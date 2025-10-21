Μεγάλη εξόρμηση της Τροχαίας: 2.861 παραβάσεις και 17 συλλήψεις σε τέσσερις μέρες

10 οδηγοί συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – 113 οχήματα φορτώθηκαν σε γερανό

Εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κατά το διάστημα 17 έως 20 Οκτωβρίου, με την ειδική εξόρμηση να αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα και να αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση στους δρόμους της Αττικής.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Αττικής, οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) βεβαίωσαν συνολικά 2.861 παραβάσεις σε διάφορους οδικούς άξονες της περιοχής.

Οι κυριότερες παραβάσεις

Οι έλεγχοι εστίασαν κυρίως στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν περιλαμβάνονται:

Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Παραβίαση σηματοδοτών

Πρόκληση θορύβων

Συλλήψεις και αλκοόλ στο τιμόνι

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 170 παραβάσεις για οδήγηση με αλκοόλ, ενώ 10 οδηγοί συνελήφθησαν καθώς παρουσίαζαν ένδειξη άνω του 0,60 mg/l, όριο που συνιστά ποινικό αδίκημα.

Συνολικά, οι συλλήψεις ανήλθαν σε 17 άτομα, με τους 10 εξ αυτών να αφορούν υπέρβαση του ορίου αλκοόλ.

Ακινητοποιήσεις οχημάτων

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, ακινητοποιήθηκαν 408 οχήματα, με 113 από αυτά να μεταφέρονται με γερανό λόγω της σοβαρότητας των παραβάσεων ή της αδυναμίας κυκλοφορίας τους.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διευκρινίζει ότι οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όσους υποτιμούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Οι συλληφθέντες οδηγοί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας των αρχών για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική.

