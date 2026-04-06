quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγάλος διαγωνισμός: Πάρε αυτοκίνητο με 5 χρόνια εγγύηση και κέρδισε 250 ευρώ σε καύσιμα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
AutoTypos Team
megalos-diagonismos-pare-aftokinito-me-5-chronia-engyisi-kai-kerdise-250-evro-se-kafsima-798778

Το Stock Center της Βελμάρ τρέχει διαγωνισμό για 3 δωροεπιταγές καυσίμων 250 €, με αγορά μεταχειρισμένου έως 30 Απριλίου.

Το Stock Center της Βελμάρ τρέχει νέο διαγωνισμό για όσους σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα σε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, συνδυάζοντας το εμπορικό όφελος με ένα επιπλέον bonus. Συγκεκριμένα, 3 τυχεροί αγοραστές θα κερδίσουν από 250 € σε καύσιμα, εφόσον ολοκληρώσουν την αγορά του οχήματός τους μέσα στο διάστημα ισχύος της ενέργειας.

Η προωθητική δράση αφορά αγορές που θα πραγματοποιηθούν από τα επίσημα καταστήματα του Stock Center σε όλη την Ελλάδα, από την Παρασκευή 3 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς συμμετέχει κάποιος στον διαγωνισμό

Για να μπει κάποιος στη διαδικασία της κλήρωσης, θα πρέπει πρώτα να έχει προχωρήσει σε αγορά νέου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και τρία απλά βήματα στα social media και στην ειδική φόρμα της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  • να κάνουν follow μία από τις σελίδες του Stock Center σε Facebook, Instagram ή TikTok
  • να κάνουν like στο σχετικό post του διαγωνισμού
  • και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη σελίδα της ενέργειας.

Με 5 χρόνια εγγύηση

Το Stock Center συνοδεύει την καμπάνια με το βασικό του μήνυμα γύρω από την ασφάλεια αγοράς μεταχειρισμένου. Η εταιρεία προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση, στοιχείο που ξεχωρίζει σε μια κατηγορία όπου ο αγοραστής εξακολουθεί να δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αξιοπιστία, στην κατάσταση του οχήματος και στη διαφάνεια της συναλλαγής.

Παράλληλα, προβάλλεται και η λεγόμενη γραπτή 5πλή εγγύηση, που περιλαμβάνει:


  • εγγύηση καλής λειτουργίας
  • εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων
  • εγγύηση ατρακάριστου οχήματος
  • εγγύηση καλύτερης τιμής
  • εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Μέχρι πότε ισχύει η ενέργεια

Η ενέργεια ισχύει έως και την 30ή Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να επωφεληθεί από τη συγκεκριμένη προωθητική δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αγορά του μέσα σε αυτό το χρονικό παράθυρο και να έχει ακολουθήσει τα βήματα συμμετοχής που ζητούνται.

Τι κρατάμε;

  • Το Stock Center της Βελμάρ δίνει σε 3 τυχερούς από 250 € σε καύσιμα.
  • Η ενέργεια ισχύει για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από 3 έως 30 Απριλίου.
  • Για συμμετοχή απαιτούνται αγορά οχήματος, follow, like και συμπλήρωση φόρμας.
  • Η εταιρεία προβάλλει 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση.
  • Στο πακέτο περιλαμβάνεται και γραπτή 5πλή εγγύηση για βασικά στοιχεία ασφάλειας της αγοράς.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
Tags
#velmar#βελμαρ#διαγωνισμός#καύσιμα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

eisai-foititis-des-pos-tha-pareis-pio-fthina-aftokinito-kai-5-chronia-engyisi-777574

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.10.2025

Είσαι φοιτητής; Δες πως θα πάρεις πιο φθηνά αυτοκίνητο – Και 5 χρόνια εγγύηση
astynomia-synelavan-2-odigous-pou-ekanan-kontres-sti-voula-me-tachytita-3-fores-pano-apo-to-orio-tachytitas-685814

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.04.2026

Αστυνομία: Συνέλαβαν 2 οδηγούς που έκαναν κόντρες στη Βούλα με ταχύτητα 3 φορές πάνω από το όριο ταχύτητας
fuel-pass-3-anoixe-i-platforma-des-ti-ora-kai-pos-kaneis-aitisi-798754

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.04.2026

Fuel Pass 3: Άνοιξε η πλατφόρμα – Δες τι ώρα και πώς κάνεις αίτηση
to-suv-ton-500-000-evro-pou-apagorevetai-na-chrisimopoiiseis-tis-piso-zones-asfaleias-797198

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.04.2026

Το SUV των 500.000 ευρώ που απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τις πίσω ζώνες ασφαλείας
ta-elastika-pou-tha-afxanoun-dramatika-tin-aftonomia-sto-aftokinito-sou-798589

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.04.2026

Τα ελαστικά που θα αυξάνουν δραματικά την αυτονομία στο αυτοκίνητο σου
neo-timoni-pou-den-syndeetai-fysika-me-tous-trochous-apo-ti-mercedes-benz-poio-montelo-tha-to-echei-798603

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.04.2026

Νέο τιμόνι που δεν συνδέεται φυσικά με τους τροχούς από τη Mercedes-Benz – Ποιο μοντέλο θα το έχει;

Πρόσφατες Ειδήσεις