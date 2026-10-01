quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγάλη αλλαγή στις πινακίδες κυκλοφορίας: Σύντομα θα μπορούμε να διαλέγουμε μόνοι μας

ΠΕΜΠΤΗ | 01.10.2026
Autotypos Team
megali-allagi-stis-pinakides-kykloforias-syntoma-tha-boroume-na-dialegoume-monoi-mas-756480
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πολίτες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να επιλέγουν συγκεκριμένους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι.

Νέα εποχή έρχεται στις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων, με τους πολίτες να αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέγουν συγκεκριμένους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας

Τη σχετική αλλαγή επιβεβαίωσε από την Αλεξανδρούπολη ο γενικός γραμματέας Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς. Παρουσίασε παράλληλα τον σχεδιασμό για περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του υπουργείου και περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Πώς θα επιλέγουμε πινακίδες

Σύμφωνα με τον Γιάννη Ξιφαρά, η επιλογή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει ποιοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι και ποιοι έχουν ήδη δεσμευτεί, επειδή αντιστοιχούν σε πινακίδες που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Οι πινακίδες θα εξακολουθούν να αποτελούνται από τρία γράμματα και τέσσερις αριθμούς. Όσον αφορά τους χαρακτήρες, θα χρησιμοποιούνται τα γράμματα που είναι κοινά στο ελληνικό και το λατινικό αλφάβητο.

«Οι αριθμοί οι οποίοι υπάρχουν είναι τέσσερις και τα γράμματα τρία. Είναι τα κοινά γράμματα ελληνικού και λατινικού αλφάβητου. Επομένως, μέσα στους συνδυασμούς των τριών γραμμάτων, θα μπορούν να επιλέξουν πιθανόν το γράμμα το οποίο οι πολίτες επιθυμούν. Αντίστοιχα και τα νούμερα εφόσον είναι διαθέσιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

πινακίδες πρόστιμα

Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας

Ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει παράλληλα την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας παραγγελίας των πινακίδων κυκλοφορίας. Στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία και οι πινακίδες να παραδίδονται απευθείας στον ίδιο, περιορίζοντας σημαντικά τις επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Προετοιμάζεται επίσης Κοινή Υπουργική Απόφαση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας.

Παράλληλα, το υπουργείο σχεδιάζει τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης για τα αιτήματα των πολιτών που αφορούν τις υπηρεσίες Μεταφορών. Η αλλαγή αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στη μείωση των χρόνων αναμονής και στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών των Περιφερειών, αρκετές από τις οποίες αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού.

Οι αλλαγές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 2ου Forum – Συνεδρίου Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας στην Αλεξανδρούπολη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και οι νέες διαδικασίες που αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#πινακίδες κυκλοφορίας
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

poio-citroen-tha-apokalyfthei-stin-auto-athina-2026-817829

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.09.2026

Ποιο Citroen θα αποκαλυφθεί στην Auto Athina 2026;
pinakides-kykloforias-pleon-tha-dialegoume-arithmo-kai-tha-ta-kanoume-ola-online-756480

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.09.2026

Πινακίδες κυκλοφορίας: Πλέον θα διαλέγουμε αριθμό και θα τα κάνουμε όλα online
ean-i-pinakida-sou-einai-etsi-kindynevei-me-prostimo-350-evro-kai-afairesi-diplomatos-763535

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.07.2026

Εάν η πινακίδα σου είναι έτσι κινδυνεύει με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
2cv-cocorico-40-chronia-apo-to-citroen-pou-giortase-to-pagkosmio-kypello-podosfairou-tis-fifa-809490

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.07.2026

2CV Cocorico: 40 χρόνια από το Citroen που γιόρτασε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA
psifiaki-aspida-kata-tis-diafthoras-sta-diplomata-odigisis-telos-to-ladoma-oi-allages-pou-fernei-to-ypourgeio-metaforon-778046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.06.2026

Ψηφιακή ασπίδα κατά της διαφθοράς στα διπλώματα οδήγησης: Tέλος το «λάδωμα» – Οι αλλαγές που φέρνει το υπουργείο Μεταφορών
o-ceo-tis-citroen-stin-ellada-pou-xechorizoume-se-schesi-me-tin-ypoloipi-evropaiki-agora-800435

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.06.2026

Ο CEO της Citroen στην Ελλάδα – Πού ξεχωρίζουμε σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά;

Πρόσφατες Ειδήσεις