Η πρώτη Lamborghini με αναδιπλούμενη σκληρή οροφή φτάνει τα 200 χλμ./ώρα από στάση σε 7,3 δευτερόλεπτα. Κι αν ο καιρός επιβάλλει να την κρατήσεις κλειστή, αρκεί να χαμηλώσεις το πίσω κρύσταλλο για να ακούσεις τον V8.

Στην ανοιχτή εκδοχή της Temerario, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χειριστήρια είναι αυτό που ανεβοκατεβάζει το μικρό κρύσταλλο πίσω από τα καθίσματα. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο τετράλιτρος V8 των 800 ίππων και των 10.000 σ.α.λ. Με την οροφή στη θέση της, οδηγός και συνοδηγός μπορούν να επιλέξουν πόσο από τον ήχο του θέλουν να φτάνει στην καμπίνα.

Με την οροφή ανοιχτή, το ίδιο κρύσταλλο ρυθμίζει τον αέρα που περνά ανάμεσά τους. Η Lamborghini παρουσίασε τη Temerario Spyder στη Σαντ’ Άγκατα Μπολονιέζε και στο Λος Άντζελες, ακριβώς 50 χρόνια μετά τη Silhouette του 1976, την πρώτη ανοιχτή Lamborghini παραγωγής. Ύστερα από μισό αιώνα και μοντέλα όπως η Diablo Roadster, η Gallardo Spyder και η Huracán Spyder, η ιταλική εταιρεία περνά για πρώτη φορά σε αναδιπλούμενη σκληρή οροφή σε μοντέλο της με το όνομα Spyder.

Η λύση που επέλεξαν οι μηχανικοί έχει ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο ίδιος ο μηχανισμός. Δέκα ηλεκτρικοί ενεργοποιητές αναλαμβάνουν την κίνηση της οροφής, καταργώντας το παραδοσιακό ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα. Ο δεύτερος είναι η θέση που καταλαμβάνει όταν ανοίξει. Η σκληρή οροφή αποθηκεύεται κατακόρυφα πίσω από τα καθίσματα. Σύμφωνα με τη Lamborghini, σε αυτή τη θέση το κέντρο βάρους χαμηλώνει κατά 3 χιλιοστά, ενώ η κατανομή του βάρους ανάμεσα στους δύο άξονες παραμένει η ίδια. Για το Centro Stile, το ζητούμενο ήταν να χωρέσουν όλα αυτά πίσω από την καμπίνα και ο V8 να παραμείνει ορατός. Δύο εξαγωνικά αεροδυναμικά καλύμματα ξεκινούν πίσω από τα προσκέφαλα και προεκτείνουν οπτικά τη διθέσια καμπίνα προς την ουρά, πλαισιώνοντας το κάλυμμα του κινητήρα. Η ροή του αέρα πάνω από το παρμπρίζ και γύρω από αυτά τα στοιχεία μελετήθηκε ειδικά για να περιοριστούν οι στροβιλισμοί στο ύψος των επιβατών.

Ο τετράλιτρος V8 της Temerario έχει επίπεδο στροφαλοφόρο 180 μοιρών, μπιέλες τιτανίου και δύο turbo τοποθετημένα ανάμεσα στις σειρές των κυλίνδρων, στο εσωτερικό του V των 90 μοιρών. Με πίεση υπερπλήρωσης που φτάνει τα 2,5 bar, ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 800 ίππους. Το όριο περιστροφής βρίσκεται στις 10.000 σ.α.λ., ενώ με ενεργό το launch control ανεβαίνει στιγμιαία στις 10.250 σ.α.λ. Στο plug-in υβριδικό σύστημα συμμετέχουν τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, ένας πίσω και δύο στον εμπρός άξονα. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 920 ίππους και η ηλεκτρικά ελεγχόμενη τετρακίνηση αναλαμβάνει να τους περάσει στον δρόμο. Από στάση, η Spyder χρειάζεται 2,8 δευτερόλεπτα για τα 100 χλμ./ώρα και 7,3 δευτερόλεπτα για τα 200 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 343 χλμ./ώρα. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του 13 συνδυασμούς ρυθμίσεων για το σύστημα κίνησης και τη διαχείριση της ενέργειας. Στο πρόγραμμα Città, για παράδειγμα, η Spyder μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά με έως 190 ίππους. Στο άλλο άκρο των επιλογών βρίσκονται το Corsa με απενεργοποιημένο τον έλεγχο ευστάθειας και το Drift Mode με τρία επίπεδα διαχείρισης της υπερστροφής.

Η βάση της Temerario Spyder είναι ένα χωροδικτύωμα εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο. Σε σχέση με τη Huracán Spyder, η Lamborghini ανακοινώνει 6% υψηλότερη στατική στρεπτική ακαμψία και 9% μεγαλύτερη δυναμική ακαμψία σε κάμψη. Στους εμπρός τροχούς των 20 ιντσών χωρούν ανθρακοκεραμικοί δίσκοι 410 χιλιοστών με δεκαπίστονες δαγκάνες. Πίσω, οι τροχοί είναι 21 ιντσών, με δίσκους 390 χιλιοστών και τετραπίστονες δαγκάνες. Για τους ψηλότερους οδηγούς, πάντως, η πιο αισθητή αλλαγή σε σχέση με τη Huracán EVO Spyder ίσως είναι τα επιπλέον 46 χιλιοστά για τα πόδια και 22 χιλιοστά για το κεφάλι. Η Lamborghini αναφέρει ότι η καμπίνα φιλοξενεί επιβάτες ύψους έως δύο μέτρων. Τα καθίσματα διαθέτουν θέρμανση αυχένα τριών επιπέδων για τις διαδρομές με ανοιχτή οροφή, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχουν 112 λίτρα για τις αποσκευές των δύο επιβατών. Το πρόγραμμα Ad Personam προσφέρει περίπου 400 εξωτερικές αποχρώσεις. Στον προαιρετικό εξοπλισμό συναντάμε δύο πολύ διαφορετικές προτάσεις για τον ήχο της Spyder. Η Sonus faber υπογράφει ένα ηχοσύστημα 750 W με επτά ηχεία, ενώ η Akrapovič έχει εξελίξει μια εξάτμιση τιτανίου με μαύρες απολήξεις. Ζυγίζει μόλις 11,4 κιλά, 12% λιγότερο από τη στάνταρ εξάτμιση. Η Temerario Spyder βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης τύπου και δεν διατίθεται ακόμη προς πώληση.