Μεγάλες αλλαγές στις κλήσεις της Τροχαίας: Μέσω μηνύματος θα μαθαίνεις πως έχεις χάσει το δίπλωμα σου

Ψηφιακές κλήσεις με SMS και ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος δηλώνει η Τροχαία. Δες πώς αλλάζει η διαδικασία για τους οδηγούς

Σε νέα ψηφιακή εποχή περνά η Τροχαία, καθώς παρουσιάστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) το νέο σύστημα ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραβάσεων, το οποίο θα χρησιμοποιείται μέσω ειδικών φορητών συσκευών, όπως tablets και smartphones. Η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το παραδοσιακό μπλοκ κλήσεων, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τόσο τη βεβαίωση των παραβάσεων όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος στις χειρόγραφες κλήσεις

Μέχρι σήμερα, ο τροχονόμος κατέγραφε την παράβαση χειρόγραφα, με το προσωπικό των υπηρεσιών να αναλαμβάνει στη συνέχεια την καταχώρισή της στο πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία αυτή συχνά οδηγούσε σε καθυστερήσεις, λάθη ή ακόμη και ακυρώσεις, ενώ οι οδηγοί έπρεπε να επισκέπτονται τις υπηρεσίες της Τροχαίας για την υποβολή ενστάσεων και να εξοφλούν τις κλήσεις στους δήμους ή μέσω ταχυδρομείου.

Με το νέο ψηφιακό σύστημα, η καταχώριση των παραβάσεων πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί μπορούν άμεσα να ελέγχουν στοιχεία όπως η ασφάλιση του οχήματος, η ισχύς του ΚΤΕΟ και της άδειας οδήγησης.

Ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος και αποστολή κλήσεων

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς σε περίπτωση που προβλέπεται σχετική κύρωση, το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Παράλληλα, η κλήση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη, ενώ ο οδηγός ενημερώνεται μέσω SMS ή email. Επιπλέον, τόσο οι ενστάσεις όσο και τα σχετικά αιτήματα θα μπορούν πλέον να υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες της Τροχαίας.

Χρυσοχοΐδης: «Γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο ταχείς, πιο διαφανείς»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε την εφαρμογή του νέου συστήματος σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία που συμβάλλει και δημιουργεί ακόμα ένα βήμα, μια πρόοδο στον σκοπό που έχουμε αναλάβει και υπηρετούμε ως Ελληνική Αστυνομία και είναι η ασφάλεια. Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλά στο ranking του δείκτη Law and Order. Γιατί θα έχουμε καταφέρει ολοένα και περισσότεροι πολίτες, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων, των γειτονιών, των συνοικιών να μπορούν άφοβα να κυκλοφορούν στη γειτονιά τους οποιαδήποτε ώρα της μέρας και της νύχτας». Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο υπουργός σημείωσε: «Για εμάς αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Απόδειξη ότι το προσωπικό της τροχαίας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τα τροχαία ατυχήματα. Και το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία. Έχουμε μείον 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται τόσο στην εντατικοποίηση των ελέγχων όσο και στην εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Και δεύτερον, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος είναι πιο αυστηρός, πιο αποτελεσματικός. Εδώ λοιπόν χρειαστήκαμε εργαλεία. Εργαλεία για να γίνουμε πιο γρήγοροι. Εργαλεία για να γίνουμε πιο αξιόπιστοι και εργαλεία για να γίνουμε πιο διαφανείς. Και σήμερα εδώ, σε αυτή τη μικρή εκδήλωση, ακριβώς με τη χορηγία της Motor Oil και της Nova κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε αυτούς τους τρεις στόχους. Γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο ταχείς και πιο διαφανείς».

Νέα tablets και περισσότεροι έλεγχοι

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση του εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας με περίπου 400 νέα tablets, εκ των οποίων 250 θα διατεθούν στην Τροχαία Αττικής, 60 στην Τροχαία Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην Άμεση Δράση.

«Προσθέτουμε άλλα τετρακόσια περίπου τάμπλετ, διακόσια πενήντα στην Τροχαία της Αττικής, εξήντα στην Τροχαία της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα εδώ στην Άμεση Δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει επίσης παραβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με αυτά που έχουμε, θα αποτελέσουν τα όπλα μας για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, ακόμα πιο χρήσιμοι στην κοινωνία, ακόμα πιο ασφαλείς πόλεις στους δρόμους, στις συνοικίες, στις γειτονιές, ακόμα πιο ασφαλείς στην οδική ασφάλεια η Ελλάδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ελέγχους για αλκοόλ και χρήση κράνους:

«Διενεργήσαμε 720.000 αλκοτέστ μέσα σε πέντε μήνες. Είναι περίπου 42.000 με 45.000 αλκοτέστ το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο. Αυτό είναι ένα θαύμα. […] Και το κράνος, το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα. Μέσα σε μικρό χρονικό διάτσημα σχεδόν όλοι οι Έλληνες που χρησιμοποιούν δίκυκλο φορούν κράνος. Η Ελληνική Αστυνομία περνά σε μια νέα εποχή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος εξοπλισμός αποκτήθηκε μέσω χορηγίας των εταιρειών ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και NOVA TELECOMMUNICATION & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: EleftherosTypos.gr