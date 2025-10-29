Maserati MCPURA: Το νέο supercar της αστυνομίας

Σχεδιασμένη από το Maserati Centro Stile, το νέο supercar της ιταλικής φίρμας βάζει τη… στολή του για ιερό σκοπό

Η νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ Stellantis και αστυνομίας στην Ιταλία προσθέτει μια Maserati MCPURA στον στόλο των Carabinieri. Το νέο supercar της Masetati, που κατασκευάζεται στη Μόντενα, διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για την εξασφάλιση ταχύτητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας σε ιατρικές αποστολές.

Η νέα αποστολή της MCPURA θα είναι η επείγουσα μεταφορά οργάνων και αίματος.

Μέγιστη απόδοση σε ιατρικές αποστολές

Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου στη Γενική Διοίκηση των Carabinieri στη Ρώμη πραγματοποιήθηκε η τελετή παρουσίασης των νέων αυτοκινήτων που προστέθηκαν στον στόλο της αστυνομίας. Εκτός από το νέο supercar της Maserati, χρέη μεταφοράς οργάνων και αίματος αναλαμβάνει και μια Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, με τα δύο αυτοκίνητα να έχουν φορέσει την αστυνομική τους «στολή».

Η MCPURA και η Giulia διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για την ταχεία και ασφαλή μεταφορά οργάνων και αίματος, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση σε ιατρικές αποστολές.

Άλογα που σώζουν ζωές

Maserati MCPURA

Η νέα Maserati MCPURA αποτελεί την ανανεωμένη έκδοση της MC20 και τροφοδοτείται από τον θρυλικό κινητήρα Nettuno V6, έναν twin-turbo κινητήρα 3,0 λίτρων με απόδοση 630 ίππων. Tο εν λόγω supercar σηματοδότησε την επιστροφή της Maserati στον κόσμο των κεντρομήχανων αυτοκινήτων. Η σχεδίαση παραμένει σχεδόν απαράλλακτη με το αρχικό μοντέλο κι αυτό, από μόνο του, είναι μια δήλωση. Ότι δεν χρειάζονται ακρότητες για να εξελίξεις κάτι που ήδη ακουμπά την τελειότητα.

Η MCPURA, όπως και η MC20, είναι καθαρόαιμες μηχανικές δημιουργίες. Η Maserati αναφέρει μικρές βελτιώσεις στη χαρτογράφηση και στη θερμική απόδοση του κινητήρα, που υπόσχονται ακόμα καλύτερη απόκριση και σταθερότητα.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

To δεύτερο ιταλικό «θηρίο» που θα φορέσει την στολή της αστυνομίας είναι μια Giulia Quadrifoglio, ένα πραγματικό σύμβολο του DNA της Alfa Romeo. Ο V6 biturbo κινητήρας 2,9 λίτρων προσφέρει τώρα μια άνευ προηγουμένου παραλλαγή 520 ίππων, σε συνδυασμό με το σύστημα εξάτμισης Akrapovic και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με το νέο μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, που προέρχεται από την εμπειρία του GTA.

Διαβάστε επίσης: Αυτό είναι το μέλλον της Ferrari; – Πρέπει να ανησυχούμε;

Και τα δύο αυτοκίνητα αποτελούν σύμβολα της ιταλικής αριστείας, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις, αξιοπιστία και ασφάλεια και αναμένεται να ανταποκριθούν ιδανικά στις επιχειρησιακές ανάγκες των Carabinieri σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Stellantis και των Carabinieri, με στόχο τη χρήση τεχνολογικά προηγμένων οχημάτων σε ζωτικής σημασίας αποστολές.

Πρώτη φορά για τη Maserati – Συνήθεια για την Alfa Romeo

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα αυτοκίνητο της Maserati χρησιμοποιείται από τους Carabinieri, κάτι που η Alfa Romeo ξεκίνησε να κάνει λίγο μετά το τέλος του ΒΠΠ. Αναφορικά, η πρώτη Alfa Romeo που εντάχθηκε στον στόλο της αστυνομίας ήταν η 1900 M “Matta”, το 1951. Άμεσος απόγονός της ήταν η Giulia της δεκαετίας του 1960, υπηρετώντας από το 1963 μέχρι το 1968.

Έκτοτε, η συνεργασία μεταξύ των Carabinieri και της Alfa Romeo συνεχίστηκε με τις, Alfetta, 90, 75, 155, 156 και 159 και μέχρι την Giulia Quadrifoglio.

Ευχαριστώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα άλλα στελέχη που παρευρέθηκαν, ο Γενικός Διοικητής, Στρατηγός C.A. Salvatore Luongo, τόνισε ότι η συνεργασία με την Stellantis αντιπροσωπεύει «όχι μόνο μια συμμαχία μεταξύ της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανικής αριστείας και της θεσμικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας, αλλά και μια πραγματική ευθυγράμμιση του σκοπού στην υπηρεσία της κοινότητας. Η λειτουργική αξιοπιστία αυτών των οχημάτων είναι ένα ζωτικό εργαλείο για τη διάσωση ζωών. Και όταν μιλάμε για διάσωση ζωών, αναφερόμαστε στην υψηλότερη αποστολή που μπορεί να επιδιώξει ένας θεσμός και την ευγενέστερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει κανείς στην κοινότητά του». «Είμαστε περήφανοι που παρέχουμε στους Carabinieri δύο αυτοκίνητα που αντιπροσωπεύουν τα καλύτερα της ιταλικής τεχνολογίας και σχεδιασμού», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa. «Η Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio και η Maserati MCPURA δεν είναι μόνο σύμβολα απόδοσης και στυλ, αλλά και συγκεκριμένα εργαλεία για τη διασφάλιση της ταχύτητας και της ασφάλειας σε αποστολές ζωτικής σημασίας. Αυτή η συνεργασία μαρτυρά τη δέσμευσή μας να συνδυάσουμε την αυτοκινητιστική αριστεία και την κοινωνική ευθύνη».

Αυτή η σημαντική παράδοση επιβεβαιώνει την ισχυρή συνεργασία μεταξύ της Stellantis και του Σώματος των Carabinieri – μια συνεργασία που αναδεικνύει την αριστεία των προϊόντων του Ομίλου όχι μόνο στην υποστήριξη της δημόσιας ασφάλειας και της επιβολής του νόμου, αλλά και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οι Carabinieri.

Τι κρατάμε:

Νέα συνεργασία μεταξύ αστυνομίας, Maserati και Alfa Romeo, προσθέτει μια MCPURA και μια Giulia Quadrifoglio στον στόλο των Carabinieri

Τα δύο εξαιρετικά ικανά και γρήγορα αυτοκίνητα διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για ιατρικές αποστολές

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Maserati συνεργάζεται με τους Carabinieri, κάτι που η Alfa Romeo κάνει από το 1951

Δοκιμή Audi Q5 2.0 TDI Quattro: Το (υβριδικό) ντίζελ… ζει και βασιλεύει!

Κατέρρευσαν τα ηλεκτρικά τον Οκτώβρη; – Εκτιμήσεις δείχνουν 60% πτώση στις πωλήσεις

Το πιο ελκυστικό μεσαίο SUV στην Ελλάδα – Αυτή είναι η φθηνότερη υβριδική του έκδοση