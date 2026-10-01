Μεγάλη αλλαγή στις πινακίδες κυκλοφορίας: Σύντομα θα μπορούμε να διαλέγουμε μόνοι μας

Οι πολίτες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να επιλέγουν συγκεκριμένους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι.

Νέα εποχή έρχεται στις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων, με τους πολίτες να αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέγουν συγκεκριμένους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας

Τη σχετική αλλαγή επιβεβαίωσε από την Αλεξανδρούπολη ο γενικός γραμματέας Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς. Παρουσίασε παράλληλα τον σχεδιασμό για περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του υπουργείου και περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Πώς θα επιλέγουμε πινακίδες

Σύμφωνα με τον Γιάννη Ξιφαρά, η επιλογή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει ποιοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι και ποιοι έχουν ήδη δεσμευτεί, επειδή αντιστοιχούν σε πινακίδες που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Οι πινακίδες θα εξακολουθούν να αποτελούνται από τρία γράμματα και τέσσερις αριθμούς. Όσον αφορά τους χαρακτήρες, θα χρησιμοποιούνται τα γράμματα που είναι κοινά στο ελληνικό και το λατινικό αλφάβητο.

«Οι αριθμοί οι οποίοι υπάρχουν είναι τέσσερις και τα γράμματα τρία. Είναι τα κοινά γράμματα ελληνικού και λατινικού αλφάβητου. Επομένως, μέσα στους συνδυασμούς των τριών γραμμάτων, θα μπορούν να επιλέξουν πιθανόν το γράμμα το οποίο οι πολίτες επιθυμούν. Αντίστοιχα και τα νούμερα εφόσον είναι διαθέσιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας

Ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει παράλληλα την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας παραγγελίας των πινακίδων κυκλοφορίας. Στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία και οι πινακίδες να παραδίδονται απευθείας στον ίδιο, περιορίζοντας σημαντικά τις επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Προετοιμάζεται επίσης Κοινή Υπουργική Απόφαση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας.

Παράλληλα, το υπουργείο σχεδιάζει τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης για τα αιτήματα των πολιτών που αφορούν τις υπηρεσίες Μεταφορών. Η αλλαγή αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στη μείωση των χρόνων αναμονής και στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών των Περιφερειών, αρκετές από τις οποίες αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού.

Οι αλλαγές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 2ου Forum – Συνεδρίου Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας στην Αλεξανδρούπολη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και οι νέες διαδικασίες που αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Πηγή: EleftherosTypos.gr