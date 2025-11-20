quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με 210+ χλμ./ώρα «πιάστηκε» να τρέχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Δείτε τι πρόστιμο θα πληρώσει

ΠΕΜΠΤΗ | 20.11.2025
Autotypos Team
me-210-chlm-ora-piastike-na-trechei-o-stefanos-tsitsipas-deite-ti-prostimo-tha-plirosei-783595

Από τις κάμερες της Αττικής Οδού «πιάστηκε» να τρέχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Καλείται να πληρώσει πρόστιμο και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα

Ο 28χρονος τενίστας πιάστηκε να τρέχει με περισσότερα από 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό με την πολυτελή Lotus του, ξεπερνώντας φυσικά κατά πολύ το ανώτατο όριο ταχύτητας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να του αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης για έναν χρόνο.

Ο Τσιτσιπάς είναι γνωστός για την «τρέλα» του για τα γρήγορα και πολυτελή αυτοκίνητα, έχοντας αρκετά στο γκαράζ του. Νωρίτερα φέτος τον είχαμε δει να οδηγεί μια υπέροχη Aston Martin V12 Speedster στο Μόντε Κάρλο, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε κάνει δώρο στον πατέρα του μία Aston Martin DBX αξίας 240.000 ευρώ.

Αυτή τη φορά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν πίσω από το τιμόνι μιας Lotus Eletre. Πρόκειται για το πρώτο hyper-SUV της Lotus, ένα από τα πιο ακραία αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην αγορά.

Κορνάρεις στο φανάρι; Θα μείνει για πάντα κόκκινο! Αυτή είναι η λύση για την ηχορύπανση

Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τον συμπλέκτη σου

Η μάρκα που μόλις ήρθε στην Ελλάδα πρωτοπορεί στην αυτόνομη οδήγηση φτάνοντας στο επίπεδο 3

Tags
#Lotus Eletre#Αττική Οδός#Στέφανος Τσιτσιπάς
Πρόσφατες Ειδήσεις