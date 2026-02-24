MAXUS: Η νέα δύναμη στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Η είσοδος της Maxus στην ελληνική αγορά δεν αποτελεί απλώς την άφιξη ακόμη μιας αυτοκινητοβιομηχανίας στον χώρο των ελαφρών επαγγελματικών, αντίθετα, σηματοδοτεί μια ουσιαστική ανανέωση της κατηγορίας

Με μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και θερμικών LCV που έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος: υψηλή απόδοση, λειτουργικότητα, τεχνολογία και μειωμένο κόστος χρήσης. Η στρατηγική σύμπραξη της Automotive Solutions και του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει στη χώρα μια μάρκα με σημαντικό βάρος διεθνώς — και αυτό φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια της γκάμας.

SAIC Motor: Η δύναμη πίσω από τη Maxus

Ο κολοσσός SAIC Motor αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και ένα από τα πλέον εξελιγμένα δίκτυα R&D στην Ασία και την Ευρώπη. Η τεχνολογική της επένδυση σε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ψηφιακές πλατφόρμες και λύσεις συνδεσιμότητας δημιουργεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζονται τα επαγγελματικά μοντέλα της Maxus. Τα οχήματα της μάρκας αξιοποιούν αυτήν τη βιομηχανική ισχύ και τη βαθιά τεχνογνωσία ενός ομίλου που επενδύει συστηματικά στη βιώσιμη κινητικότητα και στην εξελιγμένη ηλεκτροκίνηση

SAIC Maxus: Εξειδίκευση στα επαγγελματικά οχήματα

Η SAIC Maxus έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους επαγγελματικών λύσεων διεθνώς, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια οχήματα σε παγκόσμιες πωλήσεις. Η φιλοσοφία της — Καινοτομία, Αποδοτικότητα, Ανθεκτικότητα — αποτυπώνεται τόσο στην ηλεκτρική της γκάμα όσο και στα πετρελαιοκίνητα μοντέλα που συνεχίζουν να καλύπτουν ανάγκες βαριάς χρήσης και μεγάλων αποστάσεων.

Η μάρκα σχεδιάζει τα επαγγελματικά της βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα χρήσης: από τις ανάγκες των αστικών διανομών έως τις απαιτήσεις της περιφερειακής μεταφοράς. Με έμφαση στην εργονομία, στο χαμηλό λειτουργικό κόστος και στη μέγιστη αξιοποίηση του χώρου φόρτωσης, τα Maxus LCV προσεγγίζουν τη λειτουργικότητα με τρόπο που μοιάζει περισσότερο σε επιβατικό αυτοκίνητο παρά σε παραδοσιακό van

Η Maxus στην Ελλάδα: Μια νέα εποχή για τα LCV

Με την άφιξή της στην Ελλάδα, η Maxus εισάγει μια πλήρως ανανεωμένη σειρά LCV — ηλεκτρικών και diesel — που στοχεύει να καλύψει επαγγελματίες όλων των κλάδων: εταιρείες logistics, τεχνικές υπηρεσίες, δημοτικούς στόλους, εταιρείες συντήρησης, courier και μικρές επιχειρήσεις.

Η φιλοσοφία της μάρκας στην ελληνική αγορά εστιάζει σε τέσσερις πυλώνες:

αξιόπιστη μηχανολογική βάση,









υψηλή αποδοτικότητα,

πραγματικές δυνατότητες φόρτωσης,

και σύγχρονη τεχνολογία που διευκολύνει τον επαγγελματία σε καθημερινή χρήση.

Με λίγα λόγια, μια νέα εποχή επαγγελματικής κινητικότητας στην ελληνική αγορά έχει μόλις ξεκινήσει .

Η ηλεκτρική γκάμα eDELIVER

Η ηλεκτρική σειρά της Maxus — eDELIVER 3, eDELIVER 5, eDELIVER 7, eDELIVER 9 — είναι από τις πληρέστερες στην ευρωπαϊκή αγορά, καλύπτοντας όλο το φάσμα χρήσεων από μικρές αστικές διανομές μέχρι βαριά μεταφορά μεγάλου όγκου.

Κοινά χαρακτηριστικά σε όλα τα eDELIVER είναι:

υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα,

κορυφαίο ωφέλιμο φορτίο ανά κατηγορία,

μεγάλη αυτονομία για πραγματικές συνθήκες χρήσης,

σύγχρονα ψηφιακά συστήματα,

καμπίνες με εργονομία επιβατικού αυτοκινήτου.

