EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγάλη αλλαγή στον ΚΟΚ: «Αυτόματος κόφτης» στην ανανέωση διπλωμάτων για ηλικιωμένους

ΠΕΜΠΤΗ | 20.11.2025
AutoTypos Team
megali-allagi-ston-kok-aftomatos-koftis-stin-ananeosi-diplomaton-gia-ilikiomenous-783545

Η κυβέρνηση σχεδιάζει ψηφιακές αλλαγές στον ΚΟΚ για αυστηρότερο έλεγχο των ανανεώσεων διπλωμάτων ηλικιωμένων και περιορισμό ψεύτικων γνωματεύσεων

Η κυβέρνηση προωθεί νέες παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες ανανέωσης διπλωμάτων σε ηλικιωμένους οδηγούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, ένα από τα μέτρα που εξετάζονται αφορά τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ιατρικών γνωματεύσεων. Σήμερα, η ανανέωση άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει με μια απλή γνωμάτευση γιατρού, κάτι που έχει δημιουργήσει περιθώρια για ψεύτικες ή ελλιπείς βεβαιώσεις.

Η διαδικασία αναμένεται να ψηφιοποιηθεί, με τη δημιουργία πλατφόρμας που θα συνδέεται απευθείας με την ΗΔΙΚΑ, η οποία διαθέτει το πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο μια γνωμάτευση – όπως, για παράδειγμα, ότι ένας ηλικιωμένος «βλέπει άψογα» – ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η νέα διαδικασία θα αυξήσει την πίεση προς όσους γιατρούς παρανομούν, καθώς σε περίπτωση που ένας ηλικιωμένος εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, θα εξετάζεται ο φάκελος υγείας του και η καταλληλότητα για οδήγηση. Αυτό μπορεί να καταστήσει υπόλογο τον γιατρό που υπέγραψε την ανανέωση, εφόσον διαπιστωθούν ανακριβείς γνωματεύσεις.

Tags
#ανανέωση διπλωμάτων#ΚΟΚ
