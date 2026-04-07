EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Leapmotor B05: Νέα ηλεκτρική πρόταση με την «υπογραφή» Stellantis

ΤΡΙΤΗ | 07.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Leapmotor θα ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη με τo B05, ένα ηλεκτρικό hatchback που θα τοποθετηθεί κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ

Το μοντέλο, που στην Κίνα κυκλοφορεί ως Lafa 5, αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας με τη Stellantis και σχεδιάζεται ειδικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κοινού.

Με μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,73 μέτρων, το B05 υιοθετεί καθαρές γραμμές και μοντέρνα αισθητική, με λεπτομέρειες όπως κρυφές χειρολαβές και την χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή LED που αποτελεί την «ταυτότητα» της BYD.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία είναι μινιμαλιστική αλλά τεχνολογικά πλούσια. Κυριαρχεί μια μεγάλη οθόνη 14,6 ιντσών στο κέντρο, συνοδευόμενη από ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών.

Η καμπίνα δίνει έμφαση στην απλότητα, με ελάχιστους φυσικούς διακόπτες, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως πανοραμική οροφή, θερμαινόμενα καθίσματα με οικολογικό δέρμα, ambient φωτισμό και ηχοσύστημα 12 ηχείων.

Το B05 βασίζεται στην πλατφόρμα Leap 3.5 και κινείται από ηλεκτροκινητήρα 160 kW (218 ίππων), επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,7 δευτερόλεπτα. Θα προσφέρεται με δύο μπαταρίες LFP, 56 και 67 kWh, με μέγιστη αυτονομία που φτάνει τα 460 χιλιόμετρα κατά WLTP.


Η ταχεία φόρτιση φτάνει τα 170 kW, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρξουν μικρές αλλαγές στο «στήσιμο» από τους από μηχανικούς της Stellantis στην Ευρώπη. Δεν αποκλείεται στο μέλλον να προστεθεί και έκδοση με range extender, όπως έχει συμβεί με άλλα μοντέλα της μάρκας.

Κατά την παρουσίαση, η εταιρεία έδειξε για λίγα δευτερόλεπτα και μια πιο σπορ εκδοχή, το B05 Ultra. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη τεχνικά στοιχεία, η εμφάνισή της προδίδει πιο επιθετικό χαρακτήρα, χαμηλωμένη ανάρτηση, διαφορετικούς προφυλακτήρες και μεγάλο πίσω spoiler.

Το Leapmotor B05 φαίνεται να στοχεύει κατευθείαν στο κέντρο της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικών hatchback, προσφέροντας έναν συνδυασμό προσιτής τιμής, σύγχρονης τεχνολογίας και αξιοπρεπούς αυτονομίας. Με την υποστήριξη της Stellantis, έχει όλα τα εφόδια για να αποτελέσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες αφίξεις του 2026.

#Leapmotor #Leapmotor B05 #Stellantis #Ευρώπη
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
