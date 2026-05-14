Lepas: Η νέα μάρκα του Ομίλου Chery έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Η Lepas αποτελεί νέα μάρκα του κινεζικού κολοσσού Chery και στην ελληνική αγορά θα εκπροσωπείται από την Italian Motion, δηλαδή την εταιρεία των ομίλων AUTOHELLAS και SAMELET.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η Italian Motion δεν είναι ένας εισαγωγέας που τώρα ξεκινά να χτίζει παρουσία στην αγορά. Ήδη διαχειρίζεται μάρκες όπως Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth και Leapmotor, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η Lepas θα πατήσει από την πρώτη ημέρα πάνω σε οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και after sales υποστήριξης.

Μια premium προσέγγιση με έμφαση σε στιλ και τεχνολογία

Η Lepas δεν προσπαθεί να τοποθετηθεί ως “φθηνή” μάρκα. Αντιθέτως, το positioning της βασίζεται στο τρίπτυχο “Στιλ, Άνεση, Τεχνολογία”, με premium αισθητική και έμφαση στην εμπειρία μέσα στην καμπίνα. Ακόμα και από τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι η εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια εικόνα πιο κοντά σε σύγχρονα premium SUV, παρά σε κλασικά value-oriented κινέζικα μοντέλα. Το όνομα Lepas προκύπτει από τις λέξεις “Leopard” και “Passion”, ενώ η μάρκα στοχεύει μέχρι το τέλος του 2027 να βρίσκεται σε 40 χώρες και να έχει ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις. Παράλληλα, πίσω από τη Lepas υπάρχει η τεράστια τεχνογνωσία του ομίλου Chery, ο οποίος ξεπέρασε τα 2,8 εκατομμύρια οχήματα το 2025, ενώ η Chery International παραμένει η κορυφαία κινεζική εξαγωγική αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και 23 συνεχόμενα χρόνια.

Με τρία SUV από την πρώτη ημέρα

Η εμπορική πορεία της Lepas στην Ελλάδα θα ξεκινήσει με τρία SUV μοντέλα, τα οποία καλύπτουν μεγάλο μέρος της αγοράς.

Στην κορυφή θα βρίσκεται το L8, ένα premium D-SUV μήκους 4,69 μέτρων με plug-in hybrid τεχνολογία. Αμέσως κάτω θα τοποθετηθεί το L6, ένα C-SUV μήκους 4,55 μέτρων που θα προσφέρεται τόσο ως plug-in hybrid όσο και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Το πιο σημαντικό όμως ίσως μοντέλο για την ελληνική αγορά να είναι το L4, ένα B-SUV μήκους 4,4 μέτρων που θα διατίθεται σε υβριδική, plug-in hybrid αλλά και ηλεκτρική έκδοση.

Με απλά λόγια, η Lepas μπαίνει κατευθείαν στις πιο “καυτές” κατηγορίες της αγοράς, εκεί όπου σήμερα βρίσκονται τα περισσότερα best-seller SUV στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει η μάρκα. Η Lepas δίνει μεγάλη βαρύτητα στο νέο Lepas Super Hybrid, ένα υβριδικό σύστημα που υπόσχεται υψηλή ισχύ αλλά και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Παράλληλα, η γκάμα θα περιλαμβάνει και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, ακολουθώντας τη λογική που βλέπουμε πλέον σε αρκετές κινεζικές εταιρείες: πολλαπλές τεχνολογίες πάνω στην ίδια πλατφόρμα και δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες του αγοραστή. Αυτό είναι και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της νέας γενιάς κινεζικών brands. Δεν έρχονται μόνο με ηλεκτρικά ή μόνο με θερμικά σύνολα, αλλά προσπαθούν να καλύψουν κάθε πιθανό σενάριο χρήσης.

Στο εσωτερικό, η Lepas δείχνει να επενδύει πολύ στην αίσθηση ποιότητας και τεχνολογίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μοντέλα της θα διαθέτουν premium υλικά, ιδιαίτερη σχεδίαση και έντονη ψηφιακή παρουσία. Σήμα κατατεθέν θα αποτελεί η μεγάλη κάθετη οθόνη αφής 13,2 ιντσών, η οποία ενσωματώνεται στην κεντρική κονσόλα, ενώ το infotainment θα βασίζεται στον επεξεργαστή Snapdragon 8155 για ταχύτατη λειτουργία.

Δεν λείπουν επίσης στοιχεία όπως:

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto

online φωνητικές εντολές

απομακρυσμένος έλεγχος μέσω εφαρμογής

προηγμένες connected υπηρεσίες

Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η εμπορική δραστηριότητα της Lepas στην Ελλάδα θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, με την Italian Motion να αναλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου και της παρουσίας της μάρκας στη χώρα μας. Με δεδομένη την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται οι κινεζικές εταιρείες στην Ευρώπη αλλά και την ολοένα μεγαλύτερη αποδοχή τους από το κοινό, η Lepas είναι ξεκάθαρα μία από τις αφίξεις που θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες.

