Lepas: Το νέο elegant brand ήρθε στην Ελλάδα – Τιμές

Επίσημο ντεμπούτο για τη Lepas στην Ελλάδα, με το elegant brand να παρουσιάζει για πρώτη φορά τα μοντέλα του

Η Lepas έκανε το επίσημο λανσάρισμά της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τα μοντέλα της σε δημοσιογράφους, VIP, στελέχη της Κινεζικής Πρεσβείας και influencers. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Golf της Γλυφάδας, σε περιβάλλον απόλυτα ταιριαστό με τον elegant χαρακτήρα της μάρκας.

Ποια είναι η Lepas

Η Lepas είναι το premium brand του ομίλου Chery. Αξιοποιεί το R&D, τις παραγωγικές υποδομές και την ισχυρή διεθνή παρουσία του ομίλου, με στόχο μια διαφορετική προσέγγιση στη σύγχρονη κινητικότητα, όπου η κομψότητα και η τεχνολογία εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη. Στην Ελλάδα εισάγεται από την Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor, Abarth, FIAT Professional), με μετόχους την Autohellas του Ομίλου Βασιλάκη και τη Samelet.

Με κεντρική φιλοσοφία το «Drive Your Elegance», η μάρκα δίνει έμφαση στην υψηλή αισθητική, την ποιότητα και την απολαυστική εμπειρία χρήσης. Η ονομασία προέρχεται από τις λέξεις «Leopard» και «Passion». Η σχεδιαστική γλώσσα «Leopard Aesthetics» αντλεί έμπνευση από τη λεοπάρδαλη, με δυναμικές αναλογίες και λιτές γραμμές. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες όπου ξεκινούν οι πωλήσεις. Αρχικά διατίθενται τα L8 και L6 PHEV, ενώ το L4 BEV έρχεται τον Δεκέμβριο.

Lepas L8: Το D-SUV της γκάμας

Το Lepas L8 έχει μήκος 4.688 mm και αξιοποιεί το υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid. Ο υπερτροφοδοτούμενος 1.5 TGDI συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα για συνδυαστική απόδοση 279 ίππων και 365 Nm ροπής. Η μπαταρία LFP των 18,4 kWh προσφέρει περίπου 90 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, ενώ με το ρεζερβουάρ των 60 λίτρων η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.200 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό. Ο χώρος αποσκευών είναι 507 λίτρα.

Η εισαγωγική έκδοση Essence κοστίζει 42.900 ευρώ (με προωθητική ενέργεια 4.000 ευρώ) και περιλαμβάνει στάνταρ ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, οθόνη infotainment 13,2”, αεριζόμενη θήκη ασύρματης φόρτισης 50W, 10 αερόσακους, πάνω από 20 συστήματα ADAS, full LED φώτα, ζάντες αλουμινίου 19”, εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα σε 6 κατευθύνσεις, κάμερα οπισθοπορείας με πανοραμική απεικόνιση 540°, κεντρικό υποβραχιόνιο με ψυχόμενο αποθηκευτικό χώρο και φιμέ πίσω κρύσταλλα.

Η κορυφαία Elegance στα 44.900 ευρώ προσθέτει ζάντες 20”, πανοραμική ανοιγόμενη γυάλινη οροφή, επένδυση καθισμάτων από οικολογικό δέρμα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με μασάζ, ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων, Premium ηχοσύστημα Sony με 8 ηχεία και λειτουργία Engine Noise Cancellation, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free και σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος με τηλεχειρισμό.

Lepas L6 PHEV: Η είσοδος στα C-SUV

Το Lepas L6 PHEV έχει διαστάσεις 4,55 × 1,85 × 1,68 μ. και το ίδιο υβριδικό σύστημα των 279 ίππων και 365 Nm ροπής. Η ηλεκτρική αυτονομία είναι 92 χλμ., οι εκπομπές CO₂ 49 γρ./χλμ. και η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα. Χάρη στις χαμηλές εκπομπές δεν επιβαρύνεται με φόρο χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου.

Η έκδοση Essence ξεκινά από 33.900 ευρώ (με προωθητική ενέργεια 3.000 ευρώ) και περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα 8,8”, κατακόρυφη οθόνη αφής 13,2” με εργοστασιακή πλοήγηση, κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές, full LED φώτα, ζάντες 19”, εμπρός θερμαινόμενο και ψυχόμενο υποβραχιόνιο, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, πάνω από 20 συστήματα ADAS, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ράγες οροφής.

Η Elegance στα 36.900 ευρώ προσθέτει πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή, επένδυση καθισμάτων με οικολογικό δέρμα, ηλεκτρικά θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, premium ηχοσύστημα Sony με 8 ηχεία, σύστημα καμερών 540°, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, αυτόματο παρκάρισμα και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free.

Εγγυήσεις και παρουσία στην Auto Athina

Όλα τα μοντέλα καλύπτονται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη, αντίστοιχη οδική βοήθεια και 8ετή κάλυψη (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Η συντήρηση των τριών πρώτων ετών είναι δωρεάν.

Οι παραγγελίες για τα L8 και L6 PHEV είναι ήδη ανοιχτές. Το κοινό θα μπορεί να δει από κοντά τα μοντέλα και να οδηγήσει το L8 στην Auto Athina 2026 (3-11 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo). Αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμα στις εκθέσεις της μάρκας.