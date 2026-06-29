Με 210 km/h πιάστηκε να πηγαίνει 21χρονος στην εθνική οδό στο ύψος της Κηφισιάς. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ;

Με 210 km/h στην Εθνική Οδό συνελήφθη 21χρονος οδηγός, ο οποίος «έτρεχε» με 210 km/h στην Εθνική Οδό στο ύψος της Κηφισιάς

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησαν το βράδυ της 26ης Ιουνίου 2026 αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έπειτα από σοβαρή παράβαση υπερβολικής ταχύτητας στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του με 210 km/h, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 km/h. Αυτό σημαίνει ότι κινούνταν με 110 km/h πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Η παράβαση καταγράφηκε μέσω συσκευής ραντάρ που χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχων στην περιοχή. Όπως επισημαίνεται, η υπερβολική ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο νεαρός οδηγός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η οδήγηση με ταχύτητα άνω των 200 km/h επισύρει αυστηρότατες κυρώσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Οι προβλεπόμενες ποινές αναλυτικά:

Χρηματικό Πρόστιμο: ανέρχεται στα 2.000 ευρώ .

Αφαίρεση Άδειας: επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό μέτρο αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησης για 1 έτος .

Υποτροπή: Εάν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός 5 ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 4.000 ευρώ και αφαιρείται η άδεια για 2 χρόνια.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, αυξάνοντας σημαντικά τόσο την πιθανότητα σύγκρουσης όσο και τη σοβαρότητα των συνεπειών. Οι έλεγχοι για την τήρηση των ορίων ταχύτητας συνεχίζονται σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Πηγή: Astynomia.gr