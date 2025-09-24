quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγάλο πλήγμα στη VW: Γιατί η Porsche εγκαταλείπει τα ηλεκτρικά οχήματα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 24.09.2025
Autotypos team
megalo-pligma-sti-vw-giati-i-porsche-egkataleipei-ta-ilektrika-ochimata-736917

Η Porsche αλλάζει στρατηγική, αφήνοντας τα ηλεκτρικά στην άκρη. Ζημία 5,1 δισ. € για τον όμιλο Volkswagen και μεγάλες περικοπές.

  • Η Porsche εγκαταλείπει τα αποκλειστικά ηλεκτρικά για Cayenne και Panamera, τα οποία θα συνεχίσουν με θερμικούς και plug-in υβριδικούς κινητήρες ως το 2030.

  • Ζημία 5,1 δισ. € για τον όμιλο Volkswagen, με τα λειτουργικά κέρδη της Porsche να μειώνονται έως 1,8 δισ. € μέσα στο 2025.

  • Τέταρτη μείωση προβλέψεων για τα περιθώρια κέρδους της Porsche, που πλέον δεν ξεπερνούν το 2%.

  • Περικοπές 1.900 θέσεων εργασίας στη Γερμανία και εγκατάλειψη του project για δικές της μπαταρίες.

Η στρατηγική στροφή της Porsche

Ο όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε πλήγμα 5,1 δισ. €, αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης της Porsche, η οποία επιλέγει να αφήσει πίσω της το σχέδιο για πλήρως ηλεκτρικά SUV στην κορυφή της γκάμας.

Η Porsche Cayenne και η Panamera θα συνεχίσουν να προσφέρονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά συστήματα μέχρι τη δεκαετία του 2030. Μια νέα πλατφόρμα για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (BEV) επαναπρογραμματίζεται επίσης για εκείνη την περίοδο.

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλουμ αναγνώρισε ότι η ζήτηση για αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο, γεγονός που ανάγκασε τον όμιλο να αλλάξει πορεία.

Porsche Cayenne

Πίεση από την Ευρώπη και επιπτώσεις

Η απόφαση συνδέεται με τον ευρωπαϊκό στόχο για μηδενικές εκπομπές το 2035, που επηρέασε τον σχεδιασμό των μοντέλων. Ωστόσο, υπό την πίεση της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε να επισπεύσει την αναθεώρηση του πλαισίου στο τέλος του 2025.

Η Porsche, που ελέγχεται κατά 75,4% από τη VW, επιδιώκει τώρα να ενισχύσει την παρουσία της με περισσότερα plug-in hybrid και θερμικά μοντέλα, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη.

Οικονομικές απώλειες και περικοπές

Η αλλαγή στρατηγικής αναμένεται να κοστίσει έως 1,8 δισ. € στα λειτουργικά κέρδη της Porsche μέσα στο 2025.

  • Ο όμιλος VW μείωσε την πρόβλεψη για λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 2–3% (από 5%).

  • Η Porsche υπολογίζει πλέον κέρδη με περιθώριο μόλις έως 2%, μειωμένα από το προηγούμενο 5–7%.

Για να περιορίσει τις απώλειες, η Porsche περικόπτει 1.900 θέσεις εργασίας στη Γερμανία, ενώ εγκατέλειψε το σχέδιο για παραγωγή δικών της μπαταριών, εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης.

Διεθνείς πιέσεις και μετοχικό πλήγμα

Η Porsche, που εισήλθε στο χρηματιστήριο το 2022 με υψηλές προσδοκίες, δυσκολεύεται να τις επιβεβαιώσει. Οι υψηλοί δασμοί στις ΗΠΑ και την Κίνα περιορίζουν την κερδοφορία, ενώ η μετοχή της υποχώρησε σε σημείο που αποσύρθηκε από τον δείκτη DAX της Γερμανίας.

Παράλληλα, ο όμιλος VW βρίσκεται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανό επενδυτικό πακέτο που θα μπορούσε να αφορά και την Porsche.

Τι κρατάμε;

  • Η Porsche Cayenne και Panamera μένουν με θερμικά και plug-in hybrid μέχρι το 2030.

  • Ζημία 5,1 δισ. € για τον όμιλο VW, με τα κέρδη της Porsche να πιέζονται.

  • Μετοχή σε πτώση και αποχώρηση από τον DAX, λόγω χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικών και υψηλών δασμών.

  • Περικοπές θέσεων και ακύρωση σχεδίων για δικές της μπαταρίες, σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού κόστους.

Πηγή: Reuters, Automotive News Europe, Bloomberg

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

Tags
#Porsche#Volkswagen#Ηλεκτρικά οχήματα
