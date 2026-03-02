quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μαρούσι: Πήγαν να κλέψουν σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών και τώρα παλεύουν για τη ζωή τους

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.03.2026
Autotypos Team
marousi-pigan-na-klepsoun-stathmo-fortisis-ilektrikon-kai-tora-palevoun-gia-ti-zoi-tous-769903

Δύο άνδρες με καταγωγή από το Πακιστάν επιχείρησαν να κλέψουν σταθμό φόρτισης – Δεν πήγε καλά αυτό

Σοβαρά τραυματίστηκαν δύο άνδρες που φέρονται να προσπάθησαν να αφαιρέσουν υλικό από σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το συμβάν καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/3) στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για δύο άνδρες 51 και 35 ετών με καταγωγή από το Πακιστάν.

Λίγο μετά τις 22:00, οι δύο άνδρες προσέγγισαν τον φορτιστή και, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, υπέστησαν ηλεκτροπληξία. Οι δύο δράστες διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Οι δύο άνδρες έχουν τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους.

Πηγή: Cretaone.gr

