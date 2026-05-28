Λ. Βουλιαγμένης: 34χρονος οδηγός έβγαλε πιστόλι κρότου σε άλλο οδηγό – Σε ποια περιοχή συνελήφθη;

Οδηγός απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό στη Λ. Βουλιαγμένης και συνελήφθη κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό έντασης στον δρόμο καταγράφηκε στην Αθήνα, αυτή τη φορά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου ένας 34χρονος οδηγός φέρεται να απείλησε άλλον οδηγό με πιστόλι κρότου, έπειτα από μεταξύ τους διένεξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 27ης Μαΐου 2026, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος, μετά από επεισόδιο με έτερο οδηγό, φέρεται να πρόταξε πιστόλι κρότου προς το μέρος του και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να προχωρούν σε αναζητήσεις μετά την ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης. Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, ενώ κινούνταν με το όχημά του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Πώς έγινε η σύλληψη

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 34χρονο κοντά στο Μέγαρο Μουσικής και τον ακινητοποίησαν. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διαδικασία της σύλληψης ο οδηγός προέβαλε σθεναρή αντίσταση, χωρίς ωστόσο να αποφύγει τη σύλληψη.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου, μαζί με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το road rage δεν είναι «νεύρα της στιγμής»

Η επιθετικότητα πίσω από το τιμόνι δεν είναι απλώς κακή οδηγική συμπεριφορά. Σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου. Όταν ένας οδηγός βγαίνει εκτός ελέγχου, κυνηγά, απειλεί, φρενάρει απότομα, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο ή χρησιμοποιεί αντικείμενα για εκφοβισμό, το περιστατικό δεν αφορά πλέον μόνο τους δύο εμπλεκόμενους.

Σε έναν δρόμο με κυκλοφορία, οποιαδήποτε απότομη κίνηση, πανικός ή προσπάθεια διαφυγής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Γι’ αυτό και τέτοια περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι ως «καβγάδες οδηγών», αλλά ως συμπεριφορές που απειλούν άμεσα την οδική ασφάλεια.

Τι κρατάμε;