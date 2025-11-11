quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγάλη απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα οχήματα μέσω βουλγαρικής εταιρείας-βιτρίνας

ΤΡΙΤΗ | 11.11.2025
AutoTypos Team
megali-apati-fpa-me-polyteli-metacheirismena-ochimata-meso-voulgarikis-etaireias-vitrinas-691000

Η ΑΑΔΕ αποκαλύπτει τριγωνική απάτη ΦΠΑ σε μεταχειρισμένα οχήματα με βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα. 19 οχήματα, ζημιά άνω των 212.000 ευρώ

Μια καλοστημένη μεθόδευση απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ για μεταχειρισμένα οχήματα εντός της ΕΕ αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, φέρνοντας στο φως έναν οργανωμένο μηχανισμό τριγωνικής συναλλαγής.

Ο Μηχανισμός της Τριγωνικής Απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μία βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα με στόχο την αποφυγή ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγαρική εταιρεία αγόραζε οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για λογαριασμό των ελληνικών εταιρειών και τα μεταπωλούσε με τιμολόγια που εμφάνιζαν ψευδώς εφαρμογή του «Καθεστώτος Περιθωρίου Κέρδους».

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι αγοραστές στην Ελλάδα χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια στη διαδικασία τελωνισμού, αποφεύγοντας την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ευρήματα και επόμενα βήματα

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν εντοπίσει 19 πολυτελή οχήματα, συνολικής αξίας άνω των 885.000 ευρώ, με την εκτιμώμενη απώλεια ΦΠΑ για το Δημόσιο να ξεπερνά τις 212.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι εντοπίζονται και άλλες περιπτώσεις αντίστοιχης απάτης.

Τι κρατάμε;

  • Τριγωνική απάτη ΦΠΑ με «εταιρεία-βιτρίνα» στη Βουλγαρία: αγορές από Γερμανία στο κανονικό καθεστώς, ψευδής εφαρμογή «Καθεστώτος Περιθωρίου Κέρδους» στα τιμολόγια προς Ελλάδα.

  • 19 πολυτελή οχήματα έχουν ήδη εντοπιστεί, αξίας >885.000 € και εκτιμώμενη απώλεια ΦΠΑ >212.000 € για το Δημόσιο.

  • Στόχος των εμπλεκόμενων: αποφυγή ΦΠΑ στον τελωνισμό στην Ελλάδα μέσω παραπλανητικών τιμολογίων.

  • Η ΑΑΔΕ συνεχίζει ελέγχους & διασταυρώσεις με ψηφιακά εργαλεία· αναμένονται κι άλλες υποθέσεις με παρόμοιο modus operandi.

  • Κίνδυνος για αγοραστές/εισαγωγείς: εάν χρησιμοποιήθηκαν μη νόμιμα τιμολόγια, υπάρχει έκθεση σε πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις, πρόστιμα και ποινικές συνέπειες.

  • Τι να προσέχουν οι επαγγελματίες:

    • Επαλήθευση καθεστώτος ΦΠΑ του οχήματος στη χώρα προέλευσης (όχι margin όταν δεν επιτρέπεται).

    • Έλεγχος προμηθευτή (VIES, πραγματική δραστηριότητα) και πλήρης ιχνηλασιμότητα (σύμβαση, CMR, πληρωμές).

  • Καθαρή σύσταση: συνεργασία με φοροτεχνικό πριν τον τελωνισμό και άμεση τακτοποίηση αν εντοπιστούν παραστατικά με λάθος καθεστώς, για μείωση κινδύνου.

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Οδήγηση στη βροχή: Τι πρέπει να προσέξουμε πριν και αφού ξεκινήσουμε

Tags
#Απάτη#αυτοκίνητα#μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
