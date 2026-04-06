Μεγάλος διαγωνισμός: Πάρε αυτοκίνητο με 5 χρόνια εγγύηση και κέρδισε 250 ευρώ σε καύσιμα

Το Stock Center της Βελμάρ τρέχει νέο διαγωνισμό για όσους σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα σε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, συνδυάζοντας το εμπορικό όφελος με ένα επιπλέον bonus. Συγκεκριμένα, 3 τυχεροί αγοραστές θα κερδίσουν από 250 € σε καύσιμα, εφόσον ολοκληρώσουν την αγορά του οχήματός τους μέσα στο διάστημα ισχύος της ενέργειας.

Η προωθητική δράση αφορά αγορές που θα πραγματοποιηθούν από τα επίσημα καταστήματα του Stock Center σε όλη την Ελλάδα, από την Παρασκευή 3 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Πώς συμμετέχει κάποιος στον διαγωνισμό

Για να μπει κάποιος στη διαδικασία της κλήρωσης, θα πρέπει πρώτα να έχει προχωρήσει σε αγορά νέου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και τρία απλά βήματα στα social media και στην ειδική φόρμα της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

να κάνουν follow μία από τις σελίδες του Stock Center σε Facebook, Instagram ή TikTok

να κάνουν like στο σχετικό post του διαγωνισμού

να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη σελίδα της ενέργειας.

Με 5 χρόνια εγγύηση

Το Stock Center συνοδεύει την καμπάνια με το βασικό του μήνυμα γύρω από την ασφάλεια αγοράς μεταχειρισμένου. Η εταιρεία προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση, στοιχείο που ξεχωρίζει σε μια κατηγορία όπου ο αγοραστής εξακολουθεί να δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αξιοπιστία, στην κατάσταση του οχήματος και στη διαφάνεια της συναλλαγής.

Παράλληλα, προβάλλεται και η λεγόμενη γραπτή 5πλή εγγύηση, που περιλαμβάνει:

εγγύηση καλής λειτουργίας

εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων

εγγύηση ατρακάριστου οχήματος

εγγύηση καλύτερης τιμής

εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Μέχρι πότε ισχύει η ενέργεια

Η ενέργεια ισχύει έως και την 30ή Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να επωφεληθεί από τη συγκεκριμένη προωθητική δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αγορά του μέσα σε αυτό το χρονικό παράθυρο και να έχει ακολουθήσει τα βήματα συμμετοχής που ζητούνται.

Τι κρατάμε;