδι πασιέντζα.

Με ειδικό κωδικό, εμφανιζόταν ένα κρυφό μενού, το οποίο παρενέβαινε στο επίσημο σύστημα εισροών – εκροών της ΑΑΔΕ, «πειράζοντας» τις αντλίες. Έτσι, όταν κάποιος πελάτης έβαζε καύσιμα, λάμβανε έως και 25% λιγότερη ποσότητα, αλλά πλήρωνε κανονικά την αναγραφόμενη τιμή.

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Η μεγάλη επιχείρηση κατέληξε σε 22 συλλήψεις και στο σφράγισμα 8 πρατηρίων. Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 789.076 ευρώ μετρητά, 5 αυτοκίνητα, 15 φορτηγά, πάνω από 240.000 λίτρα καυσίμων, καθώς και όπλα και φυσίγγια.

