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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με τι κινητήρες βενζίνης θα έρθει η νέα BMW Σειρά 3;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.09.2026
Autotypos Team
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Η νέα γενιά της BMW Σειράς 3 με κινητήρες εσωτερικής καύσης μπαίνει στην τελική φάση εξέλιξης στο Miramas της νότιας Γαλλίας

Η νέα γενιά της BMW Σειράς 3 θα προσφέρει τόσο τετρακύλινδρα όσο και εξακύλινδρα σύνολα, με όλα να θα διαθέτουν ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και θα πλαισιώνουν την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, που έκανε τη σχεδιαστική της πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2026. Τα καμουφλαρισμένα πρωτότυπα ολοκληρώνουν αυτή την περίοδο τον καλοκαιρινό κύκλο δοκιμών δυναμικής συμπεριφοράς στις πίστες του BMW Group στο Miramas της νότιας Γαλλίας.

Τετρακύλινδροι και εξακύλινδρος M Performance

Η γκάμα θα περιλαμβάνει αποδοτικούς τετρακύλινδρους κινητήρες με τεχνολογία 48V, ενώ στην κορυφή θα τοποθετηθεί η BMW M350 xDrive. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση με εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων TwinPower Turbo, που σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα αποδίδει 326 kW/443 hp και 580 Nm ροπής.

Το οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic και το σύστημα τετρακίνησης xDrive ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,1 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h, με την παραγωγή της M350 xDrive να ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο της Σειράς 3 M Performance θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Drift Moment». Με ενεργοποίηση από την κεντρική οθόνη, η ισχύς μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στους πίσω τροχούς. Σε συνδυασμό με τον M έλεγχο του πολύδισκου συμπλέκτη και το DSC σε λειτουργία OFF, προσφέρει ανόθευτη πλαγιολίσθηση. Η λειτουργία θα έρθει μέσα στο 2027 και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε ήδη παραδομένα αυτοκίνητα μέσω απομακρυσμένης αναβάθμισης λογισμικού.

Πριν φτάσει στο Miramas, η νέα Σειρά 3 είχε ήδη ολοκληρώσει δοκιμές στις παγωμένες διαδρομές του Arjeplog και στο Nurburgring. Στο γαλλικό κέντρο δοκιμών η ομάδα εξέλιξης αξιοποιεί οβάλ πίστες υψηλών ταχυτήτων, handling tracks και κάθε τύπο οδοστρώματος για τις τελικές ρυθμίσεις στην οδηγική συμπεριφορά, τις εγκάρσιες δυνάμεις και την ποιότητα κύλισης.

«Η BMW Σειρά 3 αποτελεί το σημείο αναφοράς στον τομέα της δυναμικής συμπεριφοράς εδώ και αρκετές δεκαετίες – και ως εκ τούτου ενσαρκώνει το απόλυτο σύμβολο της Γνήσιας Οδηγικής Απόλαυσης», δηλώνει ο Dr. Mihiar Ayoubi, Senior Vice President Driving Experience Development. «Με τη νέα γενιά, βασιζόμαστε και πάλι σε αυτό το ισχυρό μας πλεονέκτημα, μέσα από την τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ των μηχανικών μερών του πλαισίου και του συνεχώς εξελισσόμενου, έξυπνου BMW Driving Stack. Με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζουμε την οδηγική εμπειρία στη νέα BMW Σειρά 3 σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – προσφέροντας ακρίβεια, σιγουριά και την αναγνωρίσιμη οδηγική αίσθηση της BMW».

Πλαίσιο και αναρτήσεις

Το νέο πλαίσιο διατηρεί σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους, ενώ το μεταξόνιο είναι μακρύτερο και τα μετατρόχια διευρυμένα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Εμπρός χρησιμοποιείται άξονας με γόνατα διπλών συνδέσμων και πίσω πέντε συνδέσμων, με αντιστρεπτικές ράβδους υψηλής προφόρτισης. Η στάνταρ ανάρτηση φέρει νέα αμορτισέρ με απόσβεση ανάλογη της διαδρομής (lift-related), ενώ προαιρετικά διατίθενται adaptive και adaptive M αναρτήσεις.

Για πρώτη φορά προσφέρονται και σπορ ελαστικά διαστάσεων 245/35 R20 εμπρός και 275/30 R20 πίσω. Η M350 xDrive εξοπλίζεται στάνταρ με adaptive M ανάρτηση, διαφορικό M Sport και σπορ σύστημα διεύθυνσης, ενώ διαθέτει ειδική ρύθμιση πλαισίου με αυξημένη ακαμψία.

Σχεδίαση Neue Klasse και τεχνολογία

Η εξωτερική εμφάνιση ακολουθεί τη γλώσσα της Neue Klasse, με νέα μπροστινή όψη τεσσάρων φωτιστικών στοιχείων, μακρύ μεταξόνιο, κοντούς προβόλους και σχεδίαση 2,5 όγκων. Η αμιγώς ηλεκτρική i3 και τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης διαφέρουν μόνο στις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το σύστημα κίνησης. Στο εσωτερικό έρχεται το BMW Panoramic iDrive με λογισμικό BMW Operating System X.

Τόσο η ηλεκτρική όσο και οι εκδόσεις ICE βασίζονται σε νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών. Στην i3 ο κεντρικός υπολογιστής Heart of Joy συνεργάζεται με το Dynamic Performance Control Driving Stack, ενώ τα μοντέλα με βενζινοκινητήρες διαθέτουν βελτιστοποιημένο BMW Driving Stack ρυθμισμένο ειδικά για αυτά. Το σύστημα EfficientDynamics περιλαμβάνει ηλεκτρικό δίκτυο 48V, λειτουργία My Mode Efficient, ενεργό έλεγχο αεροδυναμικών πτερυγίων και Efficiency Coach με συμβουλές οικονομικής οδήγησης.

Βασικά τεχνικά στοιχεία BMW M350 xDrive

  • Κινητήρας: 3.0 λίτρων εξακύλινδρος εν σειρά TwinPower Turbo + 48V mild hybrid
  • Ισχύς: 326 kW/443 hp
  • Ροπή: 580 Nm
  • Κιβώτιο: 8τάχυτο Steptronic
  • 0-100 km/h: 4,1 δευτερόλεπτα
  • Τελική ταχύτητα: 250 km/h
  • Τετρακίνηση: BMW xDrive
  • Έναρξη παραγωγής: δεύτερο εξάμηνο 2026
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Tags
#BMW#BMW i3#BMW Neue Klasse#BMW Σειρά 3
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