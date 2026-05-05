Μ. Χρυσοχοΐδης: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια – Απαγόρευση σε ανήλικους

Νέα ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Μ. Χρυσοχοΐδης, με περιορισμούς για ανήλικους και χρήση μόνο σε πεζόδρομους.

Η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ειδικά από ανήλικους, φαίνεται πως οδηγεί πλέον σε νέα νομοθετική παρέμβαση. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο, με στόχο να περιοριστεί η κυκλοφορία των ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια στο οδικό δίκτυο.

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά τα πρόσφατα σοβαρά ατυχήματα με παιδιά, αλλά και μετά τους εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το βασικό μήνυμα του υπουργού ήταν σαφές. Οι ανήλικοι δεν πρέπει να κυκλοφορούν με πατίνι στον δρόμο, καθώς ο κίνδυνος είναι μεγάλος, ειδικά σε λεωφόρους και δρόμους όπου συνυπάρχουν με αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες.

Τι αλλάζει για τους ανήλικους

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, προωθείται νέα ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στο οδικό δίκτυο. Η χρήση τους θα μπορεί να επιτρέπεται μόνο σε πιο ελεγχόμενους χώρους, όπως πεζόδρομοι και πλατείες, όπου το περιβάλλον είναι σαφώς πιο ασφαλές σε σχέση με τον δρόμο.

Ο υπουργός ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρος, λέγοντας ότι ένας ανήλικος «δεν μπορεί και δεν πρέπει» να κυκλοφορεί με πατίνι στον δρόμο. Η βασική ανησυχία αφορά τα παιδιά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια για μετακινήσεις, ακόμη και προς το σχολείο, χωρίς επαρκή εμπειρία, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και πολλές φορές σε σημεία όπου η κυκλοφορία είναι έντονη.

«Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης πήγε και ένα βήμα παραπέρα, εκφράζοντας την προσωπική του θέση ότι τα ηλεκτρικά πατίνια θα έπρεπε να απαγορευτούν. Όπως είπε, είναι κρίμα να χάνονται παιδιά στους δρόμους από πατίνια, επισημαίνοντας ότι χωρίς ειδικές υποδομές και αποκλειστικούς διαδρόμους, ο κίνδυνος παραμένει πολύ υψηλός.

Η συγκεκριμένη δήλωση δεν σημαίνει ότι ανακοινώθηκε γενική απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών. Δείχνει όμως το κλίμα που διαμορφώνεται στο υπουργείο και την πρόθεση να μπουν πιο αυστηροί κανόνες, ιδίως για τους ανήλικους χρήστες.

Η νέα ρύθμιση, όπως ανέφερε ο υπουργός, εξετάζεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Γιατί μπαίνουν στο στόχαστρο τα ηλεκτρικά πατίνια

Τα ηλεκτρικά πατίνια εξαπλώθηκαν γρήγορα στις πόλεις, καθώς προσφέρουν εύκολη, φθηνή και γρήγορη μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις. Όμως η χρήση τους δεν συνοδεύτηκε πάντα από αντίστοιχη οδηγική παιδεία ή τήρηση κανόνων.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν χρήστες μικρής ηλικίας κινούνται:

χωρίς κράνος,

σε δρόμους με υψηλή κυκλοφορία,

ανάμεσα σε αυτοκίνητα,

με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να ελέγξουν,

ή χωρίς να γνωρίζουν βασικούς κανόνες προτεραιότητας.

Η Τροχαία προσπαθεί ήδη να ελέγξει τη χρήση τους, δίνοντας έμφαση στο κράνος, στα όρια ταχύτητας και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του υπουργού, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι πλέον η χρήση από ανήλικους.

Το πρόβλημα των υποδομών

Ένα βασικό σημείο που έθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να έχουν θέση μόνο εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Δηλαδή ποδηλατόδρομοι, ειδικοί διάδρομοι ή χώροι όπου η κίνηση γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο και χωρίς ανάμειξη με τη βαριά κυκλοφορία.

Στην Ελλάδα, όμως, οι υποδομές αυτές είναι περιορισμένες. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ηλεκτρικά πατίνια καταλήγουν να κινούνται είτε στο οδόστρωμα, δίπλα σε αυτοκίνητα, είτε σε πεζοδρόμια και πλατείες, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για τον χρήστη όσο και για τους πεζούς.

Ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, το περιθώριο λάθους είναι πολύ μικρότερο.

Τι ισχύει σήμερα και τι μένει να ξεκαθαριστεί

Σήμερα τα ηλεκτρικά πατίνια εντάσσονται στην κατηγορία των Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.). Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ηλικιακά όρια, κανόνες ταχύτητας και υποχρεώσεις για τους χρήστες, όπως χρήση κράνους, απαγόρευση κινητού και απαγόρευση μεταφοράς δεύτερου ατόμου.

Η νέα παρέμβαση αναμένεται να ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο το τι επιτρέπεται για τους ανήλικους και σε ποιους χώρους. Αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να βάλει τέλος στην εικόνα παιδιών που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε κανονικούς δρόμους.

