Lexus TZ: Το νέο 6-θέσιο SUV της premium κατηγορίας – Πότε μπαίνει στην αγορά;

Η Lexus αποκάλυψε το νέο TZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό 6-θέσιο premium SUV που προσφέρει νέα επίπεδα άνεσης στην κατηγορία

Το νέο μοντέλο της Lexus, το TZ, ενσωματώνει τη φιλοσοφία «Driving Lounge», συνδυάζοντας την πολυτέλεια ενός lounge με την τεχνολογία και τις επιδόσεις ενός σύγχρονου ηλεκτρικού SUV. Το TZ ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά για τη λιτή αλλά επιβλητική σχεδίασή του, με έντονη έμφαση στην αεροδυναμική.

Το αμάξωμα έχει μήκος 5,10 μέτρα και μεταξόνιο 3,05 μέτρα, προσφέροντας μεγάλους χώρους για έξι επιβάτες σε διάταξη τριών σειρών καθισμάτων.

Ιαπωνική φιλοξενία

Στο εσωτερικό, η ιαπωνική φιλοσοφία φιλοξενίας «Omotenashi» συνδυάζεται με τη δεξιοτεχνία «Takumi», δημιουργώντας μια καμπίνα που θυμίζει πολυτελές lounge. Η τεράστια πανοραμική οροφή, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Lexus, ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ η δεύτερη σειρά διαθέτει ανεξάρτητα καθίσματα τύπου captain. Ακόμη και η τρίτη σειρά υπόσχεται άνετους χώρους για ενήλικες, χάρη στη χαμηλή τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο.

Η Lexus δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση όλων των επιβατών: τα εμπρός και πίσω καθίσματα διαθέτουν θέρμανση και εξαερισμό, ενώ ακόμη και η τρίτη σειρά προσφέρει θερμαινόμενα καθίσματα – κάτι σπάνιο στην κατηγορία. Υπάρχουν επίσης θερμαντικά στοιχεία για τα γόνατα οδηγού και συνοδηγού, ενώ προαιρετικά προσφέρονται αναδιπλούμενα υποπόδια για τις δύο πρώτες σειρές.

Μινιμαλιστική πολυτέλεια

Το cockpit ακολουθεί μινιμαλιστική λογική, με πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και μεγάλη κεντρική οθόνη 14 ιντσών. Το νέο σύστημα “Responsive Hidden Switch” ενσωματώνει διακόπτες αφής που φωτίζονται μόνο όταν πλησιάζει το χέρι του χρήστη, διατηρώντας καθαρές τις επιφάνειες της καμπίνας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται και η νέα πλατφόρμα λογισμικού Arene, που υποστηρίζει τις υπηρεσίες LexusConnect και LexusLink+.

Το νέο Lexus TZ βασίζεται σε αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με δύο eAxles, προσφέροντας τετρακίνηση DIRECT4. Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 227 ίππους ο καθένας, με ροπή 268,6 Nm ανά άξονα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 95,8 kWh προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 530 χιλιόμετρα.

Η φόρτιση υποστηρίζει AC έως 22 kW και DC έως 150 kW, με τη Lexus να αναφέρει ότι η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 35 λεπτά. Το σύστημα προετοιμασίας της μπαταρίας φροντίζει ώστε να βρίσκεται στη βέλτιστη θερμοκρασία πριν από τη φόρτιση, βελτιώνοντας τους χρόνους και τη σταθερότητα της διαδικασίας.

Άνεση, ακρίβεια, σταθερότητα και ασφάλεια

Στον δρόμο, το Lexus TZ εξελίχθηκε με βάση τη φιλοσοφία «Lexus Driving Signature», με στόχο άνεση, ακρίβεια και σταθερότητα. Διαθέτει ανάρτηση MacPherson εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω, ενώ προαιρετικά εξοπλίζεται με Dynamic Rear Steering, που στρίβει τους πίσω τροχούς έως τέσσερις μοίρες για καλύτερη ευελιξία και σταθερότητα. Η ακτίνα στροφής περιορίζεται στα 5,4 μέτρα.

Το νέο “Comfort” drive mode μειώνει τις κινήσεις του αμαξώματος για πιο ξεκούραστες μετακινήσεις, ενώ το Interactive Manual Drive προσομοιώνει χειροκίνητο κιβώτιο οκτώ σχέσεων, με paddles στο τιμόνι, ηχητική προσομοίωση κινητήρα και ανάδραση στο τιμόνι.

Στον τομέα της ασφάλειας, το TZ εξοπλίζεται με τη νεότερη έκδοση του Lexus Safety System+, με αναβαθμισμένο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, adaptive cruise control με λειτουργία Eco Run, νέο σύστημα αλλαγής λωρίδας και δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων χαρτών για πιο αποδοτική και ασφαλή οδήγηση.

Η Lexus δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία λανσαρίσματος ή τιμές για το νέο TZ, όμως το μοντέλο αποτελεί ξεκάθαρα τη νέα ναυαρχίδα της μάρκας στα ηλεκτρικά SUV.

