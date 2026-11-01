Με ελληνική υπογραφή το “Lepas Global Elegance Night”

Η αποκαλυπτική εκδήλωση του Lepas Aura, του πρώτου concept car της μάρκας, είχε έντονο ελληνικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα

Η εκδήλωση, Lepas Global Elegance Night, είχε ελληνική υπογραφή, αφού το ενδυματολογικό σκέλος επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Vassilis Zoulias, ενώ τα κοσμήματα των μοντέλων δημιούργησε ο Pericles Kondylatos. Η συνεργασία αυτή ήρθε ως συνέχεια της επιτυχημένης βραδιάς λανσαρίσματος της Lepas στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο Golf της Γλυφάδας.

Από τη Γλυφάδα στη Wuhu

Αυτή τη φορά οι δύο Έλληνες σχεδιαστές ταξίδεψαν μέχρι τη Wuhu της Κίνας, για να συμμετάσχουν στην “Lepas Global Elegance Night” της 22ης Οκτωβρίου και στο “User Summit” του Chery Group την επόμενη ημέρα, 23 Οκτωβρίου. Η παρουσία τους τόνισε ακόμη περισσότερο τον συσχετισμό της Lepas με την κομψότητα, ενώ οι ίδιοι βραβεύτηκαν μπροστά στο παγκόσμιο κοινό ως Elegant Partners της μάρκας.

Η επιλογή των Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos δεν ήταν τυχαία. Αντλώντας έμπνευση από τα στοιχεία που συνθέτουν το όνομα Lepas – τη λεοπάρδαλη και το πάθος – και με οδηγό το μότο “Drive Your Elegance”, οι δημιουργίες τους εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους στην Lepas Global Elegance Week 2026. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε ότι η αισθητική τους βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις “Leopard Aesthetics” της μάρκας.

Μόδα και αυτοκίνητο σε διάλογο

Η συμμετοχή των δύο Ελλήνων σχεδιαστών ανέδειξε έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στον κόσμο της μόδας και σε εκείνον του αυτοκινήτου. Η Lepas, μέσα από αυτή τη συνεργασία, θέλησε να δείξει ότι η κομψότητα δεν περιορίζεται μόνο στο σχεδιασμό του οχήματος, αλλά επεκτείνεται και στην ευρύτερη εικόνα που χτίζει γύρω από τη μάρκα.

Η αποκάλυψη του Aura στο πλαίσιο της Global Elegance Night αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για να παρουσιαστεί αυτή η σύνδεση σε διεθνές κοινό. Οι δημιουργίες των Zoulias και Kondylatos συνόδευσαν το concept car, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η Lepas επιδιώκει να συνδυάζει την τεχνολογία με μια εκλεπτυσμένη αισθητική προσέγγιση.

Η ελληνική συμμετοχή στην εκδήλωση της Κίνας δείχνει ότι η μάρκα επενδύει σε συνεργασίες που ξεπερνούν τα στενά όρια της αυτοκινητοβιομηχανίας. Με την αναγνώριση των δύο σχεδιαστών ως Elegant Partners, η Lepas επιβεβαίωσε τη διάθεσή της να χτίσει μια ταυτότητα που συνδέει το αυτοκίνητο με την τέχνη και τη μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο.