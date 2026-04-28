Lepas: Με ποια μοντέλα κάνει την είσοδο της η νέα μάρκα στην Ελλάδα;

Η Lepas είναι το νέο premium brand του ομίλου Chery και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί της μια διαφορετική προσέγγιση στην κατηγορία των SUV, με έντονη έμφαση στην τεχνολογία, την αισθητική και -κυρίως- τα συστήματα νέας ενέργειας.

Η Lepas δεν έρχεται μόνη της. Στην Ελλάδα θα εισάγεται από την Italian Motion, μέλος του Ομίλου Βασιλάκη, ενός από τους πιο ισχυρούς παίκτες της αγοράς. Πρόκειται για έναν όμιλο που ήδη διαχειρίζεται μάρκες όπως Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Leapmotor και Jeep, κάτι που δίνει από την αρχή ένα σαφές στίγμα αξιοπιστίας και οργάνωσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Lepas δεν θα ξεκινήσει «δοκιμαστικά», αλλά με έτοιμο δίκτυο, after sales υποστήριξη και γνώση της ελληνικής αγοράς, στοιχεία που συχνά κάνουν τη διαφορά για μια νέα μάρκα.

Με τη Lepas, η Chery επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στην Ευρώπη, προσθέτοντας ένα ακόμη brand δίπλα στις Omoda, Jaecoo και την ίδια τη Chery. Η φιλοσοφία της Lepas είναι ξεκάθαρη: premium χαρακτήρας με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τα plug-in hybrid συστήματα. Το ίδιο το όνομα προκύπτει από έναν συνδυασμό εννοιών που παραπέμπουν σε κίνηση, ενέργεια και δυναμισμό, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στη στρατηγική της μάρκας (συνδυάζοντας τις λέξεις “Leopard” και “Passion”). Δεν μιλάμε για μια ακόμη entry-level πρόταση, αλλά για μια προσπάθεια τοποθέτησης σε πιο premium επίπεδο.

Η είσοδος της Lepas στην Ελλάδα θα βασιστεί σε δύο βασικά μοντέλα: τα L6 και L8, που λειτουργούν ως πυλώνες της γκάμας. Το Lepas L6 είναι ένα πενταθέσιο SUV που θα καλύψει τον κύριο όγκο πωλήσεων. Θα προσφέρεται με δύο επιλογές κίνησης, δείχνοντας ξεκάθαρα την ευελιξία της πλατφόρμας. Στην plug-in hybrid εκδοχή του, συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία υψηλής τάσης, πετυχαίνοντας συνολική αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.120 χιλιόμετρα. Από την άλλη, για όσους θέλουν καθαρά ηλεκτρική εμπειρία, θα υπάρχει και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία 67 kWh και αυτονομία περίπου 420 χιλιομέτρων. Δίπλα του τοποθετείται το Lepas L8, η ναυαρχίδα της μάρκας. Με μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερους χώρους και υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού, στοχεύει σε κοινό που αναζητά κάτι πιο premium. Και εδώ η στρατηγική παραμένει ίδια, με επιλογές τόσο plug-in hybrid όσο και ηλεκτρικές.

Η Lepas δεν σκοπεύει να μείνει μόνο σε δύο μοντέλα. Πολύ σύντομα θα προστεθεί το L4, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV μήκους περίπου 4,4 μέτρων, που θα τοποθετηθεί στην «καρδιά» της κατηγορίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μπαταρία περίπου 61 kWh, ισχύ κοντά στους 200 ίππους και αυτονομία γύρω στα 400 χιλιόμετρα, κάτι που το φέρνει απέναντι σε καθιερωμένες προτάσεις της κατηγορίας. Παράλληλα, στα πλάνα της μάρκας βρίσκεται και ένα hatchback για το B-segment, αλλά και ένα ακόμη SUV μέσα στα επόμενα χρόνια, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η Lepas θέλει να χτίσει πλήρη γκάμα και όχι απλώς να δοκιμάσει την τύχη της.

Τα πρώτα μοντέλα της Lepas αναμένονται στην Ελλάδα στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις τιμές να ανακοινώνονται κοντά σε εκείνη την περίοδο.

