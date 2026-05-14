Lotus Type 135: Είναι ένα υβριδικό supercar με V8 και 1.000 PS η λύση;

Η πλήρης στροφή στην ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να περιμένει: προς το παρόν η Lotus «αντεπιτίθεται» με υβριδικό V8

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός απ’ όταν η Lotus έλεγε πως στόχος της είναι η πλήρης στροφή στην ηλεκτροκίνηση, μια κάπως περίεργη επιλογή για μια μάρκα που έχτισε το όνομά της με εξαιρετικά ελαφριά κι ευέλικτα σπορ αυτοκίνητα. Τώρα, η βρετανοί πραγματοποιούν μια – αρκετά αναμενόμενη – «κωλοτούμπα», επιβεβαιώνοντας πως το επόμενο εξωτικό της μοντέλο θα τροφοδοτείται από ένα υβριδικό σύστημα, στην καρδιά του οποίου θα χτυπά ένας V8 κινητήρας.

Η Lotus έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη teaser φωτογραφία του νέου supercar, το οποίο – προς το παρόν – ονομάζει “Type 135”.

Πολύ κοντά στο Theory 1 Concept

Στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η Lotus μπορούμε να δούμε το πίσω μέρος του επερχόμενου supercar, με τις καλλίγραμμες καμπύλες του αμαξώματος να αγκαλιάζουν τις δυναμικές γραμμές του τεράστιου πίσω diffuser. Στο κέντρο, κάτω από τα λεπτά φώτα που πλαισιώνουν τη χρυσή επιγραφή Lotus, κυριαρχούν οι δύο μεγάλες απολήξεις της εξάτμισης, υποδηλώνοντας πως το «θηρίο» που κρύβεται μέσα διψά για βενζίνη και όχι ηλεκτρική ενέργεια.

Το φουτουριστικό σχέδιο θυμίζει αρκετά το Theory 1 Concept που είδαμε το 2024, υποδηλώνοντας πως το τελικό προϊόν δεν θα είναι τόσο μακριά από την αρχική ιδέα.

Focus 2030

Έτσι ονομάζει η Lotus το σχέδιό της για τα επόμενα χρόνια, με το νέο υβριδικό supercar να παρουσιάζεται και να κυκλοφορεί μέσα στο 2028. Οι πληροφορίες είναι ακόμα λίγες, ωστόσο, γνωρίζουμε πως το μοντέλο θα τροφοδοτείται από έναν V8 με υβριδική υποβοήθηση και απόδοση περίπου 1.000 ίππων. Αυτός πιθανότατα θα προέρχεται από Γερμανία μεριά, και συγκεκριμένα από τη Mercedes-AMG.

Η Lotus φαίνεται πως ακολουθεί «γραμμή» Porsche (με τη νέα υβριδική 911 Turbo) και Chevrolet (με τη νέα Corvette E-Ray), εστιάζοντας σε mild υβριδικό σύστημα χωρίς αμιγώς ηλεκτρικά modes και φορτίσεις. Η εν λόγω απόφαση κάποτε θα ήταν μονόδρομος για τη Lotus, με εταιρεία που παραδοσιακά έβαζε το χαμηλό βάρος στην κορυφή της λίστας με τα “must-have” χαρακτηριστικά.

Ηλεκτροκίνηση στον πάγκο κι όχι… στον κάδο

Κι ενώ όλα αυτά μοιάζουν με μια επική κωλοτούμπα για μια εταιρεία που μέχρι πρόσφατα έλεγε πως το μέλλον της είναι καθαρά ηλεκτρικό, η Lotus τώρα λέει πως στόχος είναι μια γκάμα με 60% υβριδικά και 40% αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Η βρετανική μάρκα λέει πως ετοιμάζει μια νέα έκδοση της Emira η οποία θα είναι η ισχυρότερη και η ελαφρύτερη μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η νέα Eletre X-Hybrid θα κυκλοφορήσει μέσα στο τρέχον έτος, με έναν υβριδικό κινητήρα 2,0 λίτρων που θα αποδίδει περίπου 950 ίππους. Υβριδική επιλογή δεν θα υπάρχει, ωστόσο, για τη Emeya, η οποία φαίνεται πως παραμένει αμιγώς ηλεκτρική.

