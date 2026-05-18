EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Mάριος Ηλιόπουλος: Πόσο κοστίζει το κτηνώδες Ford Fiesta που έκανε donuts στο γήπεδο της ΑΕΚ;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.05.2026
AutoTypos Team
Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε donuts στην Allwyn Arena με το αγωνιστικό Ford Fiesta. Πόσο κοστίζει το θηριώδες αυτοκίνητο;

Η Κυριακή 17 Μαΐου 2026 ήταν από τις ημέρες που δύσκολα χωρούν σε ένα απλό αθλητικό ή αγωνιστικό ρεπορτάζ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεκίνησε το πρωί από την Εύβοια, όπου αγωνίστηκε στην 24η Ανάβαση Κύμης «Γιάννης Ηλιόπουλος», και ολοκλήρωσε τη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέσα στην Allwyn Arena, μετατρέποντας τη φιέστα της ΑΕΚ σε σκηνή motorsport.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο για εμάς, όμως, δεν ήταν μόνο η εικόνα του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ να μπαίνει στο γήπεδο με αγωνιστικό αυτοκίνητο και να κάνει donuts. Ήταν το ίδιο το αυτοκίνητο. Ένα ακραίο Ford Fiesta Rallycross / αγωνιστικό αναβάσεων, μια κατασκευή που μόνο τυπικά θυμίζει το γνωστό supermini της Ford και στην πραγματικότητα ανήκει σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο.

Από την Ανάβαση Κύμης στη φιέστα της ΑΕΚ

Το πρωί της Κυριακής, ο Μάριος Ηλιόπουλος συμμετείχε στην Ανάβαση Κύμης, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος αναβάσεων. Η φετινή διοργάνωση διεξήχθη στις 16 και 17 Μαΐου, με διοργανωτές τη Start Line και τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Στον αγώνα της Κυριακής, ο Ηλιόπουλος κατέγραψε τον καλύτερο χρόνο αφήνοντας τον δεύτερο περίπου πέντε δευτερόλεπτα πίσω. Σε αγώνα ανάβασης, αυτή η διαφορά δεν είναι απλώς νίκη. Είναι καθαρή επικράτηση, ειδικά σε μια διαδρομή όπου η παραμικρή απώλεια ρυθμού κοστίζει ακριβά.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη φιέστα της ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκεί, το τρόπαιο έφτασε με τρόπο που δεν βλέπουμε συχνά σε ποδοσφαιρική απονομή. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μπαίνει στο γήπεδο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.

Το Ford Fiesta που μόνο Fiesta δεν είναι

Το αυτοκίνητο που εμφανίστηκε στην Allwyn Arena δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με ένα απλό Ford Fiesta δρόμου. Πρόκειται για ένα αγωνιστικό Ford Fiesta εξελιγμένο με τη βοήθεια της M-Sport, με ισχύ που αγγίζει τους 650 ίππους, ειδική ανάρτηση, αγωνιστικά φρένα, roll cage, σειριακό κιβώτιο και αεροδυναμικά βοηθήματα που παραπέμπουν περισσότερο σε πρωτότυπο παρά σε αυτοκίνητο παραγωγής.

Στην πραγματικότητα, τέτοιες κατασκευές κρατούν μόνο το σχήμα και το όνομα του μοντέλου παραγωγής. Κάτω από το αμάξωμα, σχεδόν όλα είναι διαφορετικά. Το πλαίσιο έχει ενισχυθεί, η μετάδοση είναι αγωνιστική, η ανάρτηση έχει σχεδιαστεί για τεράστια φορτία, ενώ η ισχύς και η πρόσφυση απέχουν πάρα πολύ από οποιοδήποτε Fiesta κυκλοφόρησε ποτέ κανονικά στον δρόμο.

Πόσο κοστίζει ένα τέτοιο αγωνιστικό Fiesta;

Το κόστος ενός τέτοιου αυτοκινήτου δεν μπορεί να υπολογιστεί με την ίδια λογική που υπολογίζεται η τιμή ενός αυτοκινήτου παραγωγής. Δεν υπάρχει ένας απλός τιμοκατάλογος. Μιλάμε για ειδική αγωνιστική κατασκευή, με εξαρτήματα υψηλού κόστους, συνεχή εξέλιξη και διαμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού, της κατηγορίας και των αγώνων στους οποίους συμμετέχει.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για αντίστοιχες κατασκευές, το κόστος απόκτησης ενός τέτοιου αγωνιστικού αυτοκινήτου μπορεί να υπολογιστεί κοντά στις 500.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τη γενική τάξη μεγέθους μιας τέτοιας custom αγωνιστικής κατασκευής και όχι μια σταθερή εργοστασιακή τιμή.

Στην πράξη, το τελικό κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Ανάλογα με τον κινητήρα, τη μετάδοση, το επίπεδο εξέλιξης, τα ηλεκτρονικά, τα ανταλλακτικά, τα αεροδυναμικά μέρη και τις ειδικές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, ο λογαριασμός μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Το αγωνιστικό με το οποίο χτίστηκε μια ολόκληρη εποχή

Το συγκεκριμένο Ford Fiesta έχει συνδεθεί με τις πιο σύγχρονες επιτυχίες του Μάριου Ηλιόπουλου στις ελληνικές αναβάσεις. Ο ίδιος έχει μακρά παρουσία στους αγώνες ταχύτητας και αναβάσεων, με πολυάριθμους πανελλήνιους τίτλους, και το Fiesta έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αγωνιστικά αυτοκίνητα της ελληνικής σκηνής.

Δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο για εντυπωσιασμό. Είναι εργαλείο πρωταθλητισμού. Το ίδιο όχημα που το πρωί δούλευε στο όριο σε μια απαιτητική ανάβαση, το βράδυ έγινε μέρος της εικόνας μιας ποδοσφαιρικής φιέστας. Αυτή η αντίθεση είναι που έκανε τη στιγμή τόσο ξεχωριστή.

Τι κρατάμε;

  • Ο Μάριος Ηλιόπουλος κέρδισε την Κυριακή στην Ανάβαση Κύμης και λίγες ώρες μετά βρέθηκε στη φιέστα της ΑΕΚ.
  • Στην Allwyn Arena μπήκε με το αγωνιστικό του Ford Fiesta.
  • Το αυτοκίνητο έκανε donuts μέσα στο γήπεδο, σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της απονομής.
  • Πρόκειται για αγωνιστική κατασκευή που μόνο εξωτερικά θυμίζει απλό Ford Fiesta.
  • Η ισχύς του συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου αναφέρεται περίπου στους 650 ίππους.
  • Το κόστος μιας τέτοιας κατασκευής μπορεί να υπολογιστεί κοντά στις 500.000 ευρώ.
  • Η τελική τιμή εξαρτάται από την εξέλιξη, τις προδιαγραφές, τα εξαρτήματα και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.
  • Το θέαμα τέτοιου τύπου ανήκει μόνο σε ελεγχόμενο περιβάλλον και όχι σε δημόσιο δρόμο.

Πηγή φωτογραφιών: Alexandros Roustemis

Tags
#Ford#Ford Fiesta#Μάριος Ηλιόπουλος