Η τεχνολογία, η λειτουργικότητα και η σχεδιαστική ωριμότητα της γκάμας αναδεικνύουν το όραμα της SAIC Motor για έναν στόλο επαγγελματικών EV ικανό να λειτουργήσει χωρίς συμβιβασμούς σε καθημερινές απαιτητικές συνθήκες.

eDELIVER 3 — Ευελιξία για τις αστικές διαδρομές

Το eDELIVER 3 αποτελεί την πλέον ευέλικτη ηλεκτρική πρόταση της Maxus. Συμπαγές, οικονομικό και εύκολο στην οδήγηση, απευθύνεται σε επαγγελματίες που κινούνται κυρίως σε αστικές διανομές.

Με όγκο φόρτωσης έως 4,8 m³, επίπεδο δάπεδο και πίσω πόρτες μεγάλης γωνίας ανοίγματος, διευκολύνει σημαντικά τη φόρτωση εξοπλισμού και μικρών παλετών. Ο ηλεκτροκινητήρας των 160 hp αποδίδει άμεσα, ενώ η μπαταρία των 50 kWh προσφέρει έως 227 χλμ. αυτονομίας WLTP — επαρκή για μια πλήρη ημέρα εργασίας χωρίς ενδιάμεση φόρτιση.

Η καμπίνα ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων και σύστημα infotainment με Apple CarPlay και Android Auto, προσφέροντας στον οδηγό οικεία και πρακτική λειτουργία. Το eDELIVER 3 απευθύνεται σε courier, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που χρειάζονται αθόρυβη λειτουργία και χαμηλό κόστος χρήσης στην καθημερινότητα .

eDELIVER 5 — Η νέα γενιά ηλεκτρικών LCV

Το eDELIVER 5 είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MILA, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα. Η έξυπνη και ελαφριά αρχιτεκτονική της μειώνει το βάρος και μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση του χώρου.

Με όγκο φόρτωσης έως 8,9 m³ και ωφέλιμο φορτίο έως 1.265 kg, το eDELIVER 5 συνδυάζει ευελιξία και υψηλή χωρητικότητα. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 163 hp και συνοδεύεται από μπαταρία 64 kWh LFP, με αυτονομία έως 335 χλμ. WLTP ή έως 489 χλμ. σε αστική χρήση.

Η καμπίνα διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη αφής 12,3 ιντσών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την αίσθηση ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος για πολύωρη χρήση από επαγγελματίες οδηγούς .

eDELIVER 7 — Μεσαία κατηγορία, μέγιστη απόδοση

Το eDELIVER 7 βρίσκεται στον πυρήνα της ηλεκτρικής γκάμας και προσφέρεται σε πολλαπλές εκδόσεις αμαξώματος (L1H1, L2H1, L2H2), με χωρητικότητα από 5,9 έως 8,7 m³.

Ο ηλεκτροκινητήρας των 204 hp με 330 Nm και οι μπαταρίες LFP 77 ή 88 kWh εξασφαλίζουν έως 370 χλμ. αυτονομίας WLTP, ενώ το εξελιγμένο θερμικό σύστημα διαχείρισης εγγυάται σταθερή λειτουργία σε απαιτητικές συνθήκες.

Το εσωτερικό είναι εξαιρετικά πλήρες: θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρονικό χειρόφρενο με Auto Hold, οθόνη 12,3 ιντσών και πλήρες πακέτο ADAS με λειτουργίες αυτονομίας επιπέδου στόλου.

Το eDELIVER 7 προορίζεται για επαγγελματίες που χρειάζονται μεγαλύτερους όγκους αλλά διατηρούν υψηλή ευελιξία στην οδήγηση και στον χώρο φόρτωσης .

eDELIVER 9 — Η ηλεκτρική ναυαρχίδα

Το eDELIVER 9 είναι η κορυφαία ηλεκτρική λύση της Maxus, με όγκο έως 12,3 m³ και τρεις εκδόσεις αμαξώματος (L2H2, L3H2, L3H3). Η σχεδίασή του δίνει προτεραιότητα στη μέγιστη εκμετάλλευση χώρου, στη σταθερότητα και στην εργονομία — στοιχεία κρίσιμα για βαριά επαγγελματική χρήση.

Με ηλεκτροκινητήρα 204 hp και ροπή 310 Nm, και μπαταρίες 77 ή 88 kWh που προσφέρουν έως 347 χλμ. WLTP, το eDELIVER 9 μπορεί να υποστηρίξει απαιτητικά προγράμματα χωρίς συχνές στάσεις φόρτισης.

Το εσωτερικό διαμορφώνεται ως επαγγελματικός χώρος εργασίας με ψηφιακό πίνακα, οθόνη infotainment 12,3’’ και άφθονους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ το ενισχυμένο πλαίσιο προσφέρει σταθερότητα ακόμη και σε πλήρες φορτίο .

