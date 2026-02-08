quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγαλώνει η γκάμα N της Hyundai – Ποιο best-seller είναι πιθανό να ακολουθήσει;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 08.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
megalonei-i-gkama-n-tis-hyundai-poio-best-seller-einai-pithano-na-akolouthisei-791973

Η κορεατική φίρμα ετοιμάζει νέα σπορ μοντέλα μέσα στα επόμενα χρόνια, επενδύοντας επιλεκτικά στο performance και αποφεύγοντας τη μαζική χρήση του σήματος N

Η Hyundai ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τα σπορ μοντέλα N, με σαφή πρόθεση να μεγαλώσει τη γκάμα αλλά χωρίς να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της. Η εταιρεία έχει θέσει ως ορόσημο την υπέρβαση των επτά N μοντέλων παγκοσμίως, φιλοδοξώντας να ξεπεράσει τις 100.000 πωλήσεις ετησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η στρατηγική αυτή δεν αφορά απλώς αριθμούς. Σύμφωνα με στελέχη της Hyundai Motor North America, η επέκταση της οικογένειας N θα γίνει με αυστηρά κριτήρια και όχι με λογική «ετικέτας». Όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις, τα νέα N μοντέλα θα παρουσιαστούν μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια, με την προσέγγιση του «πραγματικού σπορ» και όχι των εντυπώσεων.

Με απλά λόγια, η Hyundai δεν σκοπεύει να μετατρέψει κάθε SUV ή crossover σε N, ούτε να θυσιάσει τη φιλοσοφία των επιδόσεων για χάρη της εικόνας. Αυτό πρακτικά βάζει εκτός κάδρου μεγάλες και βαριές προτάσεις, ενώ ενισχύει τα σενάρια για μοντέλα με πιο ισορροπημένο προφίλ.

Η εταιρεία δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ενδιαφέρεται να μεταφέρει το σήμα N σε μεγάλα οικογενειακά SUV ή σε καθαρά lifestyle μοντέλα, ακόμη κι αν αυτά έχουν υψηλές πωλήσεις.

Πιο κοντά στο παρόν, η Hyundai επιβεβαιώνει την άφιξη του Ioniq 6 N στην αμερικανική αγορά το 2026, σε περιορισμένο αριθμό. Το ηλεκτρικό sedan με το σπορ προσανατολισμό έχει ήδη παρουσιαστεί και τοποθετείται ως ένα από τα ισχυρότερα μοντέλα παραγωγής της εταιρείας, με ισχύ που φτάνει τους 641 ίππους όταν ενεργοποιείται το boost.

Παράλληλα, στην Ευρώπη επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα i30 N, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιστροφή του σε ανανεωμένη μορφή. Την ίδια στιγμή, η Hyundai φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο N εκδόσεων για μικρότερα, επερχόμενα ηλεκτρικά μοντέλα, κάτι που θα μπορούσε να δώσει νέο περιεχόμενο στην έννοια του προσιτού performance στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η Hyundai θέλει να μεγαλώσει το αποτύπωμα της N, όχι όμως εις βάρος της ταυτότητάς της. Περισσότερα μοντέλα, αλλά μόνο εκεί όπου οι επιδόσεις δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ουσία.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις