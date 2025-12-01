quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυρανάκης: Η απαγόρευση που θα λύσει το πρωινό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

ΔΕΥΤΕΡΑ | 01.12.2025
AutoTypos Team
kyranakis-i-apagorefsi-pou-tha-lysei-to-proino-botiliarisma-ston-kifiso-667618

Συζητείται απαγόρευση βαρέων οχημάτων 7:00–10:00 στον Κηφισό. Τι κερδίζουμε, τι ρισκάρουμε και πώς «μετριέται» ήδη το πρόβλημα με drones.

Η κυβέρνηση εξετάζει χρονικό περιορισμό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό, από 07:00 έως 10:00, για να αποσυμφορηθεί η πρωινή αιχμή. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε στο Action 24:

«Συζητάμε την απαγόρευση βαρέων οχημάτων από τις 7 έως τις 10 το πρωί στον Κηφισό. Μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος: πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν».

Ο στόχος είναι σαφής: λιγότερα βαριά φορτηγά στα πιο «φορτωμένα» πρωινά τρίωρα, με θετικό αποτύπωμα και στην Αττική Οδό.

Οφέλη και παρενέργειες

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι κάθε μέτρο έχει ανταλλάγματα:

«Πλεονέκτημα είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό· μειονέκτημα ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά ίσως δημιουργείται πάλι πρόβλημα».

Παράλληλα έθιξε το ωράριο τροφοδοσίας στον Δήμο Αθηναίων (σήμερα 09:00–21:00) και το πραγματικό κόστος για την αγορά:

«Είμαι υπέρ να το δοκιμάσουμε, αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνει το κόστος — και πού θα μετακυλιστεί; Στο ράφι. Είναι λύση, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για τις συνέπειες».

Με απλά λόγια: κερδίζουμε ταχύτερη ροή στην πρωινή αιχμή, αλλά χρειάζεται συντονισμός logistics για να μη μεταφερθεί το «μποτιλιάρισμα» χρονικά ή στο κόστος των προϊόντων.

Πού βρισκόμαστε τώρα

Το Υπουργείο πραγματοποιεί μετρήσεις με drones για να τεκμηριωθεί το ακριβές όφελος/ρίσκο ανά σενάριο. Η όποια πιλοτική εφαρμογή προϋποθέτει συνολική συνεργασία (φορείς της αγοράς, δήμοι, μεταφορικές).

Side note: Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε επίσης ότι στις 11 Δεκεμβρίου «ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης» και ότι «από τον Μάρτιο θα πηγαίνεις με το μετρό από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη».

Τι κρατάμε;

  • Χρονικό μπλόκο 07:00–10:00 στα βαρέα οχήματα στον Κηφισό εξετάζεται ως πιλοτικό μέτρο.

  • Drones χαρτογραφούν το πρόβλημα για τεκμηριωμένη απόφαση.

  • Πιθανά αντίρροπα φαινόμενα πριν/μετά το τρίωρο και κόστος logistics που μπορεί να φανεί στο ράφι.

  • Απαραίτητη συνεννόηση με αγορά/δήμους για ομαλή εφαρμογή.

Όλες οι ειδήσεις

Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#εθνική οδός#Κηφισός#Κίνηση#μποτιλιάρισμα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

echeis-suzuki-des-pou-tha-vreis-dorean-cheimerino-elegcho-kai-ekptoseis-pou-symferoun-737909

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.11.2025

Έχεις Suzuki; Δες που θα βρεις δωρεάν χειμερινό έλεγχο και εκπτώσεις που συμφέρουν
kleinoun-apo-simera-tmimata-ton-ethnikon-odon-athinon-lamias-kai-athinon-korinthou-des-gia-poso-666755

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.11.2025

Κλείνουν από σήμερα τμήματα των Εθνικών Οδών Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου – Δες για πόσο
des-pou-kai-pote-tha-echeis-tin-efkairia-na-odigiseis-ta-dimofilestera-montela-tis-suzuki-783094

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.11.2025

Δες πού και πότε θα έχεις την ευκαιρία να οδηγήσεις τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Suzuki
suzuki-leasing-des-to-pronomiako-programma-ta-montela-pou-afora-762560

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.10.2025

Suzuki Leasing: Δες το προνομιακό πρόγραμμα – Τα μοντέλα που αφορά
i-suzuki-allazei-to-emvlima-tis-meta-apo-22-chronia-des-to-kainourgio-763705

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.09.2025

Η Suzuki αλλάζει το έμβλημά της μετά από 22 χρόνια – Δες το καινούργιο
to-suzuki-ton-16-990-evro-ftanei-tis-10-ekatommyria-poliseis-772996

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.09.2025

Το Suzuki των 16.990 ευρώ φτάνει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις

Πρόσφατες Ειδήσεις