Κυνήγι Τροχαίας: Εντείνονται οι έλεγχοι για την παράβαση που μπορεί να σου περάσει χειροπέδες – 19 οδηγοί την πάτησαν

H Τροχαία συνεχίζει με αμείωτη ένταση το «κυνήγι» της παραβατικότητας στους ελληνικούς δρόμους

Η νέα εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής στους οδικούς άξονες της Αττικής οδήγησε σε εκατοντάδες επιβεβαιωμένες παραβάσεις και δεκάδες συλλήψεις.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, η ειδική εξόρμηση διήρκησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (9/12) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15/12). Σε αυτή συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης πραγματοποιήθηκαν 12.371 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 338 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 19 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: Astynomia.gr