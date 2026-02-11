Love at First Drive: Οδήγησε τα best-seller SUV της Nissan που ξεκινούν από 20.900 ευρώ

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Nissan προσκαλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια οδηγική εμπειρία γεμάτη πάθος, ένταση και συναίσθημα

Με μια κατακόκκινη απόχρωση που αναδεικνύει τη γοητεία τους, τα Nissan Juke και Qashqai έρχονται να σου «κλέψουν» την καρδιά με την πρώτη ματιά. Η Nissan σου δίνει την ευκαιρία να οδηγήσεις τα δύο best-seller SUV της στα πλαίσια της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, με το πρόγραμμα Love at First Drive.

Nissan Juke

Με τολμηρό σχεδιασμό και δυναμική προσωπικότητα, το Nissan Juke έρχεται να κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο διασκεδαστική, προσφέροντας ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Το Juke διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρα, βενζίνης και υβριδικό, με το Juke Hybrid να αναδεικνύει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Nissan, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη.

Οι 145 ίπποι του κινητήρα χαρίζουν άμεση απόκριση, ενώ η κατανάλωση είναι μόλις 4,8L/ 100 km. Το Juke ξεκινάει από τα 20.900€, συνδυάζοντας μοναδικό design και πρακτικότητα σε ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Nissan Qashqai

Με τη μοναδική τεχνολογία e-POWER, το Nissan Qashqai προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης, αυτονομία έως 1.222 χλμ., χαμηλή κατανάλωση 4,5 L/ 100 χλμ. και 204 ίππους. Το Qashqai συνδυάζει εντυπωσιακή παρουσία, premium αίσθηση, σύγχρονη τεχνολογία και τιμή που ξεκινάει από 26.990€.

Για να ανακαλύψετε από κοντά την εμπειρία οδήγησης των μοντέλων Nissan, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα test drive στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της μάρκας.

