MAXUS eTERRON 9: Το νέο pick-up που μόλις ήρθε στην Ελλάδα

Το αμιγώς ηλεκτρικό MAXUS eTERRON 9 ήρθε στην Ελλάδα με 442 PS, τετρακίνηση και αυτονομία έως 430 km. Αναλυτικά οι τιμές.

Το νέο MAXUS eTERRON 9 είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση σε μία κατηγορία όπου η αντοχή, η τετρακίνηση, η δυνατότητα φόρτωσης και η ρυμούλκηση παραμένουν βασικές απαιτήσεις. Πρόκειται για ένα μεγάλο αμιγώς ηλεκτρικό pick-up με δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση, συνολική ισχύ 442 PS και ροπή 700 Nm. Η μπαταρία των 102,2 kWh προσφέρει αυτονομία έως 430 km WLTP, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 3.500 kg.

442 PS και 700 Nm

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα. Ο εμπρός αποδίδει 125 kW και 250 Nm, ενώ ο πίσω φτάνει τα 200 kW και 450 Nm. Συνδυαστικά, η μέγιστη ισχύς διαμορφώνεται στα 325 kW, δηλαδή 442 PS, με συνολική ροπή 700 Nm.

Σε κανονικές συνθήκες το σύστημα δίνει προτεραιότητα στον πίσω άξονα, ενεργοποιώντας περισσότερο τον εμπρός ηλεκτροκινητήρα όταν απαιτείται πρόσθετη πρόσφυση ή απόδοση. Παρά τις μεγάλες διαστάσεις του, το eTERRON 9 επιταχύνει από 0-100 km/h σε 5,8 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 190 km/h.

Μπαταρία 102,2 kWh και έως 430 km αυτονομίας

Η μπαταρία είναι τεχνολογίας LFP και έχει χωρητικότητα 102,2 kWh. Η επίσημη αυτονομία φτάνει έως τα 430 km WLTP, με κατανάλωση 26,7 kWh/100 km. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 11 kW, ενώ σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 115 kW. Η φόρτιση από 20% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 42 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες.

Το eTERRON 9 διαθέτει επίσης αντλία θερμότητας και ολοκληρωμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης για την μπαταρία, το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και τον κλιματισμό.

Με μήκος 5,5 μέτρα

Οι διαστάσεις του eTERRON 9 επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα μεγάλο pick-up. Το μήκος φτάνει τα 5.500 mm, το πλάτος τα 1.997 mm χωρίς τους καθρέφτες και το μεταξόνιο τα 3.300 mm. Το ύψος είναι 1.860 mm στην έκδοση Luxury και 1.874 mm στην Premium.

Διαστάσεις MAXUS eTERRON 9 Μήκος 5.500 mm Πλάτος 1.997 mm Ύψος 1.860-1.874 mm Μεταξόνιο 3.300 mm Καρότσα 1.658 x 1.600 x 535 mm Τροχοί 20 ίντσες

Η καρότσα έχει μήκος 1.658 mm, πλάτος 1.600 mm και ύψος 535 mm, ενώ το διαθέσιμο πλάτος μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών είναι 1.230 mm.

Ωφέλιμο φορτίο έως 650 kg

Παρά το μεγάλο βάρος που συνεπάγεται η ηλεκτρική τεχνολογία, το eTERRON 9 διατηρεί ουσιαστικές δυνατότητες φόρτωσης. Η έκδοση Luxury μπορεί να μεταφέρει έως 650 kg ωφέλιμου φορτίου, ενώ στην Premium η αντίστοιχη τιμή είναι 620 kg. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος φτάνει τα 3.500 kg.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα ρυμούλκησης. Με ρυμουλκούμενο που διαθέτει φρένα, το ηλεκτρικό pick-up μπορεί να τραβήξει έως 3.500 kg, ενώ χωρίς φρένα το όριο είναι 750 kg.

Η απουσία θερμικού κινητήρα έχει επιτρέψει στη MAXUS να αξιοποιήσει τον χώρο κάτω από το εμπρός καπό. Εκεί βρίσκεται ένας ηλεκτρικά ανοιγόμενος αποθηκευτικός χώρος 236 λίτρων. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλώδια φόρτισης, εργαλεία, αποσκευές ή αντικείμενα που χρειάζεται να παραμένουν προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες.

