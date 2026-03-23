quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώθηκαν κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα: Fuel Pass, επιδότηση diesel και «φρένο» στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια -Όλα εδώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 23.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
anakoinothikan-kyvernitika-metra-gia-ta-kafsima-fuel-pass-epidotisi-diesel-kai-freno-sta-aktoploika-eisitiria-ola-edo-727838

Με τις τιμές της βενζίνης να χτυπούν «κόκκινο», η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο παρεμβάσεων που αγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ

Στόχος αυτής της δέσμης μέτρων, είναι να προστατεύουν –στο μέτρο του δυνατού- οι Έλληνες καταναλωτές από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Επιστρέφει το Fuel Pass — και αυτή τη φορά ευρύτερο

Η Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων επανέρχεται με βελτιωμένους όρους. Η νέα της έκδοση προσφέρει υψηλότερη επιδότηση ανά λίτρο σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα, φτάνοντας τα 50 ευρώ για δύο μήνες στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ για τους κατοίκους νησιών. Η κάρτα θα γίνεται δεκτή σε πρατήρια, αλλά και σε μέσα αστικής συγκοινωνίας και ταξί. Το σημαντικότερο νέο στοιχείο είναι ότι η «πόρτα» για τους δικαιούχους ανοίγει διάπλατα: τα εισοδηματικά όρια χαλαρώνουν σε βαθμό που εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί το 75% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα.

Φθηνότερο πετρέλαιο στην αντλία

Παράλληλα, η κυβέρνηση επεμβαίνει και στην τιμή του πετρελαίου κίνησης με άμεση επιδότηση στο δίκτυο διανομής. Το όφελος για τον οδηγό στο βενζινάδικο θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο μαζί με ΦΠΑ. Πρόκειται για κίνηση με διπλό σκοπό: να ελαφρύνει την τσέπη όσων βασίζονται στο πετρέλαιο, αλλά και να ανακόψει τη μετάδοση του αυξημένου κόστους μεταφορών στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν θα «απογειωθούν»

Λίγες εβδομάδες πριν από το Πάσχα, η κυβέρνηση φρόντισε να στείλει μήνυμα και προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Θεσπίζεται αποζημίωση για τα αυξημένα έξοδα ναυτιλιακών καυσίμων, με αντάλλαγμα την υποχρεωτική διατήρηση των εισιτηρίων σε τιμές συγκρίσιμες με αυτές της περσινής χρονιάς. Με λίγα λόγια, το κράτος «απορροφά» μέρος του κόστους για να μην πληρώσει ο επιβάτης για τις διακοπές του πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενε.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χρηματοδότηση δεν θα έρθει από νέο δανεισμό ή περικοπές. Μέρος του κόστους θα καλυφθεί μέσα από φορολόγηση του διαδικτυακού τζόγου, ενός κλάδου που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη στη χώρα. Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να κρατήσει τα δημοσιονομικά σε ισορροπία, ακόμη και με ασυνήθιστες επιλογές χρηματοδότησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αργότερα, μέσα στην ημέρα, αναμένονται αναλυτικά ανακοινώσεις για τους δικαιούχους και λεπτομέρειες για τα νέα αυτά μέτρα.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fuell Pass#Επιδότηση καυσίμων#καύσιμα
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-pio-mi-smart-montelo-tis-smart-ftanei-ta-49-metra-mikos-kai-moiazei-me-karcharia-797117

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.03.2026

Το πιο «μη Smart» μοντέλο της Smart φτάνει τα 4,9 μέτρα μήκος και μοιάζει… με καρχαρία
to-podilato-pou-kostizei-perissotero-apo-to-mikro-yvridiko-suv-tis-toyota-ti-marka-einai-796879

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.03.2026

Το ποδήλατο που κοστίζει περισσότερο από το μικρό υβριδικό SUV της Toyota – Τι μάρκα είναι;
o-v8-tis-mercedes-amg-epistrefei-me-646-ippous-se-poio-montelo-tha-bei-prota-797156

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.03.2026

O V8 της Mercedes-AMG επιστρέφει με 646 ίππους – Σε ποιο μοντέλο θα μπει πρώτα;
ferrari-amalfi-spider-o-v8-paramenei-zontanos-796391

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.03.2026

Ferrari Amalfi Spider: Ο V8 παραμένει ζωντανός
oi-pelates-tis-neas-mercedes-amg-gt-63-den-einai-aftoi-pou-nomizeis-paratoun-ta-suv-gia-afto-to-montelo-795580

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.03.2026

Οι πελάτες της νέας Mercedes-AMG GT 63 δεν είναι αυτοί που νομίζεις – Παρατούν τα SUV για αυτό το μοντέλο
i-ferrari-erixe-porta-sti-mesi-anatoli-logo-tou-polemou-sto-iran-757747

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.03.2026

Η Ferrari έριξε "πόρτα" στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν

Πρόσφατες Ειδήσεις