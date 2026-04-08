EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μ. Χρυσοχοΐδης: Τα τρία πιο συχνά σημεία στην Αττική που γίνονται κόντρες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.04.2026
AutoTypos Team
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατονόμασε τρία σημεία στην Αττική όπου εντοπίζεται πιο έντονα το πρόβλημα με τις κόντρες και την επικίνδυνη οδήγηση.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατονόμασε δημόσια τα τρία βασικά σημεία στην Αττική όπου, σύμφωνα με την ίδια την επιχειρησιακή εικόνα της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίζεται πιο έντονα το πρόβλημα με τις κόντρες και την επικίνδυνη οδήγηση.

Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με θέμα «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής Ασφάλειας», όπου ο υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική οδικής ασφάλειας που εφαρμόστηκε το 2025 και συνεχίζεται το 2026. Εκεί εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις της Τροχαίας δεν σχεδιάζονται γενικά και αόριστα, αλλά στηρίζονται σε συγκεκριμένα συμπεράσματα από τα τροχαία και τους ελέγχους, ώστε να στοχεύουν στα σημεία όπου το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονα.

Ποια σημεία κατονόμασε

Ο Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
  • στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
  • και στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Για τα Λιμανάκια, μάλιστα, η διατύπωση ήταν ακόμη πιο σαφής, καθώς όπως είπε, εκεί κάποιοι είχαν μετατρέψει τους δρόμους σε «πίστες αγώνων ταχύτητας». Η συγκεκριμένη φράση δείχνει και το πώς βλέπει το υπουργείο τη φύση του προβλήματος. Όχι ως μεμονωμένες παραβάσεις, αλλά ως επαναλαμβανόμενο φαινόμενο επικίνδυνης οδήγησης και αυτοσχέδιων αγώνων.

Γιατί μπήκαν στο μικροσκόπιο αυτά τα σημεία

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η στρατηγική του υπουργείου στηρίχθηκε σε δεδομένα που έδειξαν πού εντοπίζονται οι πιο σοβαρές εστίες κινδύνου. Ο υπουργός ανέφερε ότι στο 25% των θανατηφόρων τροχαίων υπήρξε εμπλοκή δικύκλου, ότι το 15% των νεκρών σε τροχαίο είχαν καταναλώσει αλκοόλ και ότι μεγάλα ποσοστά συνδέονται επίσης με χρήση κινητού, παρασύρσεις πεζών και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Αυτά τα στοιχεία, όπως είπε, οδήγησαν σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε δρόμους όπου το πρόβλημα εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση.

Τι δείχνει η συνολική εικόνα των ελέγχων

Στην ίδια τοποθέτηση, ο υπουργός σημείωσε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6,8 εκατομμύρια έλεγχοι, δηλαδή σχεδόν 19.000 την ημέρα, ενώ μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Αττική έγιναν 460.000 αλκοτέστ. Το μήνυμα που επιχείρησε να περάσει είναι ότι οι έλεγχοι γίνονται πλέον με μεγαλύτερη ένταση και με σαφή στόχευση στα σημεία και στις παραβάσεις που συνδέονται περισσότερο με βαριά τροχαία.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αυτό έχει σημασία και για τον οδηγό που κινείται σε αυτούς τους άξονες. Οι περιοχές που κατονόμασε δημόσια ο υπουργός είναι λογικό να παραμείνουν στο μικροσκόπιο της Τροχαίας, τόσο για υπερβολική ταχύτητα όσο και για κάθε μορφή επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Τι κρατάμε;

  • Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατονόμασε ως βασικά σημεία για κόντρες στην Αττική τη Λ. Ποσειδώνος, τη Λ. Βουλιαγμένης και τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.
  • Για τα Λιμανάκια είπε ότι κάποιοι είχαν μετατρέψει τους δρόμους σε «πίστες αγώνων ταχύτητας».
  • Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης της στρατηγικής οδικής ασφάλειας του υπουργείου.
  • Το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6,8 εκατομμύρια έλεγχοι πανελλαδικά.
  • Η λογική των παρεμβάσεων είναι πλέον στοχευμένη στα σημεία όπου το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονα.

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-marka-pou-echei-pio-afosiomeno-koino-akomi-kai-apo-tin-toyota-ti-leei-episimi-erevna-778024

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η μάρκα που έχει πιο αφοσιωμένο κοινό ακόμη και από την Toyota – Τι λέει επίσημη έρευνα;
astynomia-synelavan-2-odigous-pou-ekanan-kontres-sti-voula-me-tachytita-3-fores-pano-apo-to-orio-tachytitas-685814

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.04.2026

Αστυνομία: Συνέλαβαν 2 οδηγούς που έκαναν κόντρες στη Βούλα με ταχύτητα 3 φορές πάνω από το όριο ταχύτητας
bmw-seira-3-i-rizika-ananeomeni-thermiki-ekdosi-erchetai-to-2026-ola-osa-xeroume-798502

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.04.2026

BMW Σειρά 3: Η ριζικά ανανεωμένη θερμική έκδοση έρχεται το 2026 – Όλα όσα ξέρουμε
episimo-afto-einai-to-pagkosmio-aftokinito-tis-chronias-2026-stin-ellada-xekina-apo-69-950-evro-785419

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.04.2026

Επίσημο: Αυτό είναι το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 – Στην Ελλάδα ξεκινά από 69.950 ευρώ
to-suv-pou-erchetai-kai-stin-ellada-tha-se-magnitoskopei-na-odigeis-kai-tha-to-stelnei-stin-etaireia-798208

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.04.2026

Το SUV που έρχεται και στην Ελλάδα θα σε μαγνητοσκοπεί να οδηγείς και θα το στέλνει στην εταιρεία
gnostos-synergatis-tis-bmw-kleinei-meta-apo-40-chronia-leitourgias-797464

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.03.2026

Γνωστός συνεργάτης της BMW κλείνει μετά από 40 χρόνια λειτουργίας