Μπορεί να τροφοδοτήσει εργαλεία και συσκευές

Το eTERRON 9 διαθέτει τεχνολογία Vehicle to Load, V2L, επιτρέποντας την αξιοποίηση της μεγάλης μπαταρίας του και ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μία πρίζα 2,2 kW βρίσκεται στον εμπρός αποθηκευτικό χώρο και δύο επιπλέον πρίζες ίδιας ισχύος στην καρότσα.

Μέσω της θύρας φόρτισης μπορεί επίσης να παρέχεται εξωτερική ισχύς έως 6,6 kW. Με αυτόν τον τρόπο, το pick-up μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία ηλεκτρικών εργαλείων ή άλλου εξοπλισμού σε επαγγελματικές και υπαίθριες δραστηριότητες.

Αερανάρτηση και έξι προγράμματα οδήγησης

Η MAXUS έχει επιλέξει ανεξάρτητη ανάρτηση και στους δύο άξονες. Εμπρός χρησιμοποιείται διάταξη διπλών ψαλιδιών και πίσω ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων.

Το σύστημα διαθέτει έξι βασικά προγράμματα λειτουργίας:

Normal

Eco

Sport

Off-Road

Towing

Snow

Η αερανάρτηση μπορεί να μεταβάλει το ύψος του αμαξώματος σε πέντε επίπεδα. Υπάρχει επίσης λειτουργία Easy Loading, η οποία χαμηλώνει το πίσω μέρος κατά περίπου 60 mm, διευκολύνοντας τη φόρτωση και την εκφόρτωση της καρότσας.

Τι μπορεί να κάνει εκτός δρόμου

Χωρίς φορτίο, η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος είναι 230 mm. Η γωνία προσέγγισης φτάνει τις 29 μοίρες και η γωνία αναχώρησης τις 25 μοίρες. Το eTERRON 9 μπορεί επίσης να κινηθεί μέσα από νερό βάθους έως 550 mm.

Στη λειτουργία Off-Road υπάρχει και σύστημα ελεγχόμενης κίνησης σε χαμηλή ταχύτητα, το οποίο μπορεί να διατηρεί το όχημα μεταξύ 4 και 12 km/h χωρίς συνεχή χρήση του γκαζιού ή του φρένου.

Δύο οθόνες 12,3 ιντσών

Η καμπίνα ακολουθεί σαφώς περισσότερο τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου SUV παρά ενός αυστηρά επαγγελματικού pick-up. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, ενώ δίπλα υπάρχει κεντρική οθόνη infotainment, επίσης 12,3 ιντσών. Το σύστημα υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto.

Τα εμπρός καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα, ενώ ανάλογα με την έκδοση προσφέρονται επιπλέον αερισμός, μνήμη θέσης και λειτουργία μασάζ για το κάθισμα του οδηγού. Για την οδήγηση εκτός δρόμου υπάρχει και λειτουργία Off-road Expert, η οποία μπορεί να εμφανίζει στην κεντρική οθόνη στοιχεία όπως η κλίση και η θέση του οχήματος, μαζί με εικόνα από τις κάμερες 360 μοιρών.

5 αστέρια Euro NCAP

Το MAXUS eTERRON 9 έχει αποσπάσει 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP του 2024. Η παθητική ασφάλεια περιλαμβάνει επτά αερόσακους, μεταξύ των οποίων και κεντρικό αερόσακο ανάμεσα στα δύο εμπρός καθίσματα.

Στο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Adaptive Cruise Control

Forward Collision Warning

Autonomous Emergency Braking

Lane Departure Warning

Lane Keep Assist

σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου

περιμετρικές κάμερες 360 μοιρών

αισθητήρες στάθμευσης

προειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας κατά την όπισθεν

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις.

Έκδοση Τιμή προ φόρων ΦΠΑ Τελική τιμή eTERRON 9 Luxury 60.220 € 14.453 € 74.673 € eTERRON 9 Premium 62.379 € 14.971 € 77.350 €

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις είναι 2.677 ευρώ.

Εγγύηση έως 8 χρόνια

Η βασική εργοστασιακή εγγύηση του eTERRON 9 είναι 5 έτη ή 160.000 km, όποιο έρθει πρώτο. Για τον ηλεκτροκινητήρα και τη μονάδα ελέγχου του προβλέπεται κάλυψη 8 ετών ή 200.000 km. Αντίστοιχη εγγύηση 8 ετών ή 200.000 km ισχύει και για την μπαταρία υψηλής τάσης.

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