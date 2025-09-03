quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ – 20 συλλήψεις και κατάσχεση χρηματικών ποσών

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.09.2025
Autotypos team
lathreborio-kafsimon-megali-epicheirisi-tis-elas-20-syllipseis-kai-kataschesi-chrimatikon-poson-698318

Στόχος της επιχείρησης ήταν η εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο καυσίμων

Πραγματοποιήθηκε χθες ευρεία αστυνομική επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (γνωστή ως «ελληνικό FBI»), σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία με αντικείμενο το λαθρεμπόριο καυσίμων, απάτη σε βάρος πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παρασταστικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, που έγινε σε συνεργασία με ΑΑΔΕ, ΔΕΕ, ΣΕΚ, τις διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειών και τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και αποθήκες στις παραπάνω περιοχές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 20 ατόμων, ενώ εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών καθώς και ποσότητες υγρών καυσίμων από λαθρεμπόριο.

Σοκάρουν οι πωλήσεις της Toyota μέσα στο 2025 – Δες πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει μέχρι σήμερα

Το υβριδικό Dacia SUV που έχει 681 lt πορτμπαγκάζ και 140 ίππους – Κοστίζει 23.800 ευρώ

Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων που θα δεις στη ΔΕΘ 2025

Πρόσφατες Ειδήσεις