EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με νέα διπλή διάκριση ξεκινά η Volkswagen το 2026

ΤΡΙΤΗ | 20.01.2026
Autotypos Team
me-nea-dipli-diakrisi-xekina-i-volkswagen-to-2026-790031

Διπλή σημαντική διάκριση για τη Volkswagen σε έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς στον χώρου του αυτοκίνητου

H Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα κατέκτησε διπλή διάκριση στα βραβεία Motorhomes of the Year 2026, με το California να κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία Compact Camper Buses, συγκεντρώνοντας το 25,1% των ψήφων, ενώ το Grand California κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Camper με μπάνιο, με 12,7%.

Στη φετινή ψηφοφορία συμμετείχαν περισσότεροι από 14.000 αναγνώστες των περιοδικών promobil και Caravaning, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα και την αξιοπιστία του θεσμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το campervan που καθόρισε μια ολόκληρη κατηγορία

Το Volkswagen California αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στην κατηγορία των campervans. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την ευελιξία ενός καθημερινού οχήματος με την ελευθερία του ταξιδιού και βασίζεται στην μεγάλη έκδοση του Multivan και προσφέρει αυξημένους χώρους, έξυπνες λύσεις διαρρύθμισης και σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

Η γκάμα του California περιλαμβάνει διεθνώς εκδόσεις από το California Beach έως τις πληρέστερες Coast και Ocean. Στην ελληνική αγορά διατίθεται το California Ocean, με ολοκληρωμένο εξοπλισμό κουζίνας, κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και plug-in hybrid σύστημα κίνησης με τετρακίνηση, στοιχείο που αντανακλά τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, σύγχρονες λύσεις infotainment και ο φωνητικός βοηθός IDA με ενσωμάτωση ChatGPT.

 

 

Ιδανικό για την Ελλάδα

Tο California απαντά στις ανάγκες όσων αναζητούν ελευθερία μετακίνησης χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την ποιότητα. Η διάκρισή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνει τη θέση του ως ενός από τα πιο ολοκληρωμένα campervans και ενισχύει τη δυναμική του και στην ελληνική αγορά, όπου το ενδιαφέρον για ταξίδια εμπειρίας και vanlife καταγράφει σταθερή άνοδο.

Τι κρατάμε:

  • Διπλή διάκριση για τη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στα βραβεία Motorhomes of the Year 2026
  • 1η θέση για το California στην κατηγορία Compact Camper Buses με 25,1% των ψήφων
  • 2η θέση για το Grand California κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Camper με μπάνιο, με 12,7%
  • Πάνω από 14.000 αναγνώστες συμμετείχαν στην ψηφοφορία των τίτλων promobil και Caravaning
Tags
#Volkswagen#VW California
