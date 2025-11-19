Leapmotor A10: Το νέο μικρό B-SUV που έρχεται στην Ευρώπη

To νέο Leapmotor A10 κάνει το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Guangzhou κι ετοιμάζει… βαλίτσες για Ευρώπη

Η Leapmotor ετοιμάζεται να κάνει ένα δυναμικό «μπάσιμο» στην κατηγορία των μικρών SUV στην Ευρώπη με το νέο A10, ένα μοντέλο που τοποθετείται κάτω από το μεγαλύτερο B10 στην γκάμα της. Η κινέζικη μάρκα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του A10, λίγο πριν το επίσημο ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Guangzhou, στις 21 Νοεμβρίου.

Σχεδιασμός & Διαστάσεις

Με διαστάσεις μεταξύ 4.200 και 4.300 χλστ. σε μήκος, το νέο Leapmotor A10 κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών SUV, ενώ ο σχεδιασμός του είναι παρόμοιος με αυτόν που παρατηρούμε και στα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας της κινέζικης μάρκας. Οι λείες επιφάνειες του αμαξώματος συμπληρώνονται από μαύρα πλαστικά και μονάδες φωτισμού LED, ενώ το Leapmotor A10 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα χρώματα, Seaweed Green και Acorn Brown.

Το νέο μικρό ηλεκτρικό SUV της Leapmotor για την Ευρώπη «κάθεται» πάνω σε τροχούς αλουμινίου με πέντε διπλές ακτίνες και λεπτομέρειες όπως η μονάδα Lidar στην οροφή υποδεικνύουν πως το μοντέλο θα διαθέτει σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Εσωτερικό & Τεχνολογία

Το εσωτερικό του νέου Leapmotor A10 αναμένεται να είναι το ίδιο μινιμαλιστικό με τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας, με μια μεγάλη οθόνη να κυριαρχεί στο κέντρο του ταμπλό. Το A10 διαθέτει θέσεις για πέντε άτομα, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος και η αυτονομία πιθανότατα θα είναι ένα από τα δυνατά του σημεία, αν κρίνουμε απ’ το ότι η Leapmotor το περιγράφει ως ένα «έξυπνο, premium SUV μεγάλης εμβέλειας».

Ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, το A10 πιθανότατα θα διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα και θα μπορεί να ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα μικρά ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας με την αυτονομία του.

Το νέο Leapmotor A10 θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη μέσα στο 2026, έχοντας να φέρει εις πέρας μια δύσκολη αποστολή σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά. Ένας σύμμαχός του πιθανότατα θα είναι η τιμή του, η οποία ξεκινά από τα περίπου 11.700 ευρώ στην Κίνα.

Η Leapmotor έχει κάθε λόγο να ελπίζει σε άλλη μια εμπορική επιτυχία, ανεξάρτητα απ’ το αν εισέρχεται σε μια αγορά γεμάτη με ηλεκτρικά crossover όπως τα, Citroen e-C3 Aircross, Opel Frontera και Renault 4 E-Tech, έχοντας παραδώσει συνολικά 395.516 οχήματα παγκοσμίως μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2025.

Αυτό αποτελεί μια αύξηση της τάξης του 129% σε ετήσια βάση, ενώ ο Οκτώβριος ήταν ο 6ος συνεχόμενος μήνας με πωλήσεις ρεκόρ, με συνολικά 70.289.

Τι κρατάμε:

Η Leapmotor αποκάλυψε τις πρώτες φωτογραφίες του μικρού, αμιγώς ηλεκτρικού SUV, A10.

Το A10 κάνει το ντεμπούτο του στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Guangzhou αργότερα αυτόν τον μήνα κι ετοιμάζεται να έρθει στην Ευρώπη

Εκεί θα κληθεί να «επιβιώσει» σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, έχοντας την χαμηλή του τιμή ως σύμμαχο

