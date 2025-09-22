quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Lexus LBX Vibrant Edition: πιο στυλάτο, πιο δυναμικό, πιο… εσύ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.09.2025
Autotypos Team
lexus-lbx-vibrant-edition-pio-stylato-pio-dynamiko-pio-esy-776040

Η νέα ειδική έκδοση του Lexus LBX δίνει μια ακόμα πιο σπορ και κομψή πινελιά στο ήδη επιτυχημένο compact SUV.

  • Περιορισμένη παραγωγή, διαθέσιμη από Σεπτέμβριο 2025 έως Μάιο 2026
  • Εντυπωσιακές διχρωμίες, premium λεπτομέρειες και high-tech εξοπλισμός
  • Ιδανικό για την πόλη – και για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό SUV

Όταν το “compact” σημαίνει στυλ, δυναμισμό και χαρακτήρα

Από την πρώτη του εμφάνιση το 2023, το Lexus LBX κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να κερδίσει το κοινό που ήθελε την πολυτέλεια… σε μικρότερες διαστάσεις. Τώρα, η Vibrant Edition έρχεται να ενισχύσει αυτή την premium casual φιλοσοφία, προσφέροντας μια έκδοση που συνδυάζει το σπορ ύφος με τη μοντέρνα αισθητική.

Όπως μαρτυρά και το όνομά της, η Vibrant Edition ξεχωρίζει για τον εκρηκτικό σχεδιαστικό της χαρακτήρα. Με ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία, νέα εξωτερικά χρώματα και μοναδικές λεπτομέρειες στο εσωτερικό, αποτελεί την πιο τολμηρή εκδοχή του LBX μέχρι σήμερα.

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Το νέο LBX Vibrant Edition διαθέτει μαύρους matt τροχούς 18 ιντσών, μαύρα διακοσμητικά στοιχεία στους προφυλακτήρες και τα πλαίσια θυρών, αλλά και μαύρο χρωμιωμένο φινίρισμα πάνω από τη μάσκα – επηρεασμένο από το εντυπωσιακό πρωτότυπο LBX RR Morizo.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει:

  • Bi-tone επιλογές με οροφή σε Astral Black και αμάξωμα σε Ruby Red ή Sonic Quartz

  • Monotone επιλογή σε total Astral Black

  • Το διακριτικό λογότυπο Vibrant Edition στις πίσω κολόνες δίνει την τελική πινελιά

Εσωτερικό με προσωπικότητα

Το εσωτερικό είναι ένας συνδυασμός κομψότητας και σπορ χαρακτήρα. Δέρμα ημι-ανιλίνης σε μαύρο, με λεπτομέρειες αντίθεσης σε Dark Rose σε καθίσματα, κονσόλα και πόρτες. Οι κόκκινες ραφές Tatami και οι ζώνες ασφαλείας σε Dark Rose προσθέτουν ακόμα περισσότερο χαρακτήρα.

Και φυσικά, δεν λείπει ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας:

  • Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 8 ρυθμίσεις

  • Ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 αποχρώσεις

  • Ασύρματος φορτιστής & σύστημα καθαρισμού αέρα nanoe-X

  • Premium ηχοσύστημα 13 ηχείων Mark Levinson®

  • Paddle shifters για πιο δυναμική οδήγηση

Κάτω από το καπό

Το LBX Vibrant Edition κινείται από τον υβριδικό κινητήρα 1,5 λίτρων (136 ίπποι) της τελευταίας γενιάς της Lexus. Είναι οικονομικό, οικολογικό και φτιαγμένο για την πόλη, με εξαιρετική ευελιξία και ακτίνα στροφής μόλις 10,4 μέτρα.

Τι κρατάμε:

  • Περιορισμένη παραγωγή: Σεπτέμβριος 2025 – Μάιος 2026
  • Αποκλειστικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και νέα χρώματα
  • Πολυτελές εσωτερικό με σπορ πινελιές
  • Υβριδική τεχνολογία Lexus, ιδανική για καθημερινή οδήγηση

Διαμορφώστε το δικό σας LBX Vibrant Edition με ένα κλικ εδώ!

Δακτύλιος στην Αθήνα: Πότε επιστρέφει – Τι να προσέχουμε

Νέος ΚΟΚ: Σαρωτικοί έλεγχοι, χιλιάδες παραβάσεις – Τι κατέγραψε το σαφάρι της Τροχαίας

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

