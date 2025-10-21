quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγάλη εξόρμηση της Τροχαίας: 2.861 παραβάσεις και 17 συλλήψεις σε τέσσερις μέρες

ΤΡΙΤΗ | 21.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
megali-exormisi-tis-trochaias-2-861-paravaseis-kai-17-syllipseis-se-tesseris-meres-769242

10 οδηγοί συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – 113 οχήματα φορτώθηκαν σε γερανό

Εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κατά το διάστημα 17 έως 20 Οκτωβρίου, με την ειδική εξόρμηση να αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα και να αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση στους δρόμους της Αττικής.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Αττικής, οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) βεβαίωσαν συνολικά 2.861 παραβάσεις σε διάφορους οδικούς άξονες της περιοχής.

Οι κυριότερες παραβάσεις

Οι έλεγχοι εστίασαν κυρίως στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν περιλαμβάνονται:

  • Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας
  • Μη χρήση προστατευτικού κράνους
  • Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • Παραβίαση σηματοδοτών
  • Πρόκληση θορύβων

Συλλήψεις και αλκοόλ στο τιμόνι

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 170 παραβάσεις για οδήγηση με αλκοόλ, ενώ 10 οδηγοί συνελήφθησαν καθώς παρουσίαζαν ένδειξη άνω του 0,60 mg/l, όριο που συνιστά ποινικό αδίκημα.

Συνολικά, οι συλλήψεις ανήλθαν σε 17 άτομα, με τους 10 εξ αυτών να αφορούν υπέρβαση του ορίου αλκοόλ.

Ακινητοποιήσεις οχημάτων

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, ακινητοποιήθηκαν 408 οχήματα, με 113 από αυτά να μεταφέρονται με γερανό λόγω της σοβαρότητας των παραβάσεων ή της αδυναμίας κυκλοφορίας τους.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διευκρινίζει ότι οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όσους υποτιμούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Οι συλληφθέντες οδηγοί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας των αρχών για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική.

Όλες οι ειδήσεις

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Έλεγχοι#ΚΟΚ#τροχαία
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

tromaktiko-atychima-se-agones-aftokinitou-stin-kriti-deite-to-vinteo-780018

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.10.2025

Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνες αυτοκινήτου στην Κρήτη – Δείτε το βίντεο
i-yamaha-xeperna-ta-oria-me-prototypa-pou-deichnoun-to-mellon-779992

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.10.2025

Η Yamaha ξεπερνά τα όρια με πρωτότυπα που δείχνουν το μέλλον
ta-robotaxi-erchontai-stin-evropi-poia-terastia-etaireia-ta-fernei-779984

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.10.2025

Τα robotaxi έρχονται στην Ευρώπη – Ποια τεράστια εταιρεία τα φέρνει
tora-kai-diafimiseis-stis-othones-ton-tesla-einai-afti-i-archi-tou-kakou-779942

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.10.2025

Τώρα και διαφημίσεις στις οθόνες των Tesla – Είναι αυτή η αρχή του κακού;
to-hypercar-pou-to-fanari-tou-kostizei-oso-mia-lamborghini-779963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.10.2025

Το hypercar που το φανάρι του κοστίζει όσο μία Lamborghini
ypourgeio-ypodomon-kai-metaforon-diapsevdei-fake-news-gia-prostima-ston-neo-kok-deite-poia-einai-afta-730312

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.10.2025

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Διαψεύδει fake news για πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ – Δείτε ποια είναι αυτά

Πρόσφατες Ειδήσεις