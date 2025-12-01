Κυρανάκης: Η απαγόρευση που θα λύσει το πρωινό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Συζητείται απαγόρευση βαρέων οχημάτων 7:00–10:00 στον Κηφισό. Τι κερδίζουμε, τι ρισκάρουμε και πώς «μετριέται» ήδη το πρόβλημα με drones.

Η κυβέρνηση εξετάζει χρονικό περιορισμό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό, από 07:00 έως 10:00, για να αποσυμφορηθεί η πρωινή αιχμή. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε στο Action 24:

«Συζητάμε την απαγόρευση βαρέων οχημάτων από τις 7 έως τις 10 το πρωί στον Κηφισό. Μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος: πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν».

Ο στόχος είναι σαφής: λιγότερα βαριά φορτηγά στα πιο «φορτωμένα» πρωινά τρίωρα, με θετικό αποτύπωμα και στην Αττική Οδό.

Οφέλη και παρενέργειες

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι κάθε μέτρο έχει ανταλλάγματα:

«Πλεονέκτημα είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό· μειονέκτημα ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά ίσως δημιουργείται πάλι πρόβλημα».

Παράλληλα έθιξε το ωράριο τροφοδοσίας στον Δήμο Αθηναίων (σήμερα 09:00–21:00) και το πραγματικό κόστος για την αγορά:

«Είμαι υπέρ να το δοκιμάσουμε, αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνει το κόστος — και πού θα μετακυλιστεί; Στο ράφι. Είναι λύση, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για τις συνέπειες».

Με απλά λόγια: κερδίζουμε ταχύτερη ροή στην πρωινή αιχμή, αλλά χρειάζεται συντονισμός logistics για να μη μεταφερθεί το «μποτιλιάρισμα» χρονικά ή στο κόστος των προϊόντων.

Πού βρισκόμαστε τώρα

Το Υπουργείο πραγματοποιεί μετρήσεις με drones για να τεκμηριωθεί το ακριβές όφελος/ρίσκο ανά σενάριο. Η όποια πιλοτική εφαρμογή προϋποθέτει συνολική συνεργασία (φορείς της αγοράς, δήμοι, μεταφορικές).

Side note: Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε επίσης ότι στις 11 Δεκεμβρίου «ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης» και ότι «από τον Μάρτιο θα πηγαίνεις με το μετρό από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη».

Τι κρατάμε;

Χρονικό μπλόκο 07:00–10:00 στα βαρέα οχήματα στον Κηφισό εξετάζεται ως πιλοτικό μέτρο .

Drones χαρτογραφούν το πρόβλημα για τεκμηριωμένη απόφαση .

Πιθανά αντίρροπα φαινόμενα πριν/μετά το τρίωρο και κόστος logistics που μπορεί να φανεί στο ράφι .

Απαραίτητη συνεννόηση με αγορά/δήμους για ομαλή εφαρμογή.

Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες