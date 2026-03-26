Μεγάλη νίκη για την Ελλάδα – Πόσους θανάτους από τροχαία είχαμε το 2025;

Η Ελλάδα πέτυχε τη 2η μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ΕΕ το 2025. Δες πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τι δείχνουν τα στοιχεία.

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 μία από τις πιο θετικές επιδόσεις στην Ευρώπη στο πεδίο της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας πέτυχε τη 2η μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία σε όλη την ΕΕ, πίσω μόνο από την Εσθονία.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ο απόλυτος αριθμός. Το 2025 η Ελλάδα είχε 517 θανάτους από τροχαία, έναντι 665 το 2024, δηλαδή μείωση 22%. Πρόκειται όχι μόνο για τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί στη χώρα, αλλά και για τον χαμηλότερο αριθμό νεκρών από το 1963.

Πόσους θανάτους από τροχαία είχαμε το 2025

Η ουσία της φετινής ευρωπαϊκής έκθεσης είναι ότι η Ελλάδα έκλεισε το 2025 με 517 νεκρούς στην άσφαλτο. Σε σύγκριση με τους 665 του 2024, μιλάμε για 148 λιγότερους θανάτους μέσα σε έναν χρόνο.

Σε ποσοστό, αυτό μεταφράζεται σε πτώση 22%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μόλις -3%. Άρα η ελληνική επίδοση δεν είναι απλώς θετική. Είναι σαφώς καλύτερη από την ευρωπαϊκή τάση.

Δεύτερη καλύτερη επίδοση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Με βάση τα στοιχεία της Κομισιόν, μόνο η Εσθονία είχε μεγαλύτερη βελτίωση το 2025, με -38%. Η Ελλάδα ακολούθησε με -22%, αφήνοντας πίσω χώρες που επίσης εμφάνισαν βελτίωση, όπως:

η Σλοβακία με -13%

με η Πολωνία με -12%

με η Ρουμανία με -12%

με η Ουγγαρία με -8%

Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία επειδή δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη στατιστική μεταβολή σε μια μικρή αγορά, αλλά για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει μέσα στο σύνολο της ΕΕ.

Τι δείχνει ο δείκτης ανά εκατομμύριο κατοίκων

Η Κομισιόν δεν κοιτά μόνο τους απόλυτους αριθμούς, αλλά και τον δείκτη θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων. Εκεί η Ελλάδα διαμορφώνεται στα 50 θύματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού το 2025, από 64 το 2024.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 43, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει ακόμη πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Άρα η πρόοδος είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Η χώρα βελτιώθηκε έντονα, όμως εξακολουθεί να έχει δρόμο μέχρι να πλησιάσει τις καλύτερες επιδόσεις της Ευρώπης.

Οι πιο ασφαλείς και οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη

Η φετινή έκθεση δείχνει καθαρά και τις μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών. Οι ασφαλέστεροι δρόμοι στην Ευρώπη το 2025 καταγράφηκαν σε:

Σουηδία με 20 θανάτους ανά εκατομμύριο

με Δανία με 23

Στην άλλη πλευρά, από τις χειρότερες επιδόσεις είχαν:

Βουλγαρία με 71

με Ρουμανία με 68

με Κροατία με 67

Η Ελλάδα, με 50, βρίσκεται πλέον σε καλύτερη θέση από πριν, αλλά όχι ακόμη στο επίπεδο των χωρών που αποτελούν σταθερά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Γιατί έχει βάρος το αποτέλεσμα του 2025

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο βάρος για τρεις λόγους.

Πρώτον, γιατί έρχεται μετά από ένα 2024 με πολύ υψηλότερο αριθμό απωλειών. Δεύτερον, γιατί η μείωση στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και τρίτον, γιατί αποτελεί τον καλύτερο αριθμό νεκρών των τελευταίων δεκαετιών.

Σε πρακτικό επίπεδο, η φετινή έκθεση της Κομισιόν δίνει στην Ελλάδα ένα ισχυρό επιχείρημα ότι κάποιες από τις παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα είχαν μετρήσιμο αποτύπωμα.

Πού αποδίδεται η μείωση

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνδέει το αποτέλεσμα με μια πιο συνολική στρατηγική οδικής ασφάλειας. Στο δελτίο Τύπου αναφέρονται ως βασικοί παράγοντες:

ο αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

οι πιο εντατικοί έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία

η χρήση τεχνολογίας και συστημάτων ψηφιακής εποπτείας

η ενίσχυση εναλλακτικών μετακίνησης, όπως η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο βράδυ

οι παρεμβάσεις στις υποδομές και η λειτουργία νέων δρόμων, όπως ο Πάτρα – Πύργος

οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης

Προφανώς, σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει ένας μόνο λόγος που εξηγεί τη μεταβολή. Όμως είναι σαφές ότι το 2025 συνδυάστηκαν παρεμβάσεις σε έλεγχο, νομοθεσία, υποδομές και μετακίνηση.

Τι δείχνει η ευρωπαϊκή εικόνα για τα τροχαία

Η έκθεση της Κομισιόν δίνει και ένα ευρύτερο πλαίσιο για το πού βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 19.400 θάνατοι στους δρόμους της ΕΕ, δηλαδή 580 λιγότεροι από το 2024.

Παρά τη μείωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι περισσότερες χώρες δεν κινούνται ακόμη με τον ρυθμό που χρειάζεται για να πετύχουν τον ευρωπαϊκό στόχο του 2030, δηλαδή μείωση κατά 50% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι χώρες με καλή φετινή επίδοση, όπως η Ελλάδα, δεν έχουν περιθώριο εφησυχασμού.

Πού συμβαίνουν τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία

Ένα ακόμη χρήσιμο στοιχείο από τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι το πού παραμένει πιο έντονος ο κίνδυνος.

Για το 2024, που είναι το τελευταίο έτος με διαθέσιμη πλήρη ανάλυση, η Κομισιόν σημειώνει ότι:

το 53% των θανατηφόρων τροχαίων συμβαίνει σε αγροτικούς δρόμους

των θανατηφόρων τροχαίων συμβαίνει σε το 38% σε αστικές περιοχές

σε το 8% σε αυτοκινητοδρόμους

Στις πόλεις, οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, δηλαδή πεζοί, ποδηλάτες, χρήστες δικύκλων και μικροκινητικότητας, αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών θανάτων.

Αυτό έχει σημασία και για την ελληνική συζήτηση, γιατί δείχνει ότι η οδική ασφάλεια δεν εξαντλείται μόνο στους μεγάλους δρόμους, αλλά απαιτεί παρεμβάσεις και στο αστικό περιβάλλον.

Το κρίσιμο συμπέρασμα

Η φετινή επίδοση της Ελλάδας είναι πράγματι μια μεγάλη και μετρήσιμη επιτυχία. Το να πέφτουν οι θάνατοι από 665 σε 517 μέσα σε έναν χρόνο δεν είναι μια μικρή στατιστική μεταβολή. Είναι ισχυρή ένδειξη ότι κάτι βελτιώθηκε ουσιαστικά.

Ταυτόχρονα όμως, το γεγονός ότι η χώρα παραμένει στα 50 θύματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, δείχνει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Η μεγάλη πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο να επιβεβαιωθεί η πτώση του 2025, αλλά να αποκτήσει σταθερότητα και συνέχεια.

