Μ. Χρυσοχοΐδης: Τα τρία πιο συχνά σημεία στην Αττική που γίνονται κόντρες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατονόμασε τρία σημεία στην Αττική όπου εντοπίζεται πιο έντονα το πρόβλημα με τις κόντρες και την επικίνδυνη οδήγηση.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατονόμασε δημόσια τα τρία βασικά σημεία στην Αττική όπου, σύμφωνα με την ίδια την επιχειρησιακή εικόνα της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίζεται πιο έντονα το πρόβλημα με τις κόντρες και την επικίνδυνη οδήγηση.

Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με θέμα «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής Ασφάλειας», όπου ο υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική οδικής ασφάλειας που εφαρμόστηκε το 2025 και συνεχίζεται το 2026. Εκεί εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις της Τροχαίας δεν σχεδιάζονται γενικά και αόριστα, αλλά στηρίζονται σε συγκεκριμένα συμπεράσματα από τα τροχαία και τους ελέγχους, ώστε να στοχεύουν στα σημεία όπου το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονα.

Ποια σημεία κατονόμασε

Ο Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα:

στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

και στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Για τα Λιμανάκια, μάλιστα, η διατύπωση ήταν ακόμη πιο σαφής, καθώς όπως είπε, εκεί κάποιοι είχαν μετατρέψει τους δρόμους σε «πίστες αγώνων ταχύτητας». Η συγκεκριμένη φράση δείχνει και το πώς βλέπει το υπουργείο τη φύση του προβλήματος. Όχι ως μεμονωμένες παραβάσεις, αλλά ως επαναλαμβανόμενο φαινόμενο επικίνδυνης οδήγησης και αυτοσχέδιων αγώνων.

Γιατί μπήκαν στο μικροσκόπιο αυτά τα σημεία

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η στρατηγική του υπουργείου στηρίχθηκε σε δεδομένα που έδειξαν πού εντοπίζονται οι πιο σοβαρές εστίες κινδύνου. Ο υπουργός ανέφερε ότι στο 25% των θανατηφόρων τροχαίων υπήρξε εμπλοκή δικύκλου, ότι το 15% των νεκρών σε τροχαίο είχαν καταναλώσει αλκοόλ και ότι μεγάλα ποσοστά συνδέονται επίσης με χρήση κινητού, παρασύρσεις πεζών και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Αυτά τα στοιχεία, όπως είπε, οδήγησαν σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε δρόμους όπου το πρόβλημα εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση.

Τι δείχνει η συνολική εικόνα των ελέγχων

Στην ίδια τοποθέτηση, ο υπουργός σημείωσε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6,8 εκατομμύρια έλεγχοι, δηλαδή σχεδόν 19.000 την ημέρα, ενώ μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Αττική έγιναν 460.000 αλκοτέστ. Το μήνυμα που επιχείρησε να περάσει είναι ότι οι έλεγχοι γίνονται πλέον με μεγαλύτερη ένταση και με σαφή στόχευση στα σημεία και στις παραβάσεις που συνδέονται περισσότερο με βαριά τροχαία.

Αυτό έχει σημασία και για τον οδηγό που κινείται σε αυτούς τους άξονες. Οι περιοχές που κατονόμασε δημόσια ο υπουργός είναι λογικό να παραμείνουν στο μικροσκόπιο της Τροχαίας, τόσο για υπερβολική ταχύτητα όσο και για κάθε μορφή επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