Η θερμική γκάμα DELIVER (Diesel)

Η σειρά DELIVER καλύπτει επαγγελματίες που αναζητούν ισχυρή ροπή, μειωμένο κόστος λειτουργίας και μεγάλη αυτονομία. Και τα δύο μοντέλα — Deliver 7 και Deliver 9 — είναι συμβατά με τα καύσιμα HVO/XTL, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών χωρίς καμία τεχνική τροποποίηση.

DELIVER 7 — Πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία

Με εκδόσεις αμαξώματος L2H1 και L2H2 και ωφέλιμο όγκο έως 9,2 m³, το Deliver 7 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών. Η ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg το καθιστά ιδιαίτερα λειτουργικό για συνδυασμένες εφαρμογές.

Ο πετρελαιοκινητήρας των 150 hp και 375 Nm συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση με σταθερή απόδοση. Στο εσωτερικό, η μεγάλη οθόνη 12,3’’ με Apple CarPlay/Android Auto, η αναδιπλούμενη επιφάνεια εργασίας και το εργονομικό κάθισμα οδηγού δημιουργούν ένα ευέλικτο, άνετο περιβάλλον.

Το μοντέλο εξοπλίζεται με το πλήρες πακέτο ADAS 2.0: αυτόνομη πέδηση, επιτήρηση τυφλού σημείου, υποβοήθηση αλλαγής/διατήρησης λωρίδας και παρακολούθηση κόπωσης οδηγού .

DELIVER 9 — Η κορυφαία diesel επιλογή

Το Deliver 9 αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο ικανό diesel μοντέλο της Maxus. Με εκδόσεις L3H2 και L3H3 και ωφέλιμο όγκο από 10,2 έως 12,9 m³, προσφέρει κορυφαία ευελιξία διαμόρφωσης.

Ο κινητήρας 2.0 D20T με 150 hp και 375 Nm προσφέρει γραμμική ισχύ και αξιόπιστη λειτουργία σε φορτίο. Διατίθεται σε FWD και RWD εκδόσεις, με τη δεύτερη να εξασφαλίζει βελτιωμένη συμπεριφορά υπό φορτίο και αυξημένη ικανότητα μεταφοράς.

Με ωφέλιμο φορτίο έως 1.360 kg και ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.800 kg, το Deliver 9 καλύπτει στόλους και επιχειρήσεις που χρειάζονται ισχυρή μηχανική βάση και αυξημένη παραγωγικότητα.

Το εσωτερικό του, πλήρως εργονομικό, διαθέτει οθόνη 12,3’’, ψηφιακό πίνακα οργάνων και άφθονους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ η σωστά ρυθμισμένη ανάρτηση και το στιβαρό πλαίσιο προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια σε φορτίο .

Βιωσιμότητα: Συμβατότητα με XTL/HVO

Η Maxus επενδύει στη βιωσιμότητα όχι μόνο μέσα από τη μεγάλη ηλεκτρική της γκάμα, αλλά και μέσω της συμβατότητας των κινητήρων diesel με ανανεώσιμα καύσιμα HVO και XTL, που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN EN 15940.

Τα καύσιμα αυτά μειώνουν έως 90% τις εκπομπές CO₂ στον κύκλο ζωής, χωρίς καμία τεχνική αλλαγή στα οχήματα. Η συμβατότητα καλύπτει τα Deliver 7, Deliver 9 και το pick-up T60 Max, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να κάνουν ένα βήμα προς πιο καθαρή κινητικότητα χωρίς αλλαγή στις συνήθειες χρήσης τους .

Εγγυήσεις & Υποστήριξη

Όλα τα Maxus συνοδεύονται από:

5ετή εργοστασιακή εγγύηση ή 160.000 χλμ.

8ετή εγγύηση μπαταρίας ή 200.000 χλμ. για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η πολιτική εγγυήσεων ενισχύει την επαγγελματική αξιοπιστία και δημιουργεί σταθερό περιβάλλον κόστους χρήσης, κάτι κρίσιμο για επιχειρήσεις και στόλους επαγγελματικών οχημάτων.

Η Maxus εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά με μία από τις πληρέστερες και πιο τεχνολογικά ώριμες σειρές ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Από το ευέλικτο eDELIVER 3 έως τη ναυαρχίδα eDELIVER 9 και από το πρακτικό Deliver 7 έως το στιβαρό Deliver 9, η μάρκα προσφέρει λύσεις για κάθε επαγγελματική ανάγκη, κάθε στόλο και κάθε μορφή μεταφοράς.

Με την τεχνογνωσία της SAIC Motor, την υποστήριξη του Ομίλου Σαρακάκη και τη στρατηγική παρουσίαση μέσω Automotive Solutions, η Maxus συνδυάζει τεχνολογία, οικονομία, πρακτικότητα και βιωσιμότητα σε ένα ενιαίο επαγγελματικό οικοσύστημα που αναμένεται να αλλάξει το τοπίο των LCV στη χώρα.