Μεγάλο σκάνδαλο πορνείας: Εμπλέκεται και οδηγός της F1

Σκάνδαλο στο Μιλάνο: Formula 1 και Serie A στη σκιά μιας υπόθεσης με «συνοδούς πολυτελείας», χλιδή και VIP υπηρεσίες

Ένα από τα πιο περίεργα και ταυτόχρονα ασαφή σκάνδαλα των τελευταίων ετών αρχίζει να ξεδιπλώνεται στην Ιταλία, φέρνοντας στο προσκήνιο τον κόσμο της Formula 1 και της Serie A, μέσα από μια υπόθεση που συνδυάζει πολυτελείς υπηρεσίες.

Η υπόθεση ξεκίνησε από έρευνα της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας (Guardia di Finanza), η οποία κατέληξε στη διάλυση ενός κυκλώματος στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρόκειται για ένα δίκτυο που λειτουργούσε υπό τη μορφή εταιρείας διοργάνωσης events, προσφέροντας «πακέτα» υψηλού επιπέδου σε εύπορους πελάτες.

Τα πακέτα αυτά περιλάμβαναν πρόσβαση σε κλειστά clubs, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και –όπως προκύπτει από τη δικογραφία– υπηρεσίες escort, οι οποίες οργανώνονταν στο πλαίσιο ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις τεσσάρων ατόμων που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από την οργάνωση, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Πού εμπλέκεται η Formula 1

Το ενδιαφέρον –και η διεθνής διάσταση της υπόθεσης– προκύπτει από το γεγονός ότι σε καταγεγραμμένες συνομιλίες του κυκλώματος γίνεται αναφορά σε «φίλο που οδηγεί στη Formula 1», ο οποίος φαίνεται να είχε αναζητήσει τις υπηρεσίες που προσέφερε το κύκλωμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ταυτοποίηση οδηγού, ούτε επιβεβαίωση εμπλοκής συγκεκριμένου προσώπου. Το όνομα του οδηγού δεν έχει δημοσιοποιηθεί και η υπόθεση παραμένει σε επίπεδο ερευνητικών εγγράφων και διαρροών από ιταλικά μέσα.

Ουσιαστικά η εμπλοκή της Formula 1 στην υπόθεση βασίζεται σε έμμεσες αναφορές και όχι σε στοιχειοθέτηση επίσημης κατηγορίας προς εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Δεκάδες ποδοσφαιριστές στο «κάδρο»

Πιο ξεκάθαρη είναι ωστόσο η εικόνα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι ιταλικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 50 ποδοσφαιριστές της Serie A φέρονται να είχαν επαφή με το δίκτυο ως πελάτες των υπηρεσιών.

Ωστόσο, ούτε εδώ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αθλητές δεν θεωρούνται ύποπτοι για ποινικά αδικήματα, καθώς εμφανίζονται ως χρήστες υπηρεσιών και όχι ως μέρος της εγκληματικής οργάνωσης.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο

Η εικόνα που προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι αυτή ενός «luxury» μηχανισμού που δραστηριοποιούνταν γύρω από το Μιλάνο και απευθυνόταν σε VIP πελατεία. Οι υπηρεσίες περιλάμβαναν διοργάνωση ιδιωτικών πάρτι, μετακινήσεις, ταξίδια σε συγκεκριμένους προορισμούς (η Μύκονος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς) καθώς και παροχή συνοδών στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές κατέγραψαν και την χρήση ευφορικού αερίου (νιτρώδες οξείδιο) κατά τη διάρκεια των events, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας.

Το μεγάλο ερώτημα

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το πιο κρίσιμο σημείο παραμένει ανοιχτό: αν και κατά πόσο θα υπάρξουν ονομαστικές αποκαλύψεις που θα συνδέσουν συγκεκριμένα πρόσωπα με το κύκλωμα.

Μέχρι στιγμής, το σκάνδαλο έχει περισσότερο χαρακτήρα «σκιάς» πάνω από τον αθλητισμό παρά ξεκάθαρου κατηγορητηρίου. Η εμπλοκή ενός οδηγού της Formula 1, ειδικά, παραμένει σε επίπεδο έντονης φημολογίας και όχι επιβεβαιωμένου γεγονότος.

