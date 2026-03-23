Ανακοινώθηκαν κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα: Fuel Pass, επιδότηση diesel και «φρένο» στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια -Όλα εδώ

Με τις τιμές της βενζίνης να χτυπούν «κόκκινο», η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο παρεμβάσεων που αγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ

Στόχος αυτής της δέσμης μέτρων, είναι να προστατεύουν –στο μέτρο του δυνατού- οι Έλληνες καταναλωτές από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Επιστρέφει το Fuel Pass — και αυτή τη φορά ευρύτερο

Η Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων επανέρχεται με βελτιωμένους όρους. Η νέα της έκδοση προσφέρει υψηλότερη επιδότηση ανά λίτρο σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα, φτάνοντας τα 50 ευρώ για δύο μήνες στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ για τους κατοίκους νησιών. Η κάρτα θα γίνεται δεκτή σε πρατήρια, αλλά και σε μέσα αστικής συγκοινωνίας και ταξί. Το σημαντικότερο νέο στοιχείο είναι ότι η «πόρτα» για τους δικαιούχους ανοίγει διάπλατα: τα εισοδηματικά όρια χαλαρώνουν σε βαθμό που εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί το 75% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα.

Φθηνότερο πετρέλαιο στην αντλία

Παράλληλα, η κυβέρνηση επεμβαίνει και στην τιμή του πετρελαίου κίνησης με άμεση επιδότηση στο δίκτυο διανομής. Το όφελος για τον οδηγό στο βενζινάδικο θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο μαζί με ΦΠΑ. Πρόκειται για κίνηση με διπλό σκοπό: να ελαφρύνει την τσέπη όσων βασίζονται στο πετρέλαιο, αλλά και να ανακόψει τη μετάδοση του αυξημένου κόστους μεταφορών στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν θα «απογειωθούν»

Λίγες εβδομάδες πριν από το Πάσχα, η κυβέρνηση φρόντισε να στείλει μήνυμα και προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Θεσπίζεται αποζημίωση για τα αυξημένα έξοδα ναυτιλιακών καυσίμων, με αντάλλαγμα την υποχρεωτική διατήρηση των εισιτηρίων σε τιμές συγκρίσιμες με αυτές της περσινής χρονιάς. Με λίγα λόγια, το κράτος «απορροφά» μέρος του κόστους για να μην πληρώσει ο επιβάτης για τις διακοπές του πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενε.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χρηματοδότηση δεν θα έρθει από νέο δανεισμό ή περικοπές. Μέρος του κόστους θα καλυφθεί μέσα από φορολόγηση του διαδικτυακού τζόγου, ενός κλάδου που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη στη χώρα. Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να κρατήσει τα δημοσιονομικά σε ισορροπία, ακόμη και με ασυνήθιστες επιλογές χρηματοδότησης.