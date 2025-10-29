Mazda Vision X-Coupe & X-Compact: Ο wankel έχει μέλλον αλλά θα καίει… φύκια!

Στο Japan Mobility Show 2025, η Mazda παρουσίασε δύο πρωτότυπα που δεν προαναγγέλλουν απλώς μοντέλα του μέλλοντος, αλλά ένα νέο τρόπο σκέψης

Η Mazda έκανε αισθητή την παρουσία της στο Tokyo με δύο δημιουργίες που μοιάζουν να έχουν έρθει από το μέλλον αλλά ταυτόχρονα πατούν γερά στο DNA της μάρκας. Τα Vision X-Coupe και Vision X-Compact δεν είναι απλώς φουτουριστικά show cars, είναι δηλώσεις πρόθεσης.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Masahiro Moro, το περιέγραψε με μια φράση που συνοψίζει το όραμα της Mazda:

«Φανταζόμαστε ένα μέλλον όπου όσο περισσότερο οδηγείς, τόσο περισσότερο βοηθάς στη μείωση του CO₂».

Vision X-Coupe: Ο wankel ξαναγεννιέται

Το Vision X-Coupe είναι μια τολμηρή σύνθεση ανάμεσα σε τεχνολογία και συναίσθημα. Ένα τετράθυρο coupe με αναλογίες GT και μηχανικά σπλάχνα που παραπέμπουν σε νέο είδος υβριδικού grand tourer. Στην καρδιά του βρίσκεται ένα plug-in υβριδικό σύστημα που συνδυάζει wankel κινητήρα διπλού ρότορα με ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνδυαστικά 503 ίππους. Η συνολική αυτονομία φτάνει σχεδόν τα 800 χλμ., με τα 160 από αυτά να μπορούν να επιτευχθούν αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Το ενδιαφέρον όμως, είναι το πώς η Mazda κατάφερε να συμμορφώσει τον wankel κινητήρα με τις αυστηρότατες προδιαγραφές εκπομπής ρύπων. Αυτό έγινε δυνατό με τη συνδρομή ενός καύσιμου που προέρχεται από μικροάλγη, ένα προϊόν μιας διαδικασίας που δεσμεύει περισσότερο CO₂ από όσο εκπέμπει.

Η Mazda έχει ήδη καταφέρει να παράξει άνω του ενός λίτρου βιοκαυσίμου από δεξαμενή 11.000 λίτρων μικροφύκης σε δύο εβδομάδες, ενώ τα παραπροϊόντα της διαδικασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή ή λίπασμα.

Πέρα όμως από το καύσιμο, η Mazda προχωρά ένα βήμα παραπέρα με το «Mobile Carbon Capture», μια τεχνολογία που παγιδεύει το CO₂ στην «πηγή» του, δηλαδή από τα καυσαέρια που εκπέμπει το αυτοκίνητο. Η πρώτη της πρακτική δοκιμή θα γίνει στον αγώνα αντοχής Mazda 55, δείχνοντας πως η εταιρεία βλέπει τους αγώνες ως εργαστήριο καινοτομίας.

Vision X-Compact: Η νέα διάσταση της ενσυναίσθησης

Αν το X-Coupe δείχνει τη μηχανολογική τόλμη, το Vision X-Compact εκφράζει τη συναισθηματική πλευρά της τεχνολογίας. Μικρότερο, πεντάθυρο και δυναμικό, μοιάζει σαν ένα Mazda2 που μεταμορφώθηκε… σε ψηφιακό οργανισμό.

Το πρωτότυπο βασίζεται στο «Human Body Sensing Model» της Mazda, που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη με ενσυναίσθηση (empathic AI). Στόχος δεν είναι απλώς η ασφάλεια, αλλά η προσωπική επικοινωνία: το αυτοκίνητο μπορεί να αντιλαμβάνεται τη διάθεση του οδηγού, να προτείνει μια διαδρομή με περισσότερη απόλαυση, ή να προειδοποιεί διακριτικά για κινδύνους που πλησιάζουν.

Η Mazda οραματίζεται μια σχέση όπου το αυτοκίνητο δεν είναι εργαλείο, αλλά συνοδοιπόρος.

Μορφές που μιλούν μια νέα σχεδιαστική γλώσσα

Και τα δύο concepts ακολουθούν την εξελιγμένη μορφή της σχεδιαστικής γλώσσας Kodo Design Language, που έχει υϊοθετήσει η Mazda. Το Vision X-Coupe, βαμμένο σε ασημί μεταλλικό, ξεχωρίζει με το κοίλη σχεδίαση της μάσκας και τις κάθετες LED λωρίδες που ανεβαίνουν σαν «χαρακιές»από τους αεραγωγούς προς τα φώτα. Το πίσω τμήμα θυμίζει γλυπτό και αποτελεί μια «ρευστή» συνέχεια του αμαξώματος με ενσωματωμένα φώτα και ήπιο «σβήσιμο» της οροφής.

Προχωρώντας στο εσωτερικό, η εικόνα συμπλέει με αυτή της γενικότερης εικόνας που ακολουθεί το πρόσταγμα της μινιμαλιστικής πολυτέλειας: ανοιχτόχρωμα καθίσματα, πράσινη καμπίνα, καφέ λεπτομέρειες και τρία αναλογικά στρογγυλά όργανα, που θυμίζουν παλιές εποχές ενταγμένα σε ένα περιβάλλον ψηφιακό και αριστοκρατικό.

Από την άλλη, το Vision X-Compact κάνει δήλωση λιτότητας. Δεν έχει καν οθόνη infotainment, μόνο ένα στρογγυλό ταχύμετρο και μια βάση για κινητό. Είναι ένα σχόλιο της Mazda πάνω στη σημερινή υπερβολή των οθονών — μια επιστροφή στην ουσία της οδήγησης, χωρίς περιττούς περισπασμούς και gadget που δεν εξυπηρετούν τίποτα.

Από τη φαντασία στην πραγματικότητα

Κανένα από τα δύο πρωτότυπα δεν προορίζεται (προς το παρόν) για παραγωγή, όμως και τα δύο αποτελούν σχεδιαστικές ασκήσεις που μας προετοιμάζουν για το μέλλον. Το Vision X-Coupe εξερευνά πώς η μηχανολογία μπορεί να γίνει βιώσιμη χωρίς να χάνει το πάθος, ενώ το Vision X-Compact δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ανθρώπινη.

Η Mazda δεν προσπαθεί απλώς να προσαρμοστεί στο μέλλον, προσπαθεί να το ορίσει με τον δικό της, ξεχωριστό τρόπο.

Τι κρατάμε

Η Mazda παρουσίασε δύο νέα πρωτότυπα που συνδυάζουν τεχνολογία, συναίσθημα και βιωσιμότητα

Το Vision X-Coupe επαναφέρει τον περιστροφικό κινητήρα , συνδυασμένο με ηλεκτροκίνηση και καύσιμο από μικροάλγη

επαναφέρει τον , συνδυασμένο με Το Vision X-Compact εισάγει τεχνητή νοημοσύνη με ενσυναίσθηση , φέρνοντας πιο κοντά άνθρωπο και μηχανή

εισάγει , φέρνοντας πιο κοντά άνθρωπο και μηχανή Και τα δύο concepts υιοθετούν μια νέα, καθαρή εκδοχή του Kodo design , με έμφαση στην απλότητα και τη μορφή

, με έμφαση στην απλότητα και τη μορφή Η Mazda δείχνει πως το μέλλον της αυτοκίνησης μπορεί να είναι τεχνολογικά προηγμένο, αλλά βαθιά ανθρώπινο

