Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε εργοτάξιο κατασκευής εργοστασίου μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai Motor στην Τζόρτζια συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης από την αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), με αποτέλεσμα να παγώσουν οι εργασίες σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια της κορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 475 εργάτες συνελήφθησαν, αριθμός που καθιστά την επιχείρηση τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε έναν μόνο χώρο. Οι περισσότεροι από αυτούς φέρονται να είναι Νοτιοκορεάτες.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κλιμακώνει την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης, γεγονός που προκαλεί προβλήματα σε επιχειρήσεις αλλά και εντάσεις με συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Νότια Κορέα. Η Σεούλ μόλις πριν έναν μήνα είχε δεσμευθεί για επενδύσεις ύψους 150 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 26 δισ. προέρχονται από τη Hyundai Motor.

475 arrests made in #immigration raid at #Hyundai megaplant.The majority of the people arrested in the #Georgia raid are #Korean. Dozens apprehended in #New York raid. pic.twitter.com/Pj6wB7QRTB — Gopal Sengupta (@senguptacanada) September 5, 2025

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι οι συλληφθέντες δεν είχαν νόμιμη άδεια εργασίας, είτε επειδή εισήλθαν παράνομα στη χώρα είτε επειδή είχαν λήξει οι βίζες τους. Η έρευνα, που κράτησε μήνες, χαρακτηρίστηκε «στοχευμένη» και όχι μαζική επιχείρηση κατά μεταναστών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε έντονη ανησυχία, ζητώντας να μη θίγονται «οι οικονομικές δραστηριότητες και τα συμφέροντα των πολιτών μας» από την εφαρμογή της αμερικανικής νομοθεσίας.

URGENTE: Uma unidade da Hyundai na Geórgia sofreu uma batida por agentes de imigração, tornando-se a “MAIOR operação de fiscalização em uma única unidade na história das Investigações de Segurança Interna”. Ao menso 500 imigrantes ILEGAIS foran detidos. https://t.co/UaGmi3MALJ pic.twitter.com/Fu3txez7Cl — Leo Kasura (@LeoKasura) September 5, 2025

Από την πλευρά της η Hyundai τόνισε ότι κανένας από τους συλληφθέντες δεν είναι άμεσα εργαζόμενός της, καθώς το έργο υλοποιείται μέσω κοινοπραξίας με την LG Energy Solutions. Πρόκειται για επένδυση 4,3 δισ. δολαρίων που αναμένεται να τροφοδοτήσει τα ηλεκτρικά μοντέλα Hyundai, Kia και Genesis.

Ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι «οι ξένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν μπει νόμιμα στις ΗΠΑ και να διαθέτουν την κατάλληλη άδεια εργασίας», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση Τραμπ να καταστήσει τη χώρα «το καλύτερο μέρος του κόσμου για επιχειρήσεις», αλλά χωρίς να παραβιάζονται οι μεταναστευτικοί νόμοι.

Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Φόρμουλα 1: Τι ώρα και που θα δείτε το Grand Prix στη Μόντσα της Ιταλίας

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα